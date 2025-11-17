神雲科技將在 Supercomputing 2025 亮相高階 AI 叢集與液冷解決方案

新聞提供者

神雲科技股份有限公司

17 11月, 2025, 22:00 CST

聖路易斯 2025年11月17日 /美通社/ -- 作為專業伺服器設計與製造商，神達控股股份有限公司（股票代號：3706）旗下子公司神雲科技股份有限公司（神雲科技 Technology Corporation），將於Supercomputing (SC) 202511月18日至20日，密蘇里聖路易斯）隆重登場，並於3916展位展出最新AI叢集與資料中心解決方案。

本次展覽以AI Cluster Power – Cool Fast Scale Faster為主題，神雲科技將展示其為滿足高負載 AI 和 HPC 應用而設計的模組化、高度擴展性機櫃級基礎架構。展示內容涵蓋從單機伺服器到完整的叢集系統整合能力，並聚焦於液體冷卻及節能設計。神雲科技偕同 AMD、Broadcom、CoolIT、Intel、KIOXIA、 Micron、NVIDIA、Samsung 和Solidigm等重要合作夥伴，致力於加速先進運算技術與高效率資料中心的發展。

AI Cluster Power. Cool Fast. Scale Faster.
AI Cluster Power. Cool Fast. Scale Faster.

機櫃級創新｜從標準架構邁向  AI 叢集卓越效能

在 SC 2025，神雲科技將展出全系列的機櫃級解決方案，落實其對叢集規模部署的承諾 。展品包含 OCP ORv3 和 EIA 格式的液冷與氣冷 AI 和 HPC 機櫃，可滿足下一代開放架構以及傳統企業級資料中心的規格需求 。

搭載  AMD Instinct™ MI355X GPU  AI 液冷機櫃  | 為超大規模  AI 應用最佳化，支援  64  256  GPU

神雲科技48U EIA AI 液冷機櫃MR1100 系列專為超大規模資料中心市場推出，特別鎖定大規模 AI 訓練和生成式 AI 推論的指數級需求 。此高密度解決方案旨在實現無與倫比的 AI 效能，並已為未來的百億億級 (Exascale-class) 部署做好準備，在單一業界標準佔位空間內支援 64 至 256 顆 AI GPU 。在 SC 2025 首度亮相的 神雲科技與 AMD 合作 AI 叢集，採用 AI 液冷平台，搭載最新的 AMD Instinct™ MI355X GPU 和高效能 AMD EPYC™ 9005 CPU 。此穩固設計採用先進的冷板技術 (cold-plate) 進行直達晶片液體冷卻 (direct-to-chip)，確保在密集型 LLM 訓練期間實現卓越且無降速 (non-throttled) 的 AI 吞吐量 。其高效能網路架構（400/800 Gb/s）確保超低延遲，且標準化 48U EIA 設計使其可無縫整合至全球超大規模資料中心 。

搭載  AMD Instinct™ MI350X GPU  AI 氣冷機櫃  具備高速互連的標準化架構，加速 AI 部署 

神雲科技也將展示其標準 EIA 45U 氣冷 AI 機櫃，預先配置四套 G8825Z5 系統，運用 AMD Instinct™ MI350X/MI325X GPU 。此穩固配置提供顯著的運算能力，並針對大型語言模型 (LLM) 訓練和生成式 AI 推論任務進行最佳化 。機櫃上的 800Gb/s 網路交換器由 Broadcom Tomahawk 5 晶片組驅動，確保運算節點之間可靠、低延遲的資料傳輸 。此外，該系統輔以 GC68C-B8056 管理伺服器和TS70A-B8056 儲存伺服器，促進高效能運算與快速資料存取的緊密整合 。透過統一運算、網路、管理和儲存，神雲科技使企業能夠快速部署相容、高擴展性且高可用性的 AI/HPC 叢集環境 。

OCP ORv3 液冷機櫃  模組化供電與先進熱管理，實現永續 HPC

神雲科技的 OCP ORv3 43OU 液冷機櫃專為永續 HPC 設計，最多可容納 14 台 C2811Z5 多節點伺服器 。由 AMD EPYC™ 9005 系列處理器和大容量 DDR5 記憶體供電，該機櫃整合了 Lake Erie 儲存模組與網路交換器，實現無縫互動 。供電由 33kW 供電櫃 (Power Shelf) 管理，而散熱則由 CoolIT 200kW CHx200+ 機櫃內 CDU 負責，提供 200kW 級別的散熱能力 。此開放、模組化設計確保穩定、節能的運作，最大化高密度運算伺服器的效能和可靠性 。

AI 加速平台：液冷  GPU 解決方案，適用於大規模訓練與生成式  AI

  • G4527G6: 這款 4U AI 加速器是基於 NVIDIA MGX™ 架構所打造的運算強權 。G4527G6 由雙 Intel® Xeon® 6767P CPU 驅動，專為大規模平行工作負載設計，最多可容納 8 張 NVIDIA RTX PRO 6000TM Blackwell Server Edition GPUs 。搭配高速 Solidigm D7-P5520 SSD，它提供了尖端深度學習、要求嚴苛的電腦視覺和大型企業級 AI 應用所需的 I/O 速度和密度 。
  • G4826Z5: G4826Z5 是專門設計用於 神雲科技AI 液冷叢集內的基礎液冷運算節點 。此節點透過對 CPU 和 GPU 實施液體冷卻來確保持續穩定的效能，支援多達八張 AMD Instinct™ MI355X GPUs 偕同 AMD EPYC™ 9005 系列處理器 。G4826Z5 擁有 24 個 DDR5-6400 記憶體插槽，總容量高達 6TB，並配備 Broadcom P2200G 網路介面卡，專為大規模 AI 模型訓練所需的持續高吞吐量和最小延遲而打造 。
  • G8825Z5: 作為領先的高效能 AI 平台，G8825Z5 可輕鬆應對最嚴苛的運算要求 。其核心能力在於支援多達 8 張 AMD Instinct™ MI325X 或 MI350X GPU，並搭配AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs 。此外，整合 Micron 6550 ION NVMe SSD 確保了即時資料存取和處理速度，這對於大幅加速大規模模型訓練週期和最大化生成式 AI 推論速率至關重要 。

HPC 與雲端運算框架：為可擴展工作負載而優化的平台 

  • G4520G6: 這是一款高度彈性化的伺服器平台，在彈性雲端基礎架構和傳統 HPC 角色中均表現出色 。這款伺服器由最新的 Intel® Xeon® 6 CPU 驅動，為高密度、可擴展工作負載提供每瓦效能 (Performance per Watt) 的顯著躍升 。G4526G6 工程設計有充足的擴展選項，包括對 NVIDIA 的 RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition 和 NVIDIA Hopper GPU 的支援。此外，它利用 Micron DDR5 DRAM 提供卓越的記憶體效能，從而實現在可擴展、資料密集型雲端和分散式環境中的高效且加速的處理 。
  • C2811Z5: 這款 OCP 規範的液冷多節點伺服器是高密度運算環境的理想解決方案 。C2811Z5 配備 AMD EPYC™ 9005 系列處理器，為冗長、複雜的運算工作負載提供穩固的穩定性，並由 12 個 DDR5-6400 記憶體插槽（每個節點 3TB 容量）提供支援 。透過 NVMe E1.S 儲存介面和 Micron 9550 NVMe SSD 進行最佳化，它保證了密集型 HPC 應用（例如：詳細科學模擬和氣象建模）所需的持續、高速資料傳輸能力 。

企業級資料解決方案：適用於資料密集型應用程式的高可靠性儲存與處理 

  • M2810Z5: M2810Z5 是一款專門的企業級伺服器，經最佳化以實現頂級儲存效能 。透過部署 Kioxia XD8 E1.S Gen5 SSD，此平台解鎖了最大頻寬和近乎即時的資料擷取，使其成為運行最嚴苛、I/O 密集型資料庫和事務處理應用的企業不可或缺的解決方案 。
  • M2510G6: M2510G6 平台旨在為要求嚴苛的資料處理提供可靠的架構，憑藉其採用的 Samsung MZTL67T6HBLC-00AW7 SSD，確保在任務關鍵型企業環境中具有高耐用性和堅定不移的穩定性 。
  • R2513G6: R2513G6 平台專為擁有龐大歸檔需求的組織量身定制，提供最大資料保留容量 。它設計用於容納海量儲存容量，特色是整合了大容量 Seagate EXOS M 30TB HDD，以實現可靠的 PB 級儲存和長期資料歸檔 。
  • R2520G6: R2520G6 是一款高容量 2U 伺服器，隨時可應對密集型資料處理 。支援雙 Intel® Xeon® 6700P 系列處理器和多達 24 個 NVMe U.2 SSD，它整合了 Solidigm D7-PS1010 SSD，具備 PCIe 5.0 頻寬，保證了卓越的長期穩定性 。這使得 R2520G6 成為大規模資料倉儲、執行複雜大數據分析以及為企業 AI 資料準備提供穩健基礎的最佳伺服器 。

全球成功案例：展現神雲科技在全球  AI  HPC 部署中的價值 

在 SC25，神雲科技將展示來自全球的真實成功案例，凸顯其在交付全面機櫃級解決方案方面的專業能力 。這些部署反映了 神雲科技對叢集規模整合以及 AI 和 HPC 基礎設施創新的堅定承諾 。

