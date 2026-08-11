得益於數字遊戲解決方案強勁增長及AI試點落地 PhilWeb第二季度淨利潤環比暴增237%

核心數字遊戲解決方案板塊貢獻第二季度總營收的57%

核心業績亮點：

盈利加速（Profitability Acceleration）： 2026 年第二季度淨利潤達 4,700 萬比索（ ₱47 million ），較 2026 年第一季度的 1,390 萬比索（ ₱13.9 million ）環比大漲 237% 。

年第二季度淨利潤達 萬比索（ ），較 年第一季度的 萬比索（ ）環比大漲 。 營收規模化擴張（Revenue Scaling）： 2026 年第二季度總營收擴張至 3.524 億比索（ ₱352.4 million ），實現了 96% 的同比增長與 51% 的環比增長。

年第二季度總營收擴張至 億比索（ ），實現了 的同比增長與 的環比增長。 科技業務主導地位（Tech-Segment Dominance）： 由自主互動平台解決方案與 遊 戲內容分發業務組成的「 數字 遊 戲解決方案」 板塊表現亮眼，營收環比暴增 152% 至 2.003 億比索（ ₱200.3 million ），占集團總營收比重升至 57% 。

由自主互動平台解決方案與 戲內容分發業務組成的「 數字 戲解決方案」 板塊表現亮眼，營收環比暴增 至 億比索（ ），占集團總營收比重升至 。 利潤率持續擴大（Margin Expansion）： 2026 年第二季度 EBITDA 達到 5,150 萬比索（ ₱51.5 million ），實現了 886% 的同比增長與 119% 的環比增長，推動 EBITDA 利潤率提升至 15% 。

年第二季度 達到 萬比索（ ），實現了 的同比增長與 的環比增長，推動 利潤率提升至 戰略治理升級（Strategic Governance）： 隨著戰略投資者吳詩農（Lance Y. Gokongwei）順利當選為董事會成員，公司的機構化資本實力與治理水平得到進一步夯實 。

菲律賓馬尼拉2026年8月11日 /美通社/ -- 菲律賓證券交易所上市公司 PhilWeb Corporation（以下簡稱「 PhilWeb」或「 公司」，PSE: WEB）在截至2026年6月30日的第二季度中，實現了連續三位數的淨利潤環比增長與大幅利潤率提升。通過鞏固其作為全菲頂級綜合度假村及全球頭部內容供應商核心技術基礎設施的地位，公司正加速擴張其高盈利的數字生態系統。

2026年第二季度，公司總營收達3.524億比索，同比增長96%，環比增長51%；驅動第二季度淨利潤攀升至4,700萬比索，環比暴增237%。這一強勁的財務軌跡主要得益於公司核心「數字遊戲解決方案」板塊的爆發式增長。該板塊包含自主研發的互動平台解決方案及頂級遊戲內容分發網絡，在第二季度貢獻了2.003億比索營收，實現了152%的環比增長，且占集團總營收的比重已提升至57%。

PhilWeb第二季度未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）達5,150萬比索，實現了886%的同比增長和119%的環比增長。EBITDA利潤率由第一季度的10%進一步擴大至第二季度的15%，充分彰顯了公司技術解決方案所具備的強勁經營槓桿。

「第二季度迅猛的環比增長與利潤率擴張，有力地驗證了我們數字遊戲解決方案板塊所蘊含的巨大經營槓桿。通過持續賦能頭部持牌運營商與全球內容提供商，我們正在構建一個全面合規、高度互聯的數字生態系統，從而源源不斷地創造長期商業價值。」 —— PhilWeb 總裁Brian Ng

2026年前六個月（1H26），PhilWeb累計總營收達到5.854億比索，較2025年上半年的3.586億比索增長63%。上半年公司實現淨利潤6,100萬比索，較上年同期的淨底線大幅改善1.028億比索。

公司治理新階段與AI驅動的技術規模化

盈利能力的強勁扭轉，適逢知名商業領袖及戰略投資者吳詩農（Lance Y. Gokongwei）近期正式當選為 PhilWeb 董事會成員，這也全面支持了公司加速技術落地與AI基礎設施部署的戰略路線。

在具備了更乾淨的經營基線與強化的資本結構後，PhilWeb 目前正專注於在其受監管的數字生態系統中，全面規模化推廣B2B AI賦能的基礎設施。這一AI試點舉措將重點強化三大核心運營優先級：反欺詐檢測（Fraud Detection）、監管合規自動化（Regulatory Compliance） 以及 客戶服務效率（Customer Service Efficiency）。這些核心能力交織賦能，將確立 PhilWeb 作為區域內受監管數字平台行業科技領跑者的地位。

通過將 Pragmatic Play 和 Games Global 等全球頭部內容供應商無縫集成至統一的數字遊戲解決方案中，PhilWeb 正在持續鞏固其商業壁壘，並深化其作為持牌運營商核心技術合作夥伴的關鍵角色。

PhilWeb 的底層數字平台目前已全面賦能區域內頂級網絡合作夥伴的受監管線上架構，其中包括 岡田馬尼拉（Okada Manila）、漢恩度假村（Hann Resort）、努斯塔線上（NUSTAR Online）、紐波特世界度假村（Newport World Resorts）、PT Gaming 以及 FBM Philippines。

關於 PhilWeb Corporation (PSE: WEB)

PhilWeb Corporation 是一家在菲律賓證券交易所上市的科技企業，致力於為菲律賓受監管的數字生態系統提供數字基礎設施、運營系統及平台技術解決方案。公司聚焦於可擴展的基礎設施建設、AI賦能的運營系統、合規技術及平台解決方案，旨在全方位支持持牌運營商與長期的產業生態繁榮。

投資者關係聯繫人：

柯霆鈞 (Kenneth Ke)

集團投資總裁 (Group Investment Head)

PhilWeb Corporation

電子郵箱：[email protected]

公共關係聯繫人：

Dian Agcapen

公關總監 (Public Relations Director)

PhilWeb Corporation

電子郵箱：[email protected]

媒體關係聯繫人：

Arnel Vasquez

媒體關係總監 (Media Relations Director)

Rebel Marketing Philippines

電子郵箱：[email protected]

手機：+63 917 584 3573

SOURCE PhilWeb Corporation