Les centres de cancérologie Apollo collaborent avec Accuray pour lancer le premier programme de radiothérapie stéréotaxique robotisée du sous-continent indien

Le programme favorisera le développement des soins oncologiques, faisant ainsi progresser le paysage sanitaire de la région.

Les participants prendront part à des discussions et à des démonstrations approfondies, garantissant ainsi une expérience d'apprentissage solide et pratique.

BANGALORE, Inde, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Apollo Cancer Centres (ACC), en association avec Accuray, un fournisseur mondial d'appareils de radiothérapie, a annoncé aujourd'hui le lancement du premier centre de formation en thérapie robotique et stéréotaxique du sous-continent indien, Robotic & Stereotactic Radiosurgery program . Cette initiative sera mise en place à l'ACC de Chennai et de Bangalore et offrira une formation avancée en radiochirurgie aux radio-oncologues, physiciens, radiothérapeutes et technologues de l'Inde et du sous-continent indien.

M. Dinesh Madhavan, président du groupe Oncologie et International, Apollo Hospital Enterprises Ltd, a déclaré : "Dans le domaine des soins contre le cancer, des technologies révolutionnaires ouvrent la voie à des traitements hautement personnalisés et efficaces. Le lancement du programme de radiothérapie stéréotaxique robotisée par les centres de cancérologie Apollo et Accuray fera progresser les installations de formation dans la région de l'ANASE. Il permettra à oncologues, physiciens et thérapeutes d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour tirer parti de la technologie CyberKnife la plus récente. "

Le Dr Sridhar PS, responsable du programme Cyberknife - Robotic Radiosurgery, a déclaré : "Le lancement du programme de formation à l'Apollo Cancer Centre est une occasion exceptionnelle d'améliorer les compétences et les connaissances en matière de radiothérapie robotique et stéréotaxique. Pionniers du système de radio-chirurgie robotique Cyberknife en Inde et forts d'une expérience de plus de 5000 patients, nous allons maintenant partager nos précieuses connaissances dans le cadre du programme de formation. Il permettra aux oncologues de développer des soins contre le cancer grâce à la formation au Cyberknife".

Mme Suzanne Winter, présidente-directrice générale d'Accuray, a déclaré : " Accuray célèbre l'extension du système CyberKnife® S7™ aux centres Apollo de Chennai et de Bangalore, illustrant notre collaboration durable avec les hôpitaux Apollo afin d'améliorer les soins contre le cancer en Inde. Grâce à sa précision inégalée, le système CyberKnife S7 redéfinit les normes de traitement et permet aux cliniciens d'optimiser les résultats. En outre, il permet d'administrer des doses élevées de rayonnement sur le site , généralement en 1 à 5 séances, pour des traitements rapides et efficaces, ce qui constitue une avancée significative dans le traitement du cancer."

Le système CyberKnife est un appareil de radiothérapie robotique non invasif conçu pour traiter les tumeurs avec une grande précision et un minimum de dommages aux tissus sains environnants. Elle utilise l'imagerie avancée et la robotique informatisée pour délivrer des faisceaux de rayonnement très ciblés, permettant de traiter des tumeurs complexes et difficiles à atteindre.

Dans le but de fournir un "centre éducatif" complet de classe mondiale, l'académie bénéficiera aux futurs cliniciens CyberKnife de l'Inde et du sous-continent.

En introduisant en Inde une initiative éducative d'un tel niveau, les centres de cancérologie Apollo continuent de montrer la voie de l'innovation médicale, en se consacrant à l'amélioration des compétences des professionnels de la santé et, en fin de compte, à l'amélioration des résultats pour les patients dans tout le pays ( ).

#WinningOverCancer

A propos du Centre Apollo de cancérologie - https://apollocancercentres.com/

L'HÉRITAGE DES SOINS DU CANCER : INSUFFLER DE L'ESPOIR DANS DES VIES DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Aujourd'hui, la prise en charge du cancer est synonyme de soins complets à 360 degrés, ce qui exige un engagement, une expertise et un esprit indomptable de la part des cancérologues.

L'Apollo Cancer Centre dispose d'un réseau dans toute l'Inde avec plus de 325 oncologues qui supervisent la mise en œuvre d'une thérapie oncologique de précision haut de gamme. Nos oncologues dispensent des soins anticancéreux de premier ordre selon une pratique basée sur les organes, sous l'égide d'équipes de gestion du cancer compétentes. Cela nous aide à fournir un traitement exemplaire au patient dans un environnement qui a toujours fourni des résultats cliniques de niveau international.

Aujourd'hui, des personnes originaires de 147 pays viennent en Inde pour se faire soigner au centre de cancérologie Apollo. Apollo Cancer Centre est le premier et le seul centre de protonthérapie à faisceau de crayon en Asie du Sud et au Moyen-Orient.

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour de plus amples informations, veuillez contacter : MSL

Jagan R | [email protected] | 9840966867

Samayeshwari Vithaspa | [email protected] | 9940032587

Nanda Gopal | [email protected] | 9176218089

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2324542/4508246/Apollo_Cancer_Centers_Logo.jpg