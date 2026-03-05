화웨이와 비텔, 싱허 AI 세이프스테이 호텔 캠퍼스 네트워크 솔루션 공동 출시

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)와 산둥 비텔 인텔리전트 테크놀로지(Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd., 이하 비텔)가 MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026) 기간 동안 싱허 AI 세이프스테이 호텔 캠퍼스 네트워크 솔루션(Xinghe AI SafeStay Hotel Campus Network Solution)을 공동으로 발표했다. 이 솔루션은 최첨단 AirEngine 제품을 기반으로 호텔 전반에 Wi-Fi 7 커버리지를 제공하며, 유선과 무선 모두에서 듀얼 10Gbps 접속을 지원한다. 혁신적인 스마트 IoT 제어 시스템을 통해 투숙객은 객실 온도를 손쉽게 조절할 수 있으며, 동시에 에너지 소비를 20% 절감할 수 있다. 또한 24시간 보안 체계를 통해 안전하고 안심할 수 있는 숙박 환경을 제공한다. 호텔 환경에 맞춰 설계된 이 솔루션은 파트너의 자원을 활용해 플러그 앤 플레이 방식으로 즉시 배포 가능한 모델을 제공한다. 이를 통해 설치 및 디버깅 과정을 간소화하고 서비스 구축 속도를 높일 수 있다.

Wei Zhenhua, Bittel's Marketing Director for Europe, Africa, and CIS Regions (PRNewsfoto/Huawei) Joint solution launch (PRNewsfoto/Huawei)

비텔의 유럽, 아프리카 및 CIS 지역 마케팅 부문의 웨이전화(Wei Zhenhua) 이사는 "우리는 2020년부터 화웨이와 협력을 시작했다"고 말했다. 이어 "이번에 출시된 솔루션은 화웨이의 최첨단 Wi-Fi 7 기술과 비텔의 시스템 통합 전문성을 결합한 것이다. 이 솔루션은 적외선 센서 및 mmWave 레이더와 같은 추가 장비의 필요성을 제거한다. 화웨이의 고급 AP 기능을 활용해 공간 지능을 기반으로 호텔 경쟁력을 새롭게 정의하는 지능형 솔루션을 제공한다. 양사는 함께 안전한 AI 기반의 스마트 호텔을 구현하고, 업계의 디지털 전환을 가속화하고 있다"고 설명했다.

비텔의 유럽, 아프리카 및 CIS 지역 마케팅 부문의 웨이전화 이사가 이번 공동 솔루션 출시 행사에 참석했으며, 이 외 참석한 다른 인사들에는 화웨이 제조 및 대기업 사업부의 부사장 쉬젠펑(Xu Jianfeng) 부사장, 화웨이 커머셜 시나리오 부서의 쉬창(Xu Qiang) 이사, 화웨이 데이터 통신 제품 라인 캠퍼스 네트워크 도메인의 천즈웨이(Chen Zhiwei) 부사장, 화웨이 제조 및 대기업 사업부 파트너 개발 및 영업 부서의 리아이핑(Li Aiping) 이사가 있다.

화웨이는 앞으로도 지속적인 혁신을 통해 전 세계 우수 파트너들과 협력해 호텔 업계가 소비자의 개인화된 요구를 충족하고, 더욱 매력적인 고객 경험을 제공하며, 운영 비용을 절감하고 시장 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원할 계획이다.

