設備端AI芯片公司DEEPX正式受邀參加世界經濟論壇

論壇期間，DEEPX首席執行官Lokwon Kim與全球AI公司、政府和國際組織的領導人進行了交流。他發布了一項創新戰略，並提出了解決方案，以應對人類邁入AI時代所面臨的過度耗電和碳排放等嚴峻挑戰。

Kim強調了在AI計算處理過程中大幅降低能耗的重要性，旨在實現經濟、社會和文化領域的無縫技術整合。他直言，當前AI計算方法已逼近能耗極限，亟需節能技術的突破，為AI的廣泛應用掃清障礙。為此，Kim提出了「AI計算能源交易系統」，即采用高能效解決方案的組織向采用高能耗解決方案的組織出售能源使用許可證，以此激勵能源效率的提升，並通過為許可證購買者提供額外的經濟利益，推動技術創新。

Kim解釋道：「高能效AI技術的問世，將是人類向AI驅動的超級智能文明邁進的關鍵節點。DEEPX自創立之初，就致力於通過AI技術推動人類文明向前發展。此次在世界經濟論壇上提出並引領這一全球議程，是我們推動向AI時代轉型的又一重要舉措。」

世界經濟論壇全球創新者社區總監Verena Kuhn對DEEPX的參與表示熱烈歡迎，她表示：「我們很高興歡迎DEEPX加入世界經濟論壇。作為全球創新者，DEEPX將憑借其行業專長和AI創新，為我們的AI相關倡議做出寶貴貢獻。」

SOURCE 迪普爱思