Arasan annonce la disponibilité immédiate de son IP de contrôleur hôte UFS 5.0 L'adresse IP d'hôte UFS 5.0 est déjà utilisée par des sociétés de test pour des essais de conformité et de production.

SAN JOSE, Californie, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Arasan poursuit sa longue histoire de prise en charge des normes JEDEC et MIPI avec la mise à disposition immédiate de l'IP de contrôleur hôte UFS 5.0. L'IP de contrôleur hôte UFS 5.0 d'Arasan prend en charge un débit maximal de 46 694 Gbps en mode M-PHY HS-Gear 6, offrant des taux de transfert de données très élevés avec une faible consommation d'énergie pour les applications mobiles avancées telles que les smartphones haut de gamme et les appareils d'IA en périphérie.

Arasan UFS 5.0 Host Controller IP Block Diagram. The UFS IP is available immediately for ASIC and FPGA applications. (PRNewsFoto/Arasan Chip Systems, Inc.)

Arasan a rejoint l'association UFS en 2010 et a été le premier acteur du secteur à fournir une solution IP UFS complète, ainsi qu'une IP M-PHY en 2011. L'IP UFS d'Arasan est sous licence auprès de grands fournisseurs de mémoire et de sociétés de semi-conducteurs depuis 2011. Notre IP UFS est devenue la référence de facto utilisée par les testeurs de production UFS et les testeurs de conformité UFS.

Universal Flash Storage (UFS) est une norme JEDEC pour les dispositifs de stockage mobiles à haute performance adaptés au stockage de données de la prochaine génération. L'UFS est également adoptée par la Mobile Industry Processor Interface (MIPI) en tant que norme de transfert de données conçue pour les systèmes mobiles. UFS intègre la norme MIPI UniPro ainsi que la norme MIPI Alliance M-PHY. Arasan fait partie des membres exécutifs de la MIPI Association depuis 2005 et propose le portefeuille le plus complet d'IP MIPI, comprenant UniPro IP et M-PHY IP.

« Nous sommes fiers d'étendre notre leadership dans le domaine de l'UFS avec l'annonce de notre IP hôte UFS 5.0. Cette adresse IP répond au besoin de vitesses supérieures dans les applications mobiles qui nécessitent un débit élevé avec une faible consommation d'énergie et un faible nombre de broches. Nous sommes impatients de voir notre IP conforme à la norme UFS 5.0 et éprouvée sur des testeurs de production et des plateformes d'émulation accélérer l'adoption de l'UFS 5.0 dans les ASIC », a déclaré Prakash Kamath, directeur technique d'Arasan.

L'IP hôte UFS 5.0 d'Arasan vient s'ajouter à notre portefeuille complet de solutions IP pour les mémoires à semi-conducteurs, notamment l'IP xSPI et l'IP PSRAM pour la Flash NOR, le contrôleur eMMC pour les applications Flash NAND à faible débit et l'IP de contrôleur Flash NAND avec IP PHY parfaitement intégrée. Les IP PHY sont disponibles dans des nœuds allant jusqu'à 4 nm chez les principaux fondeurs. L'IP hôte UFS 5.0 d'Arasan est disponible immédiatement sous licence, de même que le DFE (Digital Front End) M-PHY et la pile logicielle UFS 5.0. L'IP hôte UFS 5.0 d'Arasan est disponible pour les applications FPGA et ASIC. Veuillez contacter [email protected]

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.arasan.com/products/UFS/

À propos d'Arasan : Arasan Chip Systems est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour les interfaces de stockage et de connectivité mobiles, avec plus d'un milliard de puces expédiées intégrant son IP. Nos solutions IP totales de haute qualité, éprouvées en silicium, intègrent des IP numériques, des IP PHY analogiques et mixtes, des IP de vérification, des kits de développement matériel (HDK) et des logiciels. Avec une forte concentration sur les SoC mobiles, nous sommes à l'avant-garde de l'évolution de la téléphonie mobile depuis le milieu des années 90, prenant en charge divers appareils mobiles, y compris les smartphones, les automobiles, les drones et les appareils IdO, grâce à notre IP basée sur des normes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959572/UFS5p0_Block_Diagram_MPHY_DFE.jpg

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