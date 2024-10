Une étude d'Adyen et du BCG révèle que les paiements et le financement intégrés représentent désormais une opportunité de 185 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 % en deux ans

Le financement intégré au-delà des paiements est désormais un moteur de croissance essentiel pour les plateformes de logiciels en tant que service (SaaS).

Moins de 20 % du marché est actuellement couvert, ce qui signifie qu'il est temps pour les plateformes d'exploiter ce réservoir de recettes et de répondre à la demande croissante des PME.

Les plateformes SaaS intégrant des produits financiers devraient voir leurs recettes multipliées par 3 ou 4.

SAN FRANCISCO, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Adyen, la plateforme de technologie financière de choix pour les entreprises de premier plan, a publié aujourd'hui un nouveau rapport avec le Boston Consulting Group (BCG) qui révèle une opportunité de marché de 185 milliards de dollars pour les plateformes SaaS, soit une augmentation substantielle de 25 % depuis 2022. L'analyse du BCG révèle que cette croissance du marché est due à un environnement favorable en matière de taux d'intérêt - en raison de l'augmentation des recettes bancaires provenant des comptes - et à une expansion générale des réservoirs de recettes bancaires.

En parallèle, la demande de financement intégré émanant des petites et moyennes entreprises (PME) - un secteur généralement mal desservi par les établissements financiers traditionnels - s'est élargie bien au-delà des paiements1. Cette situation, associée à l'expansion du marché, ouvre une opportunité significative pour les plateformes SaaS d'intégrer dans leurs offres des produits financiers plus avancés tels que les comptes d'entreprise, les prêts et les cartes émises. Compte tenu des marges habituelles sur ces produits, la plupart des plateformes ont la possibilité de multiplier leurs recettes actuelles par trois ou quatre.

« L'intégration de produits financiers crée un scénario gagnant-gagnant : les plateformes SaaS approfondissent les relations avec les utilisateurs et débloquent de nouvelles sources de recettes en répondant aux besoins financiers négligés des PME », déclare Blake Breathitt, SVP Platforms & Financial Services chez Adyen. « Notre étude souligne l'opportunité pour les plateformes SaaS d'adopter le financement intégré afin de rester compétitives, ou d'être laissées pour compte. Il y a là une immense opportunité de marché pour les plateformes SaaS, qui sont dans une position idéale pour fournir ces services au sein de leurs écosystèmes existants. »

Le marché bénéficie d'une forte demande de la part des PME, 50 % d'entre elles exprimant une forte probabilité d'utiliser une suite complète de produits financiers intégrés dans un avenir proche, ce qui renforce son potentiel de croissance.

« Nous observons une envie de la part des PME de consommer une gamme plus large de services financiers à partir de leurs plateformes SaaS, notamment des prêts allant au-delà des simples avances de trésorerie ou des comptes courants étroitement intégrés dans les flux de créances et de dettes », déclare Stefan Dab, fondateur du service Paiements et fintech du BCG.

Le rapport souligne que les principales plateformes génèrent désormais plus de 50 % de leurs recettes à partir de paiements et de financements intégrés, et met en lumière le financement intégré comme le prochain levier de croissance critique pour les SaaS. Pour se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel, les plateformes doivent envisager d'intégrer des produits financiers dans leur offre.

Le rapport d'Adyen et du BCG fournit un guide stratégique pour les plateformes SaaS qui cherchent à réussir dans le domaine du financement intégré. Il présente des idées concrètes pour offrir des produits différents des banques traditionnelles, optimiser les stratégies de mise sur le marché et former des partenariats efficaces pour stimuler la croissance. Pour accéder au rapport complet, cliquez ici.

Méthode

En partenariat avec le Boston Consulting Group, afin de réévaluer l'état du financement intégré pour les plateformes SaaS en 2024, nous avons mené des recherches quantitatives et qualitatives auprès d'environ 30 plateformes de premier plan et environ 2 000 PME en Amérique du Nord, en Europe et en Australie dans huit secteurs - y compris l'alimentation et les boissons, la vente au détail et l'hôtellerie.

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) est la plateforme technologique financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations fondées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft.

À propos du Boston Consulting Group

Le Boston Consulting Group s'associe à des leaders du monde des affaires et de la société pour relever leurs défis les plus importants et saisir leurs plus grandes opportunités. Le BCG a été le pionnier de la stratégie d'entreprise lors de sa création en 1963. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour adopter une approche transformatrice visant à bénéficier à toutes les parties prenantes, en donnant aux organisations les moyens de se développer, d'acquérir un avantage concurrentiel durable et d'avoir une incidence positive sur la société.

Nos équipes diversifiées et mondiales apportent une expertise sectorielle et fonctionnelle approfondie et un éventail de perspectives qui remettent en question le statu quo et suscitent le changement. Le BCG propose des solutions par le biais de conseils en gestion de pointe, de la technologie et de la conception, ainsi que d'entreprises et de projets numériques. Nous travaillons selon un modèle de collaboration unique au sein du cabinet et à tous les niveaux de l'organisation cliente, avec pour objectif d'aider nos clients à prospérer et de leur permettre de rendre le monde meilleur.

1 2 000 petites et moyennes entreprises (PME) interrogées dans huit secteurs - dont l'alimentation et les boissons, l'hôtellerie et la vente au détail - en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg