Alamar Biosciences 宣佈完成超額認購可換股票據融資並擴充領導團隊

擴充領導團隊及董事會

Alamar同時宣佈高層管理團隊及董事會的重要人事任命，以配合公司的持續增長及對卓越營運的追求。

為進一步加強科研實力，Alamar 宣佈 Stephen Williams 博士出任首席科學官。Steve 擁有逾三十年的精準醫療及生物標記創新經驗。加盟前，他曾於 Standard BioTools 及 SomaLogic 擔任首席醫療官，此前亦曾於 Pfizer 擔任高級管理職位長達 18 年。作為科學界公認的領袖，他曾任職於美國國立衛生研究院（NIH）生物醫學影像與生物工程國家諮詢委員會，協助發起阿茲海默症神經影像學計劃（ADNI），並共同創立了 FDA-FNIH-PhRMA 生物標記聯盟。

Alamar 亦委任 Rebecca Chambers 及 Frank Witney 博士加入董事會。Rebecca 現任 Veracyte 首席財務官，她將憑藉現職及此前在 Outset Medical、Illumina、Myriad Genetics 和 Life Technologies 的豐富資歷，為董事會帶來深厚的財務及醫療保健管理經驗。Frank 現為 Ampersand Capital Partners 的營運合夥人，擁有逾三十年生命科學領域的領導經驗，曾任 Affymetrix 及 Dionex Corporation 的總裁兼行政總裁，目前亦擔任 Revvity、Cerus Corporation、Standard BioTools 及多間私營公司的董事。

「我欣然宣佈 Steve 加入領導團隊，以及 Rebecca 和 Frank 加入董事會，」Yuling Luo 博士補充，「隨著我們致力發揮精準蛋白質組學平台的潛力，以對人類健康及疾病領域產生廣泛影響，他們深厚的專業知識及多元視野將是公司的寶貴資產。這對 Alamar 而言是振奮人心的時刻，我們期待在他們的領導下，推動公司再創創新與增長的高峰。」

關於 Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences 是一家私人持股的生命科學公司，致力推動精準蛋白質組學發展，以實現疾病的最早期檢測。憑藉其專有的 NULISA™ 技術及 ARGO™ HT 系統，Alamar 的平台旨在提供超高靈敏度檢測，解決現有技術在精準蛋白質組學應用上的關鍵局限。如欲了解更多資料，請瀏覽 alamarbio.com。

