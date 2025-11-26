神雲科技與印度 Redington Limited 簽署經銷合作協議

印度目前以約 1,615 億美元 的 IT 基礎建設投資額領先亞太地區，其快速的數位轉型正帶動雲端運算、人工智慧（AI）、高速網路與資安領域的蓬勃發展。透過此次合作，神雲科技與 Redington 將結合雙方優勢，攜手滿足印度市場對高效能、節能伺服器解決方案的龐大需求。

Redington 將成為神雲科技在印度的唯一授權經銷夥伴，並協助重塑神雲科技品牌形象，將整合後的 Intel DSG 與 TYAN 伺服器產品正式納入MiTAC品牌。憑藉 Redington 廣泛的通路網絡、物流能力與產業夥伴生態系，神雲科技將為印度數據中心市場提供更具競爭力的伺服器解決方案。

神雲科技總經理黃承德 (Rick Hwang) 表示：「透過結合 Redington 的市場通路與專業經驗，以及 MiTAC 在垂直整合的伺服器至叢集設計、製造與液冷技術方面的創新，我們將共同協助印度企業以更聰明的方式建置、擴展與推動未來數位經濟的資料中心。」

Redington Limited 技術方案事業群集團主管 Hetal Shah 表示：「Redington 與 神雲科技 的合作，為擴展高效能運算與企業基礎架構產品，邁出了關鍵策略的一步。透過雙方結盟，我們致力於提供創新、可擴展且面向未來的解決方案，協助企業極大化數位技術的運用效益，並在瞬息萬變的市場中保持領先。」

共築永續成長願景

神雲科技擁有數十年的研發實力與製造經驗，並在台灣、中國、越南、歐洲及美國設有生產與整合基地。其完整產品線涵蓋 AI、HPC、雲端及邊緣運算，可於系統、機櫃與叢集等層級提供經嚴格驗證的整體解決方案。結合 Redington 在區域市場的經驗與通路資源，雙方將攜手推動包括電子商務、金融、科學研究及雲端服務等多元產業的數位升級。

神雲科技亞太區業務總監 陳玟錡（Stephanie Chen） 表示：「印度是全球最具潛力、發展最快速的資料中心市場之一，同時也是神雲科技的重要戰略市場。透過與 Redington 的合作，我們將神雲的全球創新力與高品質產品帶給更多在地客戶，助力印度企業邁向智慧、永續的新世代。」

關於神雲科技

憑藉自 1990 年代以來的深厚產業經驗，提供多元、節能高效的伺服器解決方案。專注於人工智慧、高效能運算、雲端運算及邊緣運算，從單機（Barebone）、系統、機櫃到叢集層級，以嚴謹的流程確保無與倫比的品質，充分發揮卓越效能與系統整合，確保最佳效能與高擴展性。擁有全球布局與端到端的服務能力，涵蓋研發、製造到全球技術支援，提供靈活且高品質的解決方案，以滿足企業的多元化需求。憑藉 AI 及液冷技術的最新發展，並以MiTAC品牌整合 Intel DSG 與 TYAN等伺服器產品線發揮綜效，致力於打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與軟硬體解決方案，助力企業迎接未來挑戰。

https://www.mitaccomputing.com/

關於Redington Limited

Redington Limited（NSE: REDINGTON；BSE: 532805）是一家領先的科技方案提供商，也是《Fortune India 500》企業之一，致力於透過消除技術阻力——亦即創新與採用之間的落差——來協助企業加速數位轉型。Redington 於全球超過 40 個市場深耕布局，與逾 450 家品牌合作，並擁有超過 75,000 家通路夥伴，為 IT/ITeS、電信、生活科技、3D 列印與數位印刷，以及太陽能產品等多元市場提供端到端的分銷服務。憑藉其對創新與合作的持續投入，Redington 持續在全球市場中扮演值得信賴的產品、服務與解決方案供應夥伴。

https://redingtongroup.com/

SOURCE 神雲科技股份有限公司