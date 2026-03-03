Huawei Cloud Summit Digelar di MWC26: Menjawab Berbagai Tantangan Industri dengan AI

Dalam sambutannya, Dr. Peter Zhou, CEO, Huawei Cloud, menegaskan, cloud dan AI merupakan inti dari strategi Huawei dalam mendorong investasi berkelanjutan dalam riset dan inovasi. Selama setahun terakhir, Huawei Cloud mencatat kemajuan global yang signifikan dan diproyeksikan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Pada 2026, Huawei Cloud berkomitmen menghadirkan layanan cloud yang aman, andal, dan berkualitas tinggi untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan dan mitra. Dengan sinergi kuat antara perangkat keras dan perangkat lunak, Huawei Cloud berupaya menghadirkan layanan AI yang inovatif secara global serta membangun ekosistem cloud yang terbuka dan lengkap bersama para pemangku kepentingan.

"Industry AI Foundry" untuk Menjawab Tantangan Industri

Dalam paparan bertajuk "Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI", Tim Tao, President, Huawei Cloud Solution Sales, menyoroti pergeseran penting dalam perkembangan AI—dari sekadar peningkatan kapasitas komputasi menuju penciptaan efisiensi nyata dalam bisnis. Ia menggambarkan cloud sebagai "jaringan listrik publik" pada era AI sehingga menjadi fondasi bagi inovasi bisnis yang lebih lincah. Huawei Cloud memperkenalkan strategi "Industry AI Foundry" dan meluncurkan zona medis cerdas pertama di Tiongkok. Selain itu, Huawei Cloud menghadirkan portofolio lengkap yang mencakup infrastruktur AI, model khusus industri, platform agen AI, hingga aplikasi, guna membantu berbagai sektor mengatasi tantangan nyata dengan solusi AI.

Peluncuran Produk Terbaru Huawei Cloud

Dalam sesi tersebut, Huawei Cloud juga memperkenalkan HCF dan CodeArts yang segera tersedia secara global mulai Semester II-2026.

HCF menghadirkan pendekatan baru untuk solusi hybrid cloud dengan menawarkan keterbukaan, kemudahan, dan daya tahan yang lebih baik. Solusi ini dirancang untuk kalangan pemerintah dan perusahaan yang menghadapi lingkungan TI yang kompleks. Dengan menggabungkan fleksibilitas dan keamanan tinggi, HCF mempercepat adopsi AI serta mendukung transformasi digital dan cerdas secara menyeluruh.

Sementara, CodeArts menghadirkan pendekatan baru dalam pengembangan perangkat lunak dengan memadukan model kode canggih, lingkungan pengembangan (IDE), dan kemampuan pengembangan otonom. Fitur-fiturnya meliputi pembuatan kode berbasiskan AI, percakapan pengetahuan R&D, pembuatan unit test otomatis, pengindeksan basis kode, serta pengembangan berbasis spesifikasi (SDD). Dengan dukungan model open-source seperti GLM-5 dan DeepSeek-V3.2 serta model internal Huawei, CodeArts menawarkan pengalaman pengembangan cerdas yang terintegrasi dari awal hingga akhir.

Memperkuat Kemitraan untuk Kesuksesan Bersama

Huawei Cloud Summit juga menghadirkan pakar dan pemimpin industri dari berbagai organisasi ternama seperti IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro, dan Nextcloud. Mereka berbagi perspektif tentang transformasi di era AI serta kolaborasi inovatif bersama Huawei Cloud di berbagai sektor.

Saat ini, Huawei Cloud memiliki 101 availability zones (AZ) di 34 wilayah dan melayani pelanggan di lebih dari 170 negara dan kawasan. Huawei Cloud telah beroperasi secara stabil dan aman selama 941 hari berturut-turut, mendukung transformasi pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan internet, dan industri otomotif, serta membangun ekosistem yang mencakup puluhan juta pengembang dan lebih dari 50.000 mitra. Ke depan, Huawei Cloud akan terus mendorong inovasi AI, mengembangkan "Industry AI Foundry" yang sesuai dengan kebutuhan industri, mempercepat adopsi AI secara luas, serta memperkuat kemitraan untuk membantu berbagai sektor mengatasi tantangan dengan AI.

SOURCE HUAWEI CLOUD