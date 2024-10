神雲科技採用最新AMD 企業級技術方案，為AI驅動的資料中心工作負載提供卓越的性能和密度

「AMD正在各類型的市場推動大規模AI創新。」神雲科技總經理黃承德(Rick Hwang)表示,「作為AMD的長期技術夥伴,我們很興奮能推出搭載最新AMD EPYC™ 9005系列處理器和 AMD Instinct™ MI325X加速器的全新AI伺服器,並共同展示AI對各行各業的變革性影響。」

AMD EPYC™ 9005處理器:開箱即用的卓越性能與領先核心密度,滿足AI驅動之關鍵業務資料中心工作負載日益增長的需求

AMD EPYC™ 9005處理器是最新一代的強勁高效伺服器處理器,已創下數百項效能與效率的世界紀錄。EPYC 9005處理器系列的進步得益於突破性的高效能「Zen5」核心架構和先進的微處理器製程技術,目的在更充分滿足現代AI驅動數據中心的需求。全系列處理器涵蓋各種核心數(最高192核,每個CPU 384執行緒)、頻率(最高可達5 GHz)、快取容量、能效水準和具競爭力的價格,所有特性都與熟悉的x86軟體相容,使基於AMD EPYC 9005處理器的伺服器能充分地支援絕大多數的業務需求。

神雲科技客戶將能體驗第5代AMD EPYC處理器所帶來的最佳化效能與高密度核心

以AMD EPYC™ 9005系列處理器為核心,神雲科技推出的全新伺服器系列產品乃專為AI驅動之密集型工作負載設計;它們具有開箱即用的性能和效率,讓用戶能在滿足不斷增長的需求同時,降低空間與能源之消耗。

針對AI/HPC應用,神雲科技推出了三款產品。首先是標準2U外型的MiTAC TYAN TN85-B8261,這款專為HPC和深度學習設計的雙路GPU伺服器,最多可容納4張雙寬GPU卡、24個DDR5 RDIMM插槽和8個2.5 寸NVMe U.2熱插拔托盤。接下來是款4U單路桌邊AI伺服器 — MiTAC TYAN FT65T-B8050,可支援多達2張高性能GPU卡、8個DDR5 RDIMM插槽、8個3.5寸SATA和2個2.5寸NVMe U.2熱插拔托盤。最後是MiTAC G8825Z5,這是款8U雙路AI伺服器,支持最新的 AMD Instinct™ MI325X加速器,並配備8個2.5寸NVMe U.2熱插拔托盤,支持高達4TB的DDR5 6000記憶體,特別適合建造大規模AI和HPC基礎設施。

而雲端儲存方面,神雲科技則有兩款2U產品:MiTAC TYAN TS70-B8056 和 TS70A-B8056。TS70-B8056擁有12個前置、可支援4個NVMe U.2的3.5寸硬碟托盤,並提供2個後置2.5寸NVMe U.2熱插拔托盤;而 TS70A-B8056 則專為滿足高資料I/O吞吐量的儲存需求而設計,擁有26個2.5寸NVMe U.2熱插拔托盤。

此外,神雲科技還有款高效省空間的MiTAC TYAN GC68C-B8056,這是台1U單路雲端伺服器,配備24個DDR5 DIMM插槽和12個2.5寸NVMe U.2熱插拔托盤。而除了伺服器準系統,神雲科技亦推出兩款單路主板:標準型MiTAC TYAN S8050和機架優化型的MiTAC TYAN S8056,可靈活搭配公用標準機箱組成系統。

關於神雲

神雲科技股份有限公司(MiTAC Computing Technology Corporation) 隸屬於神達控股股份有限公司(MiTAC Holdings Corp., TSE:3706),擁有超過 30 年的伺服器設計與製造經驗,為雲端服務供應商、人工智慧/高性能運算,以及邊緣運算等不同的應用環境提供靈活的定制化供應模式。自 2023 年 7 月起,MiTAC開始承接英特爾資料中心解決方案事業群(DSG)伺服器產品之銷售與後續世代產品之規劃設計,為下一代資料中心設備提供先進的解決方案。MiTAC產品陣容涵蓋 TYAN 伺服器、ORAN 伺服器、高性能 AI 伺服器與資料中心產品,以豐富的產品範疇,提供給客戶全方位的企業級解決方案。

神雲原以 TYAN 品牌經營伺服器通路業務,於2023年7月起開始以 MiTAC 品牌經營 Intel DSG 伺服器產品之銷售。而為強化通路規劃、發揮品牌管理的綜效,並凝聚品牌形象,自2024年10月起,神雲整合 TYAN 與 MiTAC 兩個品牌,統一以 MiTAC 作為產品的品牌名稱。

神雲科技網站:

http://www.mitaccomputing.com/

