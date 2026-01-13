Alamar Biosciences 宣佈推出 NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay)，推動阿茲海默症研究中基於血液的生物標記檢測技術發展

加利福尼亚州弗里蒙特2026年1月14日 /美通社/ -- Alamar Biosciences, Inc.（簡稱「Alamar」），作為致力於推動疾病早期檢測的精準蛋白質組學領導者，榮幸宣佈推出其僅限研究用途 (RUO) 的 NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay)。這項創新解決方案可同時定量測量 5 種關鍵血液生物標記物，這些標記物均符合 Alzheimer's Association 建議的檢測準則：腦源性磷酸化 tau 蛋白217 (BD-pTau217)、神經絲輕鏈 (NfL)、β-澱粉樣蛋白 42 (Aβ42)、膠質纖維酸性蛋白 (GFAP) 及 APOE4 (攜帶狀態)，皆可透過單一血液或血漿樣本檢測。

NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 包括 BD-pTau217、GFAP、NfL、AB42 及 APOE4。

NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 將關鍵生物標記整合至單一多重檢測格式，提供無可比擬的靈敏度、特異性與操作便利性。透過整合 BD-pTau217、Aβ42、NfL 及 GFAP 指標，本檢測能有效監測澱粉樣蛋白與 tau 蛋白病理變化、神經退化及發炎反應，同時精準判定 APOE4 基因攜帶狀態——此為阿茲海默症最強的遺傳風險因子。這些能力共同構成一種強大工具，適用於轉譯研究與臨床研究，其應用範圍不僅限於阿茲海默症，更涵蓋其他神經退化性疾病與認知障礙症。

Alamar 創辦人、董事長兼行政總裁 Yuling 羅博士表示：「NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 的推出，標誌著我們在為神經退化性疾病提供精準蛋白質體學解決方案的努力中邁出了重要一步。通過將這些關鍵蛋白質目標結合到單一測試中，以簡化工作流程，我們正賦能神經科學界，以推動阿茲海默症的篩檢、早期發現與精準診斷。」

Alamar 科學總監 Steven Williams 博士表示：「基於血液的生物標記物正重新定義阿茲海默症研究，提供一種精準、經濟且更易取得的手段，用於確立早期診斷並協助判定治療適用性。傳統的單重檢測方法雖能分別測量這些生物標記物，但需進行多次檢測才能全面掌握疾病狀況。透過 NULISA™ 技術，現已能夠在血液中測量多種與阿茲海默症相關的蛋白質，每種蛋白質皆能提供對潛在病理生理機制的獨特見解。」

Alamar 致力與研究人員、臨床醫生和行業合作夥伴合作，以解鎖精確蛋白質體學技術，並提升受阿茲海默症及其他神經退化性病症影響之病人的臨床療效。NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 現已透過我們的技術獲取計劃提供檢測服務。

有關 NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 和 Alamar 完整精密蛋白質體解決方案產品組合的更多資訊，請瀏覽 www.alamarbio.com。

Alamar Biosciences, Inc. 簡介

Alamar Biosciences 是一間私營生命科學公司，致力於為精準蛋白質體提供動力，以便最早發現疾病。憑藉其專有的 NULISA™ 技術及 ARGO™ HT 系統，Alamar 的平台旨在提供超高靈敏度檢測，解決現有技術在精準蛋白質組學應用上的關鍵局限。如欲了解更多資料，請瀏覽 alamarbio.com。

