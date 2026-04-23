Arasan 宣佈現已推出 UFS 5.0 Host Controller IP。 UFS 5.0 Host IP 已獲測試機構用於合規與生產測試。

加州聖荷西2026年4月23日 /美通社/ -- Arasan 延續其長期支援 JEDEC 及 MIPI 標準的傳統，宣佈現已推出 UFS 5.0 Host Controller IP（UFS 5.0 主機控制器 IP）。 Arasan 的 UFS 5.0 Host Controller IP 在 M-PHY HS-Gear 6 運作下，可支援高達 46.694 Gbps 的傳輸吞吐量，為高端智能手機及邊緣人工智能 (AI) 裝置等先進流動應用，帶來極高數據傳輸速度及低功耗表現。

Arasan 在 2010 年加入 UFS 協會，並於 2011 年成為業界首間提供全套 UFS IP 解決方案連同 M-PHY IP 的供應商。 自 2011 年起，Arasan 的 UFS IP 已獲主要記憶體供應商及半導體公司授權使用。 我們的 UFS IP 是 UFS 生產測試設備及 UFS 合規性測試設備中的業界標準 IP。

Arasan UFS 5.0 Host Controller IP 方塊圖。 UFS IP 現已可用於 ASIC 及 FPGA 應用。

通用快閃記憶體儲存（Universal Flash Storage，簡稱 UFS）是 JEDEC 為高效能流動儲存裝置制定的標準，適用於新一代數據儲存。 UFS 亦獲流動行業處理器接口（Mobile Industry Processor Interface，簡稱 MIPI）採納，成為專為流動系統設計的數據傳輸標準。 UFS 納入 MIPI UniPro 標準及 MIPI 聯盟的 M-PHY 標準。 Arasan 自 2005 年起成為 MIPI 聯盟的執行會員，提供涵蓋範圍最廣的 MIPI IP 產品組合，當中包括 UNIPRO IP 及 M-PHY IP。

Arasan 技術總監 Prakash Kamath 表示：「我們很自豪能夠透過宣佈推出 UFS 5.0 Host IP，進一步鞏固我們在 UFS 領域的領導地位。 此 IP 解決了流動應用對更高速度的需求，此類應用講求高傳輸量、低功耗及低引腳數。 我們期待，我們符合標準的 UFS 5.0 IP 能在生產測試設備及模擬平台中獲得驗證，並加快 UFS 5.0 在 ASIC 中的應用。」

Arasan 的 UFS 5.0 Host IP 現已加入我們完整的固態記憶體 IP 解決方案組合，當中包括適用於 NOR Flash 的 xSPI IP 及 PSRAM IP、適用於低傳輸量 NAND Flash 應用的 eMMC Controller，以及無縫整合 PHY IP 的 NAND Flash Controller IP。 PHY IP 可在主要代工廠提供低至 4nm 的製程節點。 Arasan UFS 5.0 Host IP 現已可供即時授權，並同時提供 M-PHY DFE（數碼前端）及 UFS 5.0 Software Stack（UFS 5.0 軟件堆疊）。 Arasan UFS 5.0 Host IP 可用於 FPGA 及 ASIC 應用。 請聯絡 [email protected]

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.arasan.com/products/UFS/

關於 Arasan：Arasan Chip Systems 是流動儲存及流動連接介面 IP 的領先供應商，使用其 IP 產品的晶片出貨數量已超過十億。 Arasan 高質素、通過矽驗證的整體 IP 解決方案包括數碼 IP、AMS PHY IP、驗證 IP、HDK 和軟件。 我們專注於流動單晶片系統 (SoC)，自九十年代中期以來一直走在流動技術發展的尖端，透過我們的標準 IP 支援各類流動裝置，包括智能手機、汽車、無人機及物聯網裝置。

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.