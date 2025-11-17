神雲科技將在 Supercomputing 2025 亮相高階 AI 叢集與液冷解決方案

機櫃級創新｜從標準架構邁向 AI 叢集卓越效能

在 SC 2025，神雲科技將展出全系列的機櫃級解決方案，落實其對叢集規模部署的承諾 。展品包含 OCP ORv3 和 EIA 格式的液冷與氣冷 AI 和 HPC 機櫃，可滿足下一代開放架構以及傳統企業級資料中心的規格需求 。

搭載 AMD Instinct™ MI355X GPU 的 AI 液冷機櫃 | 為超大規模 AI 應用最佳化，支援 64 至 256 顆 GPU

神雲科技48U EIA AI 液冷機櫃MR1100 系列專為超大規模資料中心市場推出，特別鎖定大規模 AI 訓練和生成式 AI 推論的指數級需求 。此高密度解決方案旨在實現無與倫比的 AI 效能，並已為未來的百億億級 (Exascale-class) 部署做好準備，在單一業界標準佔位空間內支援 64 至 256 顆 AI GPU 。在 SC 2025 首度亮相的 神雲科技與 AMD 合作 AI 叢集，採用 AI 液冷平台，搭載最新的 AMD Instinct™ MI355X GPU 和高效能 AMD EPYC™ 9005 CPU 。此穩固設計採用先進的冷板技術 (cold-plate) 進行直達晶片液體冷卻 (direct-to-chip)，確保在密集型 LLM 訓練期間實現卓越且無降速 (non-throttled) 的 AI 吞吐量 。其高效能網路架構（400/800 Gb/s）確保超低延遲，且標準化 48U EIA 設計使其可無縫整合至全球超大規模資料中心 。

搭載 AMD Instinct™ MI350X GPU 的 AI 氣冷機櫃 ｜ 具備高速互連的標準化架構，加速 AI 部署

神雲科技也將展示其標準 EIA 45U 氣冷 AI 機櫃，預先配置四套 G8825Z5 系統，運用 AMD Instinct™ MI350X/MI325X GPU 。此穩固配置提供顯著的運算能力，並針對大型語言模型 (LLM) 訓練和生成式 AI 推論任務進行最佳化 。機櫃上的 800Gb/s 網路交換器由 Broadcom Tomahawk 5 晶片組驅動，確保運算節點之間可靠、低延遲的資料傳輸 。此外，該系統輔以 GC68C-B8056 管理伺服器和TS70A-B8056 儲存伺服器，促進高效能運算與快速資料存取的緊密整合 。透過統一運算、網路、管理和儲存，神雲科技使企業能夠快速部署相容、高擴展性且高可用性的 AI/HPC 叢集環境 。

OCP ORv3 液冷機櫃 ｜ 模組化供電與先進熱管理，實現永續 HPC

神雲科技的 OCP ORv3 43OU 液冷機櫃專為永續 HPC 設計，最多可容納 14 台 C2811Z5 多節點伺服器 。由 AMD EPYC™ 9005 系列處理器和大容量 DDR5 記憶體供電，該機櫃整合了 Lake Erie 儲存模組與網路交換器，實現無縫互動 。供電由 33kW 供電櫃 (Power Shelf) 管理，而散熱則由 CoolIT 200kW CHx200+ 機櫃內 CDU 負責，提供 200kW 級別的散熱能力 。此開放、模組化設計確保穩定、節能的運作，最大化高密度運算伺服器的效能和可靠性 。

AI 加速平台：液冷 GPU 解決方案，適用於大規模訓練與生成式 AI

HPC 與雲端運算框架：為可擴展工作負載而優化的平台

企業級資料解決方案：適用於資料密集型應用程式的高可靠性儲存與處理

全球成功案例：展現神雲科技在全球 AI 與 HPC 部署中的價值

在 SC25，神雲科技將展示來自全球的真實成功案例，凸顯其在交付全面機櫃級解決方案方面的專業能力 。這些部署反映了 神雲科技對叢集規模整合以及 AI 和 HPC 基礎設施創新的堅定承諾 。

神雲科技與法國雲端服務供應商 (Cloud Service Provider, CSP) 率先實現永續 HPC ，達到世界級 PUE 並降低營運成本： 神雲科技與 Qarnot 合作，將 Capri OCP 伺服器整合到直接水冷與熱能回收系統中，該系統在 SC25 與 Broadcom N1400GD 網路介面卡一同展示 。該系統可捕獲 95% 的伺服器廢熱供在地再利用，實現世界級的 1.01 PUE，並為客戶降低 50% 的營運成本 。

