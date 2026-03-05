Huawei dan Bittel Luncurkan Solusi Xinghe Al SafeStay Hotel Campus Network

"Kami mulai bekerja sama dengan Huawei sejak 2020," ujar Wei Zhenhua, Marketing Director, Bittel untuk wilayah Eropa, Afrika, dan CIS. "Solusi terbaru ini memadukan teknologi Wi-Fi 7 Huawei dengan keahlian kami dalam integrasi sistem. Solusi ini menghilangkan kebutuhan perangkat tambahan seperti sensor inframerah dan radar mmWave. Dengan memanfaatkan fitur access point canggih dari Huawei, kami menghadirkan solusi yang mulus dan cerdas untuk meningkatkan daya saing hotel melalui teknologi kecerdasan ruang. Lewat kolaborasi ini, kami membangun hotel berbasiskan AI yang aman sekaligus mempercepat transformasi digital di industri ini."

Wei Zhenhua, Marketing Director, Europe, Africa, and CIS Regions, Bittel, menghadiri acara peluncuran solusi tersebut bersama sejumlah perwakilan Huawei, termasuk: Xu Jianfeng, Vice President, Manufacturing and Large Enterprises BU, Huawei; Xu Qiang, Director, Commercial Scenario Dept, Huawei; Chen Zhiwei, Vice President, Campus Network Domain, Data Communication Product Line, Huawei; and Li Aiping, Director, Partner Development & Sales Dept, Manufacturing and Large Enterprises BU, Huawei.

Ke depan, Huawei akan terus berinovasi serta bekerja sama dengan semakin banyak mitra global untuk membantu hotel memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin personal. Upaya ini juga bertujuan menghadirkan pengalaman menginap yang lebih menarik, memangkas biaya operasional, dan meningkatkan daya saing di pasar.

