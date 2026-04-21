Arasan 為其 CAN XL IP 核心獲得業界首項 ASIL-D 認證

新聞提供者

Arasan Chip Systems, Inc.

21 4月, 2026, 23:10 CST

Arasan 宣佈為其 CAN XL IP 取得業界首個 ASIL-D 認證。 此認證亦適用於 Arasan 的 CAN FD IP 及 CAN 2.0 IP。

加州聖荷西2026年4月21日 /美通社/ -- 領先業界的手機及汽車單晶片系統 (SoC) IP 供應商 Arasan Chip Systems 今日宣佈，其 CAN XL IP 已取得 ASIL-D 認證。 CAN XL IP 已通過 SGS-TÜV Saar 的獨立認證，達到 ASIL-D 等級，此乃道路車輛功能安全國際標準 ISO 26262 中最高級別的功能安全等級。  

該 CAN XL IP 向後兼容 CAN FD 及 CAN 2.0 標準。  這項 ASIL-D 認證亦適用於 Arasan 的 CAN FD IP 及 CAN 2.0 IP，兩者將繼續作為獲得 ASIL-D 認證的獨立產品發售。 

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業界首個 CAN XL 與 CAN FD IP ASIL-D 認證
業界首個 CAN XL 與 CAN FD IP ASIL-D 認證

Arasan 為有意取得 CAN FD 授權的客戶提供免費升級至 CAN XL IP 的服務，優惠期至 2026 年 6 月 30 日。 從 CAN FD 升級至 CAN XL 所增加的閘數極少，我們鼓勵客戶善用是次推廣機會，採用最新版本 CAN 規格的 CAN XL。 

Arasan 銷售副總裁 Ron Mabry 指出：「Arasan 的 IP 已廣泛應用於國防、核能、航空航天、醫療及汽車高級駕駛輔助系統單晶片系統 (ADAS SoC) 等領域，這些應用不僅任務關鍵，更可能直接危及生命安全。 這項 ASIL-D 認證，正好印證我們失效安全設計理念。」

Arasan 擁有豐富的產品組合，涵蓋 ASIL-B、ASIL-C 及 ASIL-D 認證產品，包括用於顯示器的 MIPI DSI-2 IP、用於相機的 MIPI CSI-2 IP（兩者均可與 MIPI D-PHY IP 或 MIPI C-PHY IP 無縫整合）、用於儲存裝置的 JEDEC eMMC IP，以及當需要高速汽車連接時可用的 UNH 認證汽車級別乙太網絡 IP。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.arasan.com/product/can-bus-controller-ip/

供應情況

經 ASIL-D 認證的 CAN IP 產品，包括 CAN XL IP、CAN FD IP 及 CAN 2.0 IP，現已即時可向 Arasan 取得授權。 如欲取得我們的 CAN IP 授權，請發送電郵與 [email protected] 聯絡。

Arasan Chip Systems 於 1995 年成立，專注提供流動儲存與連接介面的 IP 解決方案。 Arasan 的業務重點集中於流動 SoC。相關技術歷經演進，應用範疇由 1990 年代中期的 PDA，擴展至今日的汽車、無人機及 IoT 裝置。 Arasan 一直站在這場「流動」演進的前沿，提供以標準為本的 IP 解決方案，構成流動系統單晶片的核心基礎。 採用 Arasan IP 出貨的晶片至今已超過 10 億塊。

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.

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