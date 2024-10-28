Adyen與BCG研究發現，嵌入式支付與金融業務如今已成為1,850億美元的市場機遇，其規模較兩年前增長了25%

除了支付功能之外，嵌入式金融業務現已成為「軟件即服務」（SaaS）平台的重要增長引擎。

目前市場的滲透率尚不足20%，這意味著現在正是各平台進一步開拓這一收入池、滿足中小企業需求的最佳時機。

嵌入金融產品的SaaS平台預計可將其收入提升高達3至4倍。

三藩市2024年10月28日 /美通社/ -- 領先企業首選金融科技平台——Adyen——今日與波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group，簡稱BCG）發佈了一份新報告，顯示「軟件即服務」（SaaS）平台能創造高達1850億美元的市場機遇，其規模自2022年以來顯著增長了25%。BCG的分析顯示，這一市場增長受到有利的利率環境推動，因為銀行從賬戶中獲得的收入增加，而且整體銀行收入池亦在擴大。

與此同時，中小型企業（SMB）對嵌入式金融的需求已經遠超過傳統金融機構所能提供的支付服務。[1]這一需求的增長，加上市場的擴張，為SaaS平台嵌入更先進的金融產品（如商業賬戶、貸款及發卡服務）提供重大機會。考慮到這些產品的典型利潤率，大多數平台有機會將其當前收入提高至三倍或四倍。

「嵌入金融產品創造了雙贏的局面：SaaS平台透過滿足中小型企業未被重視的金融需求，深化用戶關係並開辟新收入來源，」Adyen平台與金融服務副總裁Blake Breathitt如是說。「我們的研究強調了SaaS平台把握嵌入式金融機會的時機，以保持競爭力，否則將被淘汰。對於SaaS平台而言，這是一個龐大的市場機會，因為各平台在現有生態系統中具備理想的條件來提供這些服務。」

市場對中小企業的需求強勁，已有50%的中小企業表達了很可能在不久的將來使用全面嵌入式金融產品，進一步鞏固了其增長潛力。

「我們注意到中小企業希望在其SaaS平台中使用更廣泛的金融服務，特別是超越簡單現金預付款或緊密整合在應收應付工作流程中的活期賬戶的貸款，」BCG支付與金融科技業務創辦人Stefan Dab表示。

報告指出，頂尖平台目前超過50%的收入來自嵌入式支付和金融業務，並強調嵌入式金融將成為SaaS的下一個關鍵增長動力。為了在日益競爭的市場中脫穎而出，各平台必須考慮在其產品中整合金融服務。

Adyen和BCG的報告為有志於在嵌入式金融領域取得成功的SaaS平台提供了一份策略手冊。報告概述了可行的洞見分析，包括如何使產品與傳統銀行區分開來、優化市場進入策略以及建立有效的夥伴關係以推動增長。請按此處查閱整份報告。

研究方法

我們與波士頓諮詢集團（BCG）合作，重新評估2024年SaaS平台嵌入式金融的現狀，針對約30個領先平台和來自北美、歐洲及澳洲約2,000家涵蓋餐飲、零售和酒店等八個行業的中小型企業進行了定量和定性研究。

Adyen簡介

Adyen（阿姆斯特丹交易所股票代碼：ADYEN）是領先企業的首選金融科技平台。透過提供點到點的付款功能、資料驅動的分析和單一全球解決方案的金融產品，Adyen協助企業盡早實現理想。Adyen與Meta、Uber、H&M、eBay和Microsoft等公司合作，並於世界各地設有辦事處。

關於波士頓諮詢集團（BCG）

波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group，簡稱BCG）與商界和社會領袖合作，以解決他們面臨最重要的挑戰，並把握他們最大的機遇。BCG成立於1963年，成立當年堪稱商業策略領域的先驅。時至今日，我們與客戶緊密合作採取顛覆性的方法，目標是讓所有利益相關者獲益，使機構能夠實現增長、建立可持續的競爭優勢，並推動積極的社會影響。

我們來自全球各地的多元化團隊具有深厚的行業和職能專業知識，以及一系列質疑現狀和引發改變的觀點。BCG透過領先的管理諮詢、技術和設計，以及企業和數碼創新來提供解決方案。我們採用獨特的協作模式，在公司內部和客戶機構的各個層面上進行合作，以實現協助客戶繁榮發展並讓世界變得更美好的目標。

[1] 在歐洲、北美和澳洲，我們調查了來自八個行業的2,000家中小型企業，涵蓋餐飲、酒店和零售等範疇。

SOURCE Adyen