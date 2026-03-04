華為發佈新一代AI驅動綠色站點與GW級AIDC解決方案，賦能運營商

智能世界加速到來，AI發展帶來流量爆增，站點能源基礎設施面臨挑戰。華為AI綠色站點，首創端到端智能協同，提升網絡韌性提升、降低能源OPEX，讓運營商儲能資產成為收益來源。

斷電不斷網：iBackup將備電時長擴展2倍，站點電源可用度提升至99.9%。在科威特，運營商應急備電時長從3小時升至6小時，面對停電等突發場景，從容保障業務運營。

一年一箱油：智能算法融合天氣、發電、負載預測，實現光-儲-油智能協同調度。在南部非洲，該方案幫助客戶節省75%油耗，單站每年節省超1萬美元，減少18噸碳排放。

從省錢到賺錢：全場景虛擬電廠解決方案，讓運營商儲能資產參與電力市場，實現能源創收。在北歐，該方案幫客戶每站年新增收益超過2000歐元。

GW級AIDC解決方案

智能時代算力需求井噴，帶動AIDC建設熱潮，但同時帶來可靠性、能耗、交付以及平滑演進等挑戰。華為數據中心能源重構供電、製冷、儲能、運營四大核心鏈路，打造高可靠、高能效、快交付、全兼容的AIDC解決方案，讓每一瓦特產出更多Token，讓AI世界堅定運行。

AIDC全鏈供電：通過從電網到芯片全鏈路供電創新，供電鏈路產品化，打造高密、高效、高可靠的一體化Power POD解決方案，助力AIDC快速交付。

AIDC全鏈製冷：通過從芯片到戶外全系統散熱創新，製冷鏈路產品化，打造高效、可靠、智能化的一體化IT POD解決方案，助力AIDC高效、高可靠散熱。

智能運營AI for DC：通過AI反哺數據中心，全生命週期提升AIDC安全和節能。AI for安全，通過故障預測和故障識別，實現被動性響應走向預測性維護。

AI for節能，通過冷電聯動，實現智能聯動尋優，降低能耗。

何波表示，華為將充分發揮在能源、無線和服務領域的融合技術優勢，幫助運營商打造更彈性、更可靠、更綠色的ICT能源基礎設施，在AI時代加速智能化轉型，持續實現商業成功。

SOURCE Huawei Digital Power