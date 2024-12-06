Alamar正式落地亞太：香港神經退行性疾病中心實現ARGO™ HT首套裝機

加利福尼亞州弗裡蒙特2024年12月6日 /美通社/ -- Alamar Biosciences，一家致力於通過精準蛋白質組學實現疾病早期檢測的公司，自豪地宣佈其全球化進程的最新進展：在著名的香港神經退行性疾病中心（HKCeND）安裝了亞太地區首套ARGO™ HT系統，一個先進的超靈敏蛋白質組學平台。

ARGO™ HT系統和NULISA™技術相結合，旨在通過前所未有的靈敏度和準確性，使科學家能夠更好地檢測和定量蛋白質，從而徹底革新生物標誌物的發現。

Hong Kong Center for Neurodegenerative Diseases Alamar's ARGO HT System installed at the Hong Kong Center for Neurodegenerative Diseases

Alamar Biosciences創始人、董事長兼CEO 羅宇齡博士：

「將ARGO™ HT系統安裝到亞太地區，是我們將突破性蛋白質組學解決方案帶給全球研究者的願景中的重要一步。我們很高興能夠為香港神經退行性疾病中心（HKCeND）充滿活力的科學社區做出貢獻，並支持其在應對神經退行性疾病方面取得更多的突破性進展。」

香港神經退行性疾病中心主任 葉玉如院士：

「將ARGO™ HT系統及其支持的NULISA™技術整合到我們的研究基礎設施中，是一個顛覆性的革新。這項技術將使得我們能夠以此前無法想像的方式探索神經退行性疾病的蛋白質組學基礎。」

與HKCeND的合作將專注於揭示阿爾茨海默病和帕金森病等神經退行性疾病的分子機制的新見解。ARGO HT和NULISA平台的部署將進一步增強HKCeND的研究團隊識別新的生物標誌物、加速藥物開發，並改善患者的早期檢測和個性化治療策略的能力。

關於香港神經退行性疾病中心

香港神經退行性疾病中心（HKCeND）是全球領先的、致力於推進對神經退行性疾病理解和治療的研究機構。通過促進跨學科合作和利用尖端技術，HKCeND旨在為全球神經科學做出變革性貢獻。https://www.hkcend.org/

關於Alamar公司

Alamar公司由科學家、發明家羅宇齡博士（RNAscope™技術發明人，高盛銀行「2024年度最傑出企業家」）帶領團隊於2018年創立，是一家創新的飛克級全自動蛋白標誌物和蛋白質組學檢測平台公司，其使命是通過精準蛋白質組學賦能疾病的早期檢測。

ARGO HT檢測系統

ARGO™ HT作為兼具「超靈敏」和「超多重」檢測性能的突破性蛋白檢測系統，以前所未有的「一鍵式」自動化、易用性和標準化，在同一個平台上匹配不同的NULISA™檢測試劑盒，同時兼容 「高通量蛋白質組學」 和 「聚焦蛋白標誌物」 兩種檢測模式。ARGO™ HT檢測系統，結合NULISA™專利降噪技術帶來的的fg/mL級檢測靈敏度和一以貫之的特異性，形成了第一個可以有機會賦能蛋白標誌物 「從發現、驗證、轉化到臨床」 完整生命週期的技術平台。

SOURCE Alamar Biosciences, Inc.