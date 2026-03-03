Huawei Cloud Summit at MWC26(화웨이 클라우드 서밋 앳 MWC26) 개최… AI로 산업 과제 해결 제시

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 3월 1일 바르셀로나에서 'Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI(화웨이 클라우드: AI로 산업 과제 해결)'를 주제로 한 Huawei Cloud Summit이 개최됐다. 이번 서밋에서 Huawei Cloud는 Industry AI Foundry를 공개하고, 차세대 하이브리드 클라우드 솔루션 Huawei Cloud Foundation(HCF)을 소개했으며, 다양한 산업 고객이 AI 시대에 도약할 수 있도록 지원하는 AI 기반 코딩 에이전트 CodeArts를 선보였다.

전략적 투자 우선으로 가치 창출 가속

Huawei Cloud의 피터 저우(Peter Zhou) 최고경영자(CEO)는 개회 연설에서 클라우드와 AI가 화웨이의 운영 전략의 핵심에 있으며, 연구개발(R&D)과 혁신에 대한 지속적인 투자를 견인하고 있다고 강조했다. 지난 1년간 Huawei Cloud는 글로벌 시장에서 괄목할 만한 성과를 거두었으며, 이러한 성장 모멘텀은 향후 몇 년간 더욱 가속화될 전망이다.

2026년에도 Huawei Cloud는 안전하고 신뢰할 수 있는 고품질의 클라우드 서비스를 제공해 고객과 파트너 모두의 가치를 극대화하는 데 주력할 계획이다. 또한 소프트웨어와 하드웨어의 고도화된 시스템 시너지를 바탕으로 전 세계에 혁신적인 AI 서비스를 선도적으로 제공하고, 이해관계자와 긴밀히 협력해 개방적이고 확장성 있는 클라우드 생태계를 구축할 방침이다.

AI로 산업 과제를 해결하는 Industry AI Foundry

'Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI'를 주제로 한 기조연설에서 Huawei Cloud 솔루션 세일즈 부문 사장 팀 타오(Tim Tao)는 AI가 단순 컴퓨팅을 넘어 실질적인 효율성 창출 단계로 전환되고 있다고 강조했다. 그는 클라우드 컴퓨팅이 AI 시대의 '공공 전력망'으로 진화해 민첩한 비즈니스 혁신의 기반이 될 것이라고 전망했다.

Huawei Cloud는 Industry AI Foundry에 대한 전략적 청사진을 공개하고, 중국 최초의 스마트 의료 존(smart medical zone)을 출범시켰다. 또한 AI 인프라, 산업 특화 모델, 에이전트 플랫폼, 애플리케이션을 아우르는 종합 솔루션을 제공해 산업 현장의 실제 과제를 AI로 효과적으로 해결할 수 있도록 지원한다.

Huawei Cloud 신제품 공개

이번 서밋에서 Huawei Cloud는 HCF와 CodeArts를 공개했으며, 두 제품 모두 올해 하반기 전 세계에 출시될 예정이다.

HCF는 복잡한 IT 환경을 운영하는 정부와 기업체를 위한 차세대 개방성•간소화•회복탄력성으로 하이브리드 클라우드 솔루션을 혁신한다. 또한 민첩성과 강력한 보안을 결합해 AI 도입을 가속하고, 조직이 디지털•지능화를 전면적으로 추진할 수 있는 기반을 확립한다.

CodeArts는 최첨단 코드 모델, 통합개발환경(IDE), 자율 개발 역량을 결합해 소프트웨어 개발 방식을 재정의한다. AI 기반 코드 생성, R&D 지식 채팅, 단위 테스트 케이스 생성, 전문가 스킬, 코드베이스 인덱싱, SDD(Spec-Driven Development) 등의 기능을 제공해 개발 효율성을 획기적으로 개선하며, GLM-5, DeepSeek-V3.2 등 주요 오픈소스 모델과 화웨이 자체 모델을 통합해 획기적인 엔드투엔드 스마트 코딩 경험을 구현한다.

공동 성공을 위한 파트너십 강화

이번 서밋에는 IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro, Nextcloud 등 주요 기관의 전문가와 업계 리더가 참여해 AI 혁명 대응 전략과 Huawei Cloud와의 분야별 협력 사례를 공유했다.

Huawei Cloud는 현재 34개 리전, 101개 가용 영역(AZ)에 걸쳐 글로벌 인프라를 구축하고 있으며, 170개 이상 국가 및 지역의 고객에게 최첨단 서비스를 제공하고 있다. 941일 연속으로 안정적이고 안전한 운영을 이어가고 있으며, 정부 기관을 비롯한 금융기관, 인터넷 기업, 자동차 산업 분야의 디지털 전환을 지원하고 있다. 또한 수천만 명의 개발자와 5만 곳 이상의 파트너로 구성된 생태계를 구축해 활발히 운영하고 있다.

앞으로도 Huawei Cloud는 AI 혁신을 지속적으로 추진하고, 산업별 요건에 특화된 Industry AI Foundry를 구축하고, AI의 광범위한 도입을 촉진하고, AI를 통한 산업 과제 해결을 위해 협력을 강화할 계획이다.