  • 神雲科技與法國雲端服務供應商 (Cloud Service Provider, CSP) 率先實現永續  HPC ，達到世界級  PUE 並降低營運成本： 神雲科技與 Qarnot 合作，將 Capri OCP 伺服器整合到直接水冷與熱能回收系統中，該系統在 SC25 與 Broadcom N1400GD 網路介面卡一同展示 。該系統可捕獲 95% 的伺服器廢熱供在地再利用，實現世界級的 1.01 PUE，並為客戶降低 50% 的營運成本 。
  •  CTCA 合作，加速  OCP 資料中心在美國的部署：神雲科技與全球 IT 解決方案供應商 CTCA 合作，加速 OCP 在美國資料中心的部署 。這項成功運用了 ORv3 規範的 OCP伺服器和先進的機櫃整合 。在 SC 展覽中，我們展示了該OCP伺服器，其配備了 Samsung M321R8GA0EB2-CCP 記憶體，強調更快的推廣速度和資源效率 。
  • 機櫃整合服務助攻全球雲端資安領導業者： 針對一家領先的全球雲端網路安全服務供應商，神雲科技提供了客製化的即插即用（ready-to-deploy）機櫃整合服務，採用了 神雲科技GC68C-B8056 伺服器等平台 。這項全面服務顯著優化了營運流程 —在全球 150 個資料中心交付超過 380 種配置，達到 48 小時的交付週期，並在半年內實現了 GPU 優先的基礎設施轉型。神雲科技提供客戶保持領先所需的一致性、敏捷性和創新能力 。
  • 攜手軟體定義儲存 (software-defined storage, SDS) 夥伴消除  AI 訓練瓶頸，極大化  GPU 運算效能： 透過與全球領先的軟體定義儲存 (SDS) 夥伴合作，神雲科技利用 GC68A-B8056 伺服器消除了大規模 AI 訓練中的關鍵 I/O 限制。經過預先驗證的架構將 GPU 使用率提高了 35%，並提供超過 200 GB/s 的吞吐量與微秒級延遲，透過統一的統包（turnkey）解決方案，有效將 AI 訓練完成速度提高了兩倍 。

更多資訊請參閱：

神雲科技 SC 2025 活動網頁
Intel 平台型錄
AMD 平台型錄

關於神雲科技股份有限公司

神雲科技股份有限公司（神雲科技 Technology Corp.）為神達控股集團（神雲科技 Holdings）旗下子公司，憑藉自 1990 年代以來的深厚產業經驗，提供多元、節能高效的伺服器解決方案。專注於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、雲端運算及邊緣運算，神雲科技採用嚴謹的方法，確保從單機（Barebone）、系統、機櫃到叢集層級，皆能達到無與倫比的品質，充分發揮卓越效能與系統整合；這項對品質的承諾，使神雲科技在業界獨樹一幟。

神雲科技擁有全球布局與端到端的服務能力，涵蓋研發、製造到全球技術支援，為超大規模數據中心、HPC 及 AI 應用，提供靈活且量身打造的解決方案，確保最佳效能與高擴展性，滿足企業多元化的需求。憑藉 AI 及液冷技術的最新發展，以神雲科技品牌整合 Intel DSG 與 TYAN等伺服器產品線發揮綜效，致力於打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與軟硬體解決方案，助力企業迎接未來挑戰。

更多資訊請參閱神雲科技官網 https://www.mitaccomputing.com/ 

SOURCE 神雲科技股份有限公司

來自同一來源

MiTAC Computing神雲科技以AI叢集整合方案亮相2025 OCP Global Summit，推動資料中心邁向開放與節能未來

MiTAC Computing神雲科技以AI叢集整合方案亮相2025 OCP Global Summit，推動資料中心邁向開放與節能未來

作為專業伺服器設計與製造商，神達控股股份有限公司（股票代號：3706）旗下子公司神雲科技股份有限公司（MiTAC Computing Technology Corporation），將於2025 OCP Global...
神雲科技與國際AI創新企業Tonomia 攜手合作，以再生能源打造永續 AI 基礎設施

神雲科技與國際AI創新企業Tonomia 攜手合作，以再生能源打造永續 AI 基礎設施

作為專業伺服器平台設計與製造商，神達控股股份有限公司（股票代號：3706）子公司神雲科技（MiTAC Computing Technology Corp.），今日宣布與比利時專注於分散式 AI 再生能源解決方案的創新企業...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦硬件

電腦硬件

電腦硬件

電腦硬件

相關題材的新聞稿