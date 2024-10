Adyen und BCG Research finden heraus, dass eingebettete Zahlungen und Finanzdienstleistungen eine Chance von 185 Mrd. USD bieten - ein Anstieg von 25 % in zwei Jahren

Eingebettete Finanzdienstleistungen, die über den Zahlungsverkehr hinausgehen, sind heute ein entscheidender Wachstumsfaktor für Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen.

Weniger als 20 % des Marktes werden derzeit angesprochen, was bedeutet, dass es für Plattformen jetzt an der Zeit ist, diesen Umsatzpool anzuzapfen und die steigende Nachfrage der KMU zu befriedigen.

SaaS-Plattformen, in die Finanzprodukte eingebettet sind, werden ihre Einnahmen um das 3-4fache steigern.

SAN FRANCISCO, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Adyen, die von führenden Unternehmen bevorzugte Plattform für Finanztechnologie, hat heute einen neuen Bericht mit der Boston Consulting Group (BCG) veröffentlicht, der eine bahnbrechende Marktchance für SaaS-Plattformen in Höhe von 185 Mrd. USD aufzeigt, was einen erheblichen Anstieg von 25 % seit 2022 bedeutet. Die BCG-Analyse zeigt, dass dieses Marktwachstum durch ein günstiges Zinsumfeld – aufgrund höherer Bankeinnahmen aus Konten – und eine allgemeine Ausweitung der Einnahmequellen im Bankensektor bedingt ist.

Parallel dazu hat sich die Nachfrage nach eingebetteten Finanzdienstleistungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) – einem Sektor, der von traditionellen Finanzinstituten in der Regel nicht ausreichend bedient wird – weit über den Zahlungsverkehr hinaus ausgeweitet.1 Dies und die Expansion des Marktes eröffnen SaaS-Plattformen eine beträchtliche Chance, fortschrittlichere Finanzprodukte wie Geschäftskonten, Kredite und ausgegebene Karten in ihr Angebot einzubinden. Angesichts der üblichen Gewinnspannen bei diesen Produkten haben die meisten Plattformen die Möglichkeit, ihre derzeitigen Einnahmen um das Drei- bis Vierfache zu steigern.

„Die Einbettung von Finanzprodukten schafft ein Win-Win-Szenario: SaaS-Plattformen vertiefen die Beziehungen zu den Nutzern und erschließen neue Einnahmequellen, indem sie den übersehenen Finanzbedarf von KMUs decken", sagt Blake Breathitt, SVP Platforms & Financial Services bei Adyen. „Unsere Studie unterstreicht das Zeitfenster, in dem SaaS-Plattformen eingebettetes Finanzwesen nutzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder den Anschluss zu verlieren. Es gibt hier eine immense Marktchance für SaaS-Plattformen, die in einer idealen Position sind, um diese innerhalb ihrer bestehenden Ökosysteme anzubieten."

Der Markt ist durch eine starke Nachfrage seitens der KMUs gekennzeichnet. 50 % der KMUs gaben an, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft eine vollständige Palette an eingebetteten Finanzprodukten nutzen werden, was das Wachstumspotenzial des Marktes verstärkt.

„Wir beobachten, dass kleine und mittelständische Unternehmen ein breiteres Spektrum an Finanzdienstleistungen über ihre SaaS-Plattformen in Anspruch nehmen wollen, insbesondere Kredite, die über einfache Bargeldvorschüsse oder Girokonten hinausgehen, die eng in die Forderungs- und Verbindlichkeiten-Workflows integriert sind", sagte Stefan Dab, Gründer des Bereichs Payments and Fintech bei BCG.

Der Bericht hebt hervor, dass die führenden Plattformen inzwischen mehr als 50 % ihrer Umsätze mit eingebetteten Zahlungen und Finanzierungen erzielen, und beleuchtet die eingebetteten Finanzierungen als nächsten entscheidenden Wachstumshebel für SaaS. Um sich in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt zu differenzieren, müssen Plattformen die Integration von Finanzprodukten in ihr Angebot in Betracht ziehen.

Der Bericht von Adyen und BCG bietet ein strategisches Handbuch für SaaS-Plattformen, die im Bereich der eingebetteten Finanzdienstleistungen erfolgreich sein wollen. Der Bericht enthält umsetzbare Erkenntnisse zur Differenzierung von Produkten gegenüber traditionellen Banken, zur Optimierung von Markteinführungsstrategien und zur Bildung effektiver Partnerschaften zur Förderung des Wachstums. Um den vollständigen Bericht aufzurufen, klicken Sie hier.

Methodik

In Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group haben wir quantitative und qualitative Untersuchungen mit ~30 führenden Plattformen und ~2.000 KMUs in Nordamerika, Europa und Australien in acht Branchen - darunter F&B, Einzelhandel und Gastgewerbe – durchgeführt, um den Stand der eingebetteten Finanzierung für SaaS-Plattformen im Jahr 2024 neu zu bewerten.

1 2.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus acht Branchen – darunter Lebensmittel und Getränke (F&B), Gastgewerbe und Einzelhandel – in Europa, Nordamerika und Australien wurden befragt.

