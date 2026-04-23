아라산, UFS 5.0 호스트 컨트롤러 IP의 즉시 출시 발표

아라산, UFS 5.0 호스트 컨트롤러 IP의 즉시 출시를 발표... UFS 5.0 호스트 IP는 이미 테스터 기업들의 컴플라이언스 및 생산 테스트에 사용 중

산호세, 캘리포니아, 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 아라산(Arasan)이 UFS 5.0 호스트 컨트롤러 IP의 즉시 출시를 통해 JEDEC 및 MIPI 표준에 대한 오랜 지원 역사를 확장한다. 아라산의 UFS 5.0 호스트 컨트롤러 IP(UFS 5.0 Host Controller IP)는 M-PHY HS-Gear 6 작동으로 최대 46.694Gbps의 처리량을 지원하며, 하이엔드 스마트폰 및 엣지 AI 기기와 같은 고급 모바일 애플리케이션을 위해 저전력 소비로 매우 높은 데이터 전송 속도를 제공한다.

아라산은 2010년 UFS 협회(UFS Association)에 가입했으며, 2011년 M-PHY IP와 함께 토탈 UFS IP 솔루션을 제공한 업계 최초의 공급업체였다. 아라산의 UFS IP는 2011년부터 주요 메모리 벤더와 반도체 회사들에 라이선스되었다. 이는 UFS 생산 테스터와 UFS 컴플라이언스 테스터에서 사용되는 사실상의 표준 IP다.

Arasan UFS 5.0 Host Controller IP Block Diagram. The UFS IP is available immediately for ASIC and FPGA applications. (PRNewsFoto/Arasan Chip Systems, Inc.)

범용 플래시 스토리지(Universal Flash Storage, UFS)는 차세대 데이터 스토리지에 적합한 고성능 모바일 스토리지 기기용 JEDEC 표준이다. UFS는 또한 모바일 산업 프로세서 인터페이스(MIPI)에서 모바일 시스템을 위해 설계된 데이터 전송 표준으로 채택되었다. UFS에는 MIPI 유니프로(UniPro) 표준과 MIPI 얼라이언스 M-PHY 표준이 포함된다. 아라산은 2005년부터 MIPI 협회(MIPI Association)의 임원 회원사였으며, UNIPRO IP 및 M-PHY IP를 포함한 가장 광범위한 MIPI IP 포트폴리오를 제공하고 있다.

아라산의 프라카시 카마스(Prakash Kamath) 최고 기술 책임자는 "UFS 5.0 호스트 IP 발표로 UFS 분야에서의 리더십을 확장하게 되어 자랑스럽다. 이 IP는 낮은 전력 소비와 적은 핀 수로 높은 처리량을 요구하는 모바일 애플리케이션에서 더 높은 속도에 대한 요구를 해결한다. 생산 테스터와 에뮬레이션 플랫폼에서 검증된 당사의 규정 준수 UFS 5.0 IP로 ASIC에서의 UFS 5.0 채택이 가속화되길 기대한다"고 말했다.

아라산의 UFS 5.0 호스트 IP는 NOR 플래시용 xSPI IP와 PSRAM IP, 저처리량 NAND 플래시 애플리케이션용 eMMC 컨트롤러, 원활하게 통합된 PHY IP를 갖춘 NAND 플래시 컨트롤러 IP를 포함한 당사의 완전한 솔리드 스테이트 메모리 IP 솔루션 포트폴리오에 합류한다. PHY IP는 주요 파운드리의 4nm 노드까지 이용할 수 있다. 아라산 UFS 5.0 호스트 IP는 M-PHY DFE(Digital Front End, 디지털 프론트엔드) 및 UFS 5.0 소프트웨어 스택과 함께 즉시 라이선싱할 수 있다. FPGA 및 ASIC 애플리케이션에서 아라산 UFS 5.0 호스트 IP를 사용할 수 있다. [email protected]에서 문의 사항을 확인할 수 있다.

자세한 정보는 https://www.arasan.com/products/UFS/에서 확인할 수 있다.

아라산 소개: 아라산 칩 시스템즈(Arasan Chip Systems)는 모바일 스토리지 및 모바일 연결성 인터페이스용 IP의 선도적 공급업체로, 당사 IP가 탑재된 칩이 10억 개 이상 출하되었다. 당사의 고품질, 실리콘 검증 토탈 IP 솔루션은 디지털 IP, 아날로그 혼합 신호 PHY IP, 검증 IP, HDK, 소프트웨어를 포괄한다. 모바일 SoC에 주로 집중하며 90년대 중반부터 모바일 진화의 최전선에서 스마트폰, 자동차, 드론, IoT 기기를 포함한 다양한 모바일 기기를 표준 기반 IP로 지원해 왔다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2959572/UFS5p0_Block_Diagram_MPHY_DFE.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2724571/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.