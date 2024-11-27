華為打造業界首個AI+核心網運維應用ICNMaster，實現運維智能化

新聞提供者HUAWEI
27 11月, 2024, 18:09 CST
西安2024年11月27日 /美通社/ -- 隨著通信新代際引入，核心網網絡結構愈發複雜，運維面臨巨大挑戰，迫切需要技術變革。而AI的興起給了各行業新的希望，基於AI進行技術創新來加速自身數字化轉型亦成為通信行業變革趨勢。華為積極響應，率先打造了業界首個基於通信大模型的核心網運維智能化方案，並聯合運營商夥伴中國移動進行創新實踐，助力其實現運維效率的大幅提升，並已在浙江、青海、廣東等多個省份部署應用。
其中浙江移動作為中國移動AI+核心網運維智能的試點牽頭省份，已率先引入華為ICNMaster投訴處理智能體和告警處理智能體方案，並將其融入投訴處置及監控排障場景，在運維效率和運維體驗提升方面成效顯著。
在監控排障場景，通過告警處理智能體實現了一鍵式告警知識問答、案例推薦和智能診斷，核心網告警平均處理時長從1.5小時縮短至0.2小時，提效87%，同時問答準確率也得到了大幅提升。
在投訴處置場景，基於投訴處理智能體一站式自動完成投訴分類、投訴診斷、信令分析和工單填寫工作，分析過程從核心網室前移到監控室，5分鐘即可問答式完成信令分析，投訴工單端到端平均處理時長從14.6小時縮短到5小時，效率提升超過64%。
ICNMaster通過引入通信大模型重塑了運維流程，實現了能力智能化和流程簡化，助力運維「效率+效益」雙提升。在未來，華為將聯合更多運營商持續創新，孵化出更多的智能體應用，全方位賦能運維生產，並在全國推廣落地。
SOURCE HUAWEI
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