Huawei dévoile la première solution d'exploitation et de gestion des réseaux centraux AI+ de l'industrie : ICNMaster

XI'AN, Chine, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Avec l'avènement des nouvelles technologies d'accès radioélectrique (RAT), la structure du réseau central est devenue de plus en plus complexe, ce qui représente d'importants défis en matière d'exploitation et de maintenance du réseau. Cela souligne le besoin urgent de transformation technologique. L'essor de l'intelligence artificielle (IA) a insufflé un nouvel élan à différents secteurs industriels, et son application pour accélérer la transformation numérique est devenue une tendance dominante dans le secteur des communications. En réponse, Huawei a décidé de développer ICNMaster, la première solution intelligente d'exploitation et de gestion du réseau central de l'industrie, qui repose sur un modèle fondateur des télécommunications. Cette solution d'avant-garde dote les réseaux d'une intelligence, rationalise les opérations d'exploitation et de maintenance et améliore l'efficacité. ICNMaster a été déployé avec succès sur de nombreux sites de China Mobile dans tout le pays, notamment dans les provinces de Zhejiang, Qinghai et Guangdong.

China Mobile Zhejiang, l'un des principaux acteurs du projet d'exploitation et de gestion du réseau central AI+ de China Mobile, a obtenu des succès importants grâce à l'intégration de la solution ICNMaster de Huawei. Cette solution innovante s'appuie sur des agents intelligents de traitement des réclamations et des alarmes (CompSpirit et AssurSpirit), automatisant certaines opérations manuelles qui nécessitaient auparavant l'intervention d'un expert. Par conséquent, l'équivalent de plus de 30 employés numériques expérimentés ont intégré l'équipe, ce qui a permis d'améliorer considérablement l'efficacité de l'exploitation et de la gestion, de relever le défi de l'industrie consistant à étendre les réseaux sans augmenter la main-d'œuvre et d'ouvrir de nouvelles perspectives en matière de productivité.

Pendant la surveillance et le dépannage, l'agent de traitement des alarmes se connecte de manière transparente au système de traitement des tickets, fournissant au personnel d'exploitation et de gestion un accès immédiat à des informations précises sur les alarmes par l'intermédiaire d'une interface de type chatbot. Cet agent propose également des recommandations et des diagnostics intelligents, ce qui a permis de réduire le temps de traitement moyen des tickets d'alarme du réseau central de 90 minutes à seulement 12 minutes, soit une amélioration stupéfiante de l'efficacité de 87 %.

Pour le traitement des réclamations, l'agent de traitement automatique des réclamations automatise la classification et le diagnostic des réclamations, l'analyse des signaux et le remplissage des tickets. Les signaux peuvent être analysés par l'intermédiaire du chatbot dans le cadre d'une procédure beaucoup plus simple et rapide de seulement 5 minutes. Par conséquent, le temps moyen de traitement de bout en bout des tickets de réclamations est passé de 14,6 heures à 5,2 heures, soit une amélioration significative de l'efficacité de plus de 64 %.

Le secteur des télécommunications est complexe et hautement spécialisé, ce qui impose des exigences strictes pour les applications d'IA. L'ICNMaster de Huawei transforme le processus d'exploitation et de maintenance en introduisant un modèle de fondation des télécommunications reposant sur une vaste expertise de terrain, une connaissance du secteur et des capacités d'intégration d'outils robustes. Cette solution constitue un changement de paradigme, les opérations manuelles traditionnelles réalisées avec des outils disparates étant abandonnées au profit d'agents intelligents assurant une orchestration automatisée et une planification flexible des modèles et des bibliothèques d'outils. Elle permet de relever efficacement les défis de la collaboration entre services et entre experts, d'exploiter les capacités intelligentes, de simplifier les processus et d'améliorer l'efficacité et l'expérience en matière d'exploitation et de gestion. À l'avenir, Huawei collaborera avec davantage d'opérateurs pour stimuler l'innovation continue, accélérer le développement d'applications intelligentes et améliorer les capacités globales d'exploitation, de gestion et de production. Tous ces efforts visent à permettre aux opérateurs d'atteindre un niveau d'autonomie élevé en matière d'exploitation et de gestion du réseau central, ce qui leur permettra d'atteindre des niveaux d'efficacité et d'excellence sans précédent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568467/image.jpg