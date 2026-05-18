Huawei เปิดตัวกลยุทธ์ AIDC แบบโต้ตอบกับโครงข่ายไฟฟ้า กำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรม
News provided byHuawei Digital Power
19 May, 2026, 02:29 CST
ตงก่วน, จีน, 19 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 งาน 2026 Global AIDC Industry Summit & Huawei AIDC Strategy and Product Launch ได้จัดขึ้นที่เมืองตงก่วน ภายใต้ธีม "Power the AI Era Forward" (ขับเคลื่อนยุค AI ไปข้างหน้า) โดยการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้รวบรวมผู้นำระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และพันธมิตรหลักในระบบนิเวศจากภาคพลังงาน การประมวลผลอัจฉริยะ และโทรคมนาคมเกือบ 1,000 คน เพื่อร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูล AI (AIDC) ยุคถัดไป นวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย และร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวกลยุทธ์ AIDC แบบโต้ตอบกับโครงข่ายไฟฟ้าของ Huawei
Hou Jinlong กรรมการบริหารของ Huawei และประธาน Huawei Digital Power ได้กล่าวปาฐกถาสำคัญภายในงาน โดยระบุว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม AI การใช้งานโมเดลขนาดใหญ่ในวงกว้าง และ AI agent จำนวนมาก กำลังก่อให้เกิดความต้องการด้านพลังงานมหาศาล ซึ่งจะผลักดันการขยายตัวของกำลังการผลิต AIDC ทั่วโลก ไฟฟ้าคือปัจจัยสำคัญของการประมวลผล ขณะที่พลังงานคือรากฐานของการพัฒนา AI ในระยะยาว การประมวลผลและพลังงานไฟฟ้าจะทำงานประสานกันอย่างลึกซึ้งและเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน จนค่อย ๆ สร้างกรอบการทำงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงระบบพลังงานรูปแบบใหม่เข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน AI การจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา AIDC อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ความสามารถในการทำงานร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ในระยะยาว ขณะที่สถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้าสูง กระแสตรง และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มีความจำเป็นต่อการรองรับภาระงานประมวลผลความหนาแน่นสูงพิเศษ นอกจากนี้ ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวได้กลายเป็นทางเลือกที่ขาดไม่ได้สำหรับการประมวลผลความหนาแน่นสูงพิเศษ โดยโซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลวที่เชื่อถือได้และระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาอัจฉริยะตลอดวงจรชีวิต ถือเป็นกุญแจสำคัญ อีกทั้ง AIDC โดยแก่นแท้แล้วคือระบบการผลิตกำลังการประมวลผล ซึ่งความเร็วในการส่งมอบมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลตอบแทนจากการลงทุน
Huawei Digital Power ผสานเทคโนโลยีบิต (bit), วัตต์ (watt), ความร้อน (heat) และแบตเตอรี่ (battery) (4T) เข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้ง โดยมุ่งเน้นในด้านสำคัญ เช่น ระบบพลังงานรูปแบบใหม่ และ AIDC พร้อมสร้างขีดความสามารถครบวงจรในด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียน การสร้างเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า ระบบจ่ายพลังงานสำหรับการประมวลผลความหนาแน่นสูง ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว และการประสานการทำงานระหว่างไฟฟ้ากับการประมวลผล เมื่อเผชิญกับโอกาสสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม Huawei Digital Power มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมด้าน AIDC และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่ได้รับความไว้วางใจ โดยจะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม AIDC อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน และเชิงนวัตกรรม เพื่อให้ได้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จำนวนโทเคนต่อวัตต์ที่สูงขึ้น และต้นทุนต่อโทเคนที่ต่ำลง
Bob He รองประธาน Huawei Digital Power ได้กล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อ "Building Grid-Interactive AIDC, Maximizing Tokens Per Watt" (สร้าง AIDC แบบโต้ตอบกับโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มจำนวนโทเคนต่อวัตต์ให้สูงสุด) โดยระบุว่า อุตสาหกรรม AI ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการโทเคนพุ่งสูงขึ้น และทำให้อุตสาหกรรม AIDC กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งโทเคน การประมวลผลความหนาแน่นสูงและมีความหลากหลาย ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อความหนาแน่นพลังงาน ขนาด และความผันผวนของโหลดใน AIDC นอกจากนี้ การใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นยังทำให้โครงข่ายไฟฟ้ามีความผันผวนมากขึ้น ขณะที่ความผันผวนของโหลดหนักจากบริการ AI ก็ยิ่งเพิ่มความท้าทายด้านความน่าเชื่อถือของ AIDC
เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว Huawei ได้เปิดตัวกลยุทธ์ AIDC แบบโต้ตอบกับโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งมีนวัตกรรม "3+1" เป็นแกนหลัก โดยมุ่งพัฒนาโซลูชัน AIDC ที่เชื่อถือได้ ประหยัดพลังงาน ส่งมอบได้รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มจำนวนโทเคนต่อวัตต์ให้สูงที่สุด
- นวัตกรรมด้านวัตต์ (Watt Innovation): ปรับโฉมระบบจ่ายพลังงานตั้งแต่โครงข่ายไฟฟ้าจนถึงชิปโหลดที่หลากหลายทำให้ต้องมีสถาปัตยกรรมระบบจ่ายพลังงานที่หลากหลายเช่นกัน โดยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จะยังคงอยู่ร่วมกันไปอีกนาน Huawei จะสร้างสถาปัตยกรรมระบบจ่ายพลังงานแบบหลายอินพุตหลายเอาต์พุต (MIMO) ที่มี UPS แบบเป็นมิตรต่อโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) แบบ grid-forming เป็นแกนหลัก ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เราเตอร์พลังงาน (energy router) แบบ grid-forming ที่บูรณาการอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี หม้อแปลงแบบโซลิดสเตต (SST) โดยสถาปัตยกรรมดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การสร้างเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า ระบบแรงดันสูง/ต่ำ และไฟฟ้า AC/DC ของ Huawei เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานความหนาแน่นสูงของ AIDC อย่างยืดหยุ่น
- นวัตกรรมด้านความร้อน (Heat Innovation): ปรับโฉมความน่าเชื่อถือของการจัดการความร้อนตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่ชิปจนถึงสภาพแวดล้อมภายนอก คุณค่าที่แท้จริงของระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวไม่ได้อยู่เพียงแค่การระบายความร้อนของอุปกรณ์ แต่คือการสร้างระบบจัดการความร้อนตลอดวงจรชีวิต Huawei ได้พัฒนานวัตกรรมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวระดับเมกะวัตต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ช่วยผลักดันการใช้งานระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวในวงกว้าง จากระดับพร้อมใช้งานไปสู่เชื่อถือได้ในระยะยาว
- นวัตกรรมด้านบิต (Bit Innovation): ปรับโฉมการดำเนินงานตลอดวงจรชีวิต ด้วยการเสริมศักยภาพศูนย์ข้อมูลด้วย AI เทคโนโลยีดิจิทัลและอัจฉริยะสามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดทั้งวงจรชีวิต ตั้งแต่การออกแบบ การส่งมอบ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการมองเห็นตลอดทุกขั้นตอน ความน่าเชื่อถือครบทุกกระบวนการ และการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิต
- นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง (Construction Innovation): ปรับโฉมรูปแบบการก่อสร้าง ผ่านการทำผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม การผลิตสำเร็จรูป และการออกแบบแบบโมดูลาร์ กระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การทดสอบ และการตรวจสอบ สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในโรงงาน และต้องติดตั้งเพียงหน้างานเท่านั้น ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาออกสู่ตลาด เพิ่มคุณภาพการส่งมอบ และทำให้สามารถขยายการผลิตซ้ำได้อย่างรวดเร็ว
Bob He กล่าวเพิ่มเติมว่า ขีดจำกัดสูงสุดของกำลังการประมวลผล AI นั้นท้ายที่สุดแล้วถูกกำหนดโดยขีดจำกัดสูงสุดของการจัดหาพลังงาน หรือ "Energy as Token" ในยุค AIDC ระบบประเมินประสิทธิภาพพลังงานแบบเดิมที่ยึด PUE เป็นศูนย์กลาง ไม่สามารถวัดคุณค่าของ AIDC ได้อย่างครบถ้วนอีกต่อไป อุตสาหกรรมจำเป็นต้องเปลี่ยนจาก "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน" ไปสู่ "ตัวชี้วัดคุณค่า" Huawei จึงเสนอ TokEnergy Index หรืออัตราส่วนพลังงานต่อโทเคน (Energy-to-Token Ratio) เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการแปลงพลังงานเป็นกำลังการประมวลผลแบบครบวงจรใน AIDC
ในยุค AI ศูนย์ข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงห้องเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป แต่คือ "super factory" สำหรับการผลิตโทเคน ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรม Huawei Digital Power จะยังคงลงทุนในเทคโนโลยีพื้นฐาน และพัฒนาโซลูชัน AIDC แบบโต้ตอบกับโครงข่ายไฟฟ้าชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนโทเคนต่อวัตต์ให้สูงสุด และขับเคลื่อนยุค AI ไปข้างหน้า
SOURCE Huawei Digital Power
