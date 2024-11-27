華為打造業界首個AI+核心網運維應用ICNMaster，實現運維智能化

西安2024年11月27日 /美通社/ -- 隨著通信新代際引入，核心網網絡結構愈發複雜，運維面臨巨大挑戰，迫切需要技術變革。而AI的興起給了各行業新的希望，基於AI進行技術創新來加速自身數字化轉型亦成為通信行業變革趨勢。華為積極響應，率先打造了業界首個基於通信大模型的核心網運維智能化方案，並聯合運營商夥伴中國移動進行創新實踐，助力其實現運維效率的大幅提升，並已在浙江、青海、廣東等多個省份部署應用。

其中浙江移動作為中國移動AI+核心網運維智能的試點牽頭省份，已率先引入華為ICNMaster投訴處理智能體和告警處理智能體方案，並將其融入投訴處置及監控排障場景，在運維效率和運維體驗提升方面成效顯著。