神雲科技與 Qarnot 合作，將 Capri OCP 伺服器整合到直接水冷與熱能回收系統中，該系統在 SC25 與 Broadcom N1400GD 網路介面卡一同展示 。該系統可捕獲 95% 的伺服器廢熱供在地再利用，實現世界級的 1.01 PUE，並為客戶降低 50% 的營運成本 。 與 CTCA 合作，加速 OCP 資料中心在美國的部署： 神雲科技與全球 IT 解決方案供應商 CTCA 合作，加速 OCP 在美國資料中心的部署 。這項成功運用了 ORv3 規範的 OCP 伺服器 和先進的機櫃整合 。在 SC 展覽中，我們展示了該OCP伺服器，其配備了 Samsung M321R8GA0EB2-CCP 記憶體，強調更快的推廣速度和資源效率 。

神雲科技與全球 IT 解決方案供應商 合作，加速 在美國資料中心的部署 。這項成功運用了 和先進的機櫃整合 。在 SC 展覽中，我們展示了該OCP伺服器，其配備了 Samsung M321R8GA0EB2-CCP 記憶體，強調更快的推廣速度和資源效率 。 機櫃整合服務助攻全球雲端資安領導業者： 針對一家領先的全球雲端網路安全服務供應商，神雲科技提供了客製化的即插即用（ready-to-deploy）機櫃整合服務，採用了 神雲科技GC68C-B8056 伺服器等平台 。這項全面服務顯著優化了營運流程 —在全球 150 個資料中心交付超過 380 種配置，達到 48 小時的交付週期，並在半年內實現了 GPU 優先的基礎設施轉型。神雲科技提供客戶保持領先所需的一致性、敏捷性和創新能力 。

針對一家領先的全球雲端網路安全服務供應商，神雲科技提供了客製化的即插即用（ready-to-deploy）機櫃整合服務，採用了 神雲科技GC68C-B8056 伺服器等平台 。這項全面服務顯著優化了營運流程 —在全球 150 個資料中心交付超過 380 種配置，達到 48 小時的交付週期，並在半年內實現了 GPU 優先的基礎設施轉型。神雲科技提供客戶保持領先所需的一致性、敏捷性和創新能力 。 攜手軟體定義儲存 (software-defined storage, SDS) 夥伴消除 AI 訓練瓶頸，極大化 GPU 運算效能： 透過與全球領先的軟體定義儲存 (SDS) 夥伴合作，神雲科技利用 GC68A-B8056 伺服器消除了大規模 AI 訓練中的關鍵 I/O 限制。經過預先驗證的架構將 GPU 使用率提高了 35%，並提供超過 200 GB/s 的吞吐量與微秒級延遲，透過統一的統包（turnkey）解決方案，有效將 AI 訓練完成速度提高了兩倍 。

更多資訊請參閱：

神雲科技 SC 2025 活動網頁

Intel 平台型錄

AMD 平台型錄

關於神雲科技股份有限公司

神雲科技股份有限公司（神雲科技 Technology Corp.）為神達控股集團（神雲科技 Holdings）旗下子公司，憑藉自 1990 年代以來的深厚產業經驗，提供多元、節能高效的伺服器解決方案。專注於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、雲端運算及邊緣運算，神雲科技採用嚴謹的方法，確保從單機（Barebone）、系統、機櫃到叢集層級，皆能達到無與倫比的品質，充分發揮卓越效能與系統整合；這項對品質的承諾，使神雲科技在業界獨樹一幟。

神雲科技擁有全球布局與端到端的服務能力，涵蓋研發、製造到全球技術支援，為超大規模數據中心、HPC 及 AI 應用，提供靈活且量身打造的解決方案，確保最佳效能與高擴展性，滿足企業多元化的需求。憑藉 AI 及液冷技術的最新發展，以神雲科技品牌整合 Intel DSG 與 TYAN等伺服器產品線發揮綜效，致力於打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與軟硬體解決方案，助力企業迎接未來挑戰。

更多資訊請參閱神雲科技官網 https://www.mitaccomputing.com/

SOURCE 神雲科技股份有限公司