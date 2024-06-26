Apollo Cancer Centres 與 Accuray 合作推出印度次大陸首項機械人立體定向放射治療計劃

此計劃將加強腫瘤科護理的發展，從而改善當地醫療環境

參加者將參與深入的討論和示範，確保獲得豐盛和實用的學習體驗

印度班加羅爾2024年6月27日 /美通社/ -- Apollo Cancer Centres (ACC) 與全球放射治療設備供應商 Accuray 合作，今天宣布推出印度次大陸首間機械人和立體定向治療教育中心，機械人和立體定向放射外科計劃。這項計劃將在清奈和班加羅爾的 ACC 展開，並將為來自印度和印度亞洲的放射腫瘤科醫生，物理學家，放射治療師和技術專家提供先進的放射外科教育培訓。

Apollo Hospital Enterprises Ltd 腫瘤小組和國際總裁 Dinesh Madhavan 先生表示：「在癌症護理領域，突破性的技術為高度個人化和有效治療掃除一切阻滯。Apollo Cancer Centres 和 Accuray 推出「機械人立體定向放射治療計劃」，將為東盟地區提升培訓設施。此計劃將幫助腫瘤科醫生、物理學家和治療師獲得運用最新的 CyberKnife 技術所需的關鍵知識和技能。」

數碼刀 — 機械人放射外科手術主管 Sridhar PS 博士表示：「在 Apollo Cancer Centres 推出培訓計劃，是提升機械人和立體戰放射治療技能和知識的大好機會。自從在印度開創 Cyberknife 機械人放射外科手術系統，加上擁有治療超過 5,000 名患者的豐富經驗，我們現將培訓計劃中分享寶貴知識，使腫瘤科醫生透過 Cyberknife 培訓，協助癌症護理發展。」

Accuray 主席兼 行政總裁 Suzanne Winter 女士表示：「Accuray 慶祝 CyberKnife® S7™ 系統擴展至欽奈和班加羅爾的 Apollo Cancer Centre，展示了我們與阿波羅醫院在加強印度癌症治療方面的持久合作。CyberKnife S7 系統憑藉其無與倫比的精度，對治療標準作出重新定義，使臨床醫生能夠得出更準確的結果。此外，系統還可以提供高劑量輻射，通常只需 1 到 5 次療程就能快速有效地進行治療，是癌症治療領域的一大進步。」

CyberKnife 系統是一種非侵入性的機器人放射治療設備，旨在以高精度治療腫瘤，並且對周圍健康組織造成的損害減至最低。系統使用先進的成像系統和電子機械人傳遞高度聚焦的輻射束，可以治療複雜和難以接觸的腫瘤。

學院旨在提供世界一流的綜合「教育中心」，將使印度和次大陸有抱負的 CyberKnife 臨床醫生受益。

Apollo Cancer Centre 將如此高質素的教育計劃帶到印度，繼續在醫療創新方面引領先業界，致力於提高醫療保健專業人員的技能，最終改善全國各地病人的治療結果。

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Apollo Cancer Centre 簡介 — https://apollocancercentres.com/

癌症護理傳承：30 多年來為生命注入希望

如今的癌症護理意味著 360 度全方位照護，這需要癌症專家的承諾、專業知識和不屈不撓的精神。

Apollo Cancer Centre 在印度各地擁有一個由 325 多名腫瘤專家組成的網絡，負責監督高級精準腫瘤治療的實施。我們的腫瘤專家在稱職的癌症管理團隊指導下，採取以器官為本的方法，提供世界一流的癌症護理。這有助我們在持續提供國際標準臨床結果的環境內，為病人提供堪稱典範的治療。

今天，來自 147 個國家的人來到印度的 Apollo Cancer Centre 接受癌症治療。設有南亞和中東第一間，也是唯一一間筆型射束質子治療 (Pencil Beam Proton Therapy) 中心──Apollo Cancer Centre。

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