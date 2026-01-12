Alamar Biosciences 宣佈完成超額認購可換股票據融資並擴充領導團隊

新聞提供者

Alamar Biosciences, Inc.

13 1月, 2026, 00:35 CST

引入 T. Rowe Price Investment Management, Inc. 及 Braidwell LP 為新投資者

Stephen Williams, MD, Ph.D. 出任首席科學官

Rebecca Chambers 及 Frank Witney, Ph.D. 獲委任為董事會成員

加州費利蒙2026年1月13日 /美通社/ -- 致力推動疾病早期檢測的精準蛋白質組學先驅 Alamar Biosciences, Inc.（下稱「Alamar」）宣佈，已完成一項錄得超額認購的可換股票據融資，成功籌得逾 5,000 萬美元新資金。此次融資引入了由 T. Rowe Price Investment Management, Inc. 及 Braidwell LP 管理的賬戶為新投資者。現有投資者包括 Illumina Ventures 及 Sands Capital 亦有參與。所得資金將用於支持 Alamar 精準蛋白質組學平台的持續商業發展。

「我們衷心感謝現有投資者的鼎力支持，並熱烈歡迎新合作夥伴的加入，」Alamar 創辦人、主席兼行政總裁 Yuling Luo 博士表示，「他們對公司願景及策略投下信心一票，印證了我們工作的變革潛力。這筆投資將助我們加速創新，進一步擴展平台的應用範圍，從而釋放精準醫療及疾病早期檢測的全面價值。」

Stephen Williams 醫學博士及理學博士
Stephen Williams 醫學博士及理學博士
Rebecca Chambers
Rebecca Chambers
Frank Witney 博士
Frank Witney 博士
Stephen Williams 醫學博士及理學博士 Rebecca Chambers Frank Witney 博士

擴充領導團隊及董事會
Alamar同時宣佈高層管理團隊及董事會的重要人事任命，以配合公司的持續增長及對卓越營運的追求。

為進一步加強科研實力，Alamar 宣佈 Stephen Williams 博士出任首席科學官。Steve 擁有逾三十年的精準醫療及生物標記創新經驗。加盟前，他曾於 Standard BioTools 及 SomaLogic 擔任首席醫療官，此前亦曾於 Pfizer 擔任高級管理職位長達 18 年。作為科學界公認的領袖，他曾任職於美國國立衛生研究院（NIH）生物醫學影像與生物工程國家諮詢委員會，協助發起阿茲海默症神經影像學計劃（ADNI），並共同創立了 FDA-FNIH-PhRMA 生物標記聯盟。

Alamar 亦委任 Rebecca Chambers 及 Frank Witney 博士加入董事會。Rebecca 現任 Veracyte 首席財務官，她將憑藉現職及此前在 Outset Medical、Illumina、Myriad Genetics 和 Life Technologies 的豐富資歷，為董事會帶來深厚的財務及醫療保健管理經驗。Frank 現為 Ampersand Capital Partners 的營運合夥人，擁有逾三十年生命科學領域的領導經驗，曾任 Affymetrix 及 Dionex Corporation 的總裁兼行政總裁，目前亦擔任 Revvity、Cerus Corporation、Standard BioTools 及多間私營公司的董事。

「我欣然宣佈 Steve 加入領導團隊，以及 Rebecca 和 Frank 加入董事會，」Yuling Luo 博士補充，「隨著我們致力發揮精準蛋白質組學平台的潛力，以對人類健康及疾病領域產生廣泛影響，他們深厚的專業知識及多元視野將是公司的寶貴資產。這對 Alamar 而言是振奮人心的時刻，我們期待在他們的領導下，推動公司再創創新與增長的高峰。」

關於 Alamar Biosciences, Inc.
Alamar Biosciences 是一家私人持股的生命科學公司，致力推動精準蛋白質組學發展，以實現疾病的最早期檢測。憑藉其專有的 NULISA™ 技術及 ARGO™ HT 系統，Alamar 的平台旨在提供超高靈敏度檢測，解決現有技術在精準蛋白質組學應用上的關鍵局限。如欲了解更多資料，請瀏覽 alamarbio.com。 

SOURCE Alamar Biosciences, Inc.

來自同一來源

Alamar Biosciences 推出 NULISAqpcr™ BD-pTau217 檢測：阿茲海默症研究的非侵入性兼腦部特定生物標記檢測的突破

Alamar Biosciences 推出 NULISAqpcr™ BD-pTau217 檢測：阿茲海默症研究的非侵入性兼腦部特定生物標記檢測的突破

Alamar Biosciences 是致力精準蛋白質體學研究而實現最早疾病檢測的公司，今天宣佈推出 NULISAqpcr™ BD-pTau217 檢測。這是腦源性磷酸化 tau 217 (pTau217) 血液為本定量分析的變革躍進。在阿茲海默症和其他 Tau...
Alamar Biosciences 與德國神經退化性疾病中心 (DZNE) 合作，在萊茵蘭研究群體中進行具里程碑意義的蛋白質體學分析研究

Alamar Biosciences 與德國神經退化性疾病中心 (DZNE) 合作，在萊茵蘭研究群體中進行具里程碑意義的蛋白質體學分析研究

Alamar Biosciences 是驅動精準蛋白質組學研究而實現最早期檢測疾病的公司，今天宣佈與德國神經退化性疾病中心 (DZNE) 建立策略合作關係，而於萊茵蘭研究部署超靈敏的 NULISAseq™ CNS Disease Panel 120 和 Inflammation Panel...
此來源更多新聞稿

探索

保健與醫院

保健與醫院

醫療制藥

醫療制藥

相關題材的新聞稿