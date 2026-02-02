Een eerste blik op AI in de echte wereld: AWE 2026 opent deze maart in Shanghai

SHANGHAI, 2 februari 2026 /PRNewswire/ -- Na jaren van wereldwijde aandacht op het internationale toneel, De Chinese leiders op het gebied van door AI aangedreven huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica zullen in maart in eigen land de hoofdrol spelen. Op AWE 2026 zullen ze hun nieuwste blockbusters onthullen en het tempo zetten voor wereldwijde trends.

AWE

Onder het thema "Slimme AI, slimmere toekomst" zal AWE 2026 plaatsvinden van 12 tot 15 maart 2026 op twee locaties: het Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) en het tentoonstellingsgebied van de Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone (Eastern Hub IBCZ). Met een oppervlakte van 170.000 vierkante meter, met meer dan 1200 merken en naar verwachting meer dan 200.000 bezoekers, De inschrijving voor AWE 2026 is nu wereldwijd geopend.

AI begeeft zich verder dan laboratoria en prototypes naar scenario's in de echte wereld, sluipt huizen, openbare ruimtes en stedelijke systemen binnen en evolueert van professionele apparatuur naar massamarktproducten. Tegelijkertijd worden de grenzen tussen apparaatfabrikanten, leveranciers van componenten en AI-ontwikkelaars opnieuw gevormd, waardoor de uitrol naar de echte wereld van fysieke AI in snellere en meer diverse vormen wordt versneld. Aangezien China opkomt als een wereldwijd centrum van innovatie op het gebied van huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica, zal AWE 2026 een toonaangevend evenement zijn waar AI de echte wereld ontmoet.

Maak je klaar voor een groots spektakel op SNIEC! Vooraanstaande merken, waaronder Haier, Huawei, Hisense, TCL, Sony, Bosch, Siemens, Panasonic, LG, Fisher & Paykel, ASKO, Gorenje, Whirlpool, Hitachi, Philips, Gree, Skyworth en Changhong, zullen zich aansluiten bij innovators op het gebied van voertuigen die werken op nieuwe energie, hypermoderne technologieën, AI en smart living, zoals BYD, Unitree, Segway-Ninebot, iFLYTEK, Shokz, Sonos, HiSilicon, NAVEE, ECOVACS, Dreame, Roborock, MOVA, iRobot, TEMPUR en EZVIZ. Ook kernspelers zoals Fotile, Robam, Westinghouse, Thomson, Morphy Richards, Thermos en Tiger zullen het podium betreden en een schitterend spectrum van innovatie laten zien, van mens-voertuig-huis-ecosystemen en slimme leefscenario's.

Een voorproefje van de tentoonstellingsruimte van Eastern Hub IBCZ: het podium is klaar voor toonaangevende innovators. Bevestigde exposanten zijn onder meer Huawei, JD.com, Lenovo, Sony, Hisense, TCL, BOE, Xiaomi, ZTE, SenseTime, MINIMAX, UNISOC, UBTECH, Unitree, AGIBOT, XREAL, Quark, ARIDGE, BrainCo, Stonehill, Autel Robotics, DEEP Robotics, VERTAXI, Spacesail, Antigravity, Bambu Lab, Creality en Anker Innovations. De tentoonstelling zal AI-smartphones en slimme brillen presenteren, evenals robots met een eigen lichaam en begeleidende robots, consumentendrones, eVTOL's, modulaire vliegende auto's, satellietinternetterminals, XR-apparaten, ultra-HD audiovisuele systemen, GPU-chips, enorme AI-modellen, 3D-printing en andere geavanceerde technologieën. Dit biedt een eerste blik op het grenzeloze potentieel van de volgende generatie consumentenelektronica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873125/AWE.jpg