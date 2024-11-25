ARX ── 工程與設計界的冒險之旅

新聞提供者

Pini Group

25 11月, 2024, 19:12 CST

瑞士格羅諾2024年11月25日 /美通社/ -- 過去幾年間，Pini Group 透過有機成長及併購方式拓展其專業能力並集成多項互補能力，在一輪改頭換面之後搖身一變，成為全新的實體公司。此集團的增長和多元化經營，成為各種工程和設計專業的搶手資源。如此重大的變化，需要一個準確反映這種演變的新名稱：

ARX

ARX Group Management (from left: Edda Rettinger, Aymen Cheikh Mhamed, Andrea Galli -Group CEO-, Cristina Pagani, Roberto Schuerch, Davide Merlini, Andrea Polli)
ARX Group Management (from left: Edda Rettinger, Aymen Cheikh Mhamed, Andrea Galli -Group CEO-, Cristina Pagani, Roberto Schuerch, Davide Merlini, Andrea Polli)
ARX launch Event, Dubai 13.11.2024
ARX launch Event, Dubai 13.11.2024
Portrait Roberto Gerosa (Chairman)
Portrait Roberto Gerosa (Chairman)
Portrait Andrea Galli (CEO)
Portrait Andrea Galli (CEO)
ARX Group Management (from left: Edda Rettinger, Aymen Cheikh Mhamed, Andrea Galli -Group CEO-, Cristina Pagani, Roberto Schuerch, Davide Merlini, Andrea Polli) ARX launch Event, Dubai 13.11.2024 Portrait Roberto Gerosa (Chairman) Portrait Andrea Galli (CEO)

自 2025 年起，新名稱將影響 ARX 所在的所有 25 個國家。 

ARX 作為全球人才社群，是新舊精華的代表所在。每間作出貢獻的公司，都擁有數十年的業界領導地位和創新能力。集合專業知識在同一屋簷下，足以提升整個集團的能力和潛力。ARX 從複雜的工程以至可持續基礎設施和未來派設計，將許多領域的不可能化作可能。 

在利用更廣泛的技能組合的同時，ARX 始終保持其聲譽和創始實體的價值觀。 這間新企業對瑞士根源和對可持續發展的承諾始終如一，並準備在今年打入 ENR Top 225 International Design Firms 的前 100 強。 

儘管正式過渡日期為 2025 會計年度的 1 月 1 日，但目前過渡已在進行中。為了讓 25 個國家的所有法律實體都有時間進行必要調整，轉換階段將延長 12 個月。

榮獲 Swiss EY Entrepreneur of the Year™ 2024 集團行政總裁 Andrea Galli：「此發展反映我們有能力做得更多。在 ARX，我們渴望展示我們的各種特色產品，證明我們『周身刀張張利』，同時展現我們分支公司的實力。我們的敏捷專責小組在世界各地，與成千上萬的同事合作。我們持續專注於我們的使命，逐步改變社區：Make It Happen。」

Roberto Gerosa 主席說：「我們是一個由精選工程和設計領域的專家組成的綜合網絡，隨著我們整合人才和專業知識而擴大。為解決複雜的設計項目，ARX 能夠適應動態且具有挑戰性的全球環境。我們的團隊深入研究小眾科技挑戰，同時監督廣泛的跨領域項目。這種多功能性，使我們能夠自信地面對從精確到廣泛，由本地至全球的任何挑戰。」

請與我們一起慶祝 ARX 的進化；且看這聰明的心靈網絡能做到什麼。 

ARX 的名稱

ARX 這名字可能讓人想起一條弧形線 ─ ─ 連接地圖上城市的彎曲線，並且在強大的專家網絡中連結我們的分支機構。這名字也讓人想起拱門 —— 一種優雅的結構，提供強大和美麗，反映了瑞士的具體性和穩定性價值觀。這名字甚至讓人想起方舟 —— 最強的船隻，可以迎接最大挑戰的船隻，帶領我們穿越我們現在的五大洲。ARX 與所有這些隱喻都有著密切的關係！

關於 ARX 的事實 

總部： ARX, c/o Pini Group Holding SA, Via Cantonale 109, 6537 Grono, Switzerland 

國家:阿爾巴尼亞、阿根廷、澳洲、奧地利、玻利維亞、巴西、智利、丹麥、埃及、厄瓜多爾、法國、德國、印度、以色列、義大利、尼泊爾、挪威、秘魯、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、瑞士、突尼西亞、土耳其、阿拉伯聯合大公國、美國。 

HC 數量：超過 1,500 人

辦公室數目：56 間

專業範疇：基礎設施、城市、能源、工業

網域：機場、橋樑與其他結構、建築物 - 建築學、建築物 - 土木工程、纜車、數碼與創新、環境、設備、地質、岩土工程與特殊地基、水力發電、都會區、核電廠、石油與天然氣、管道與網路、港口/海事工程、鐵路、河川工程,、道路、交通與流動、隧道與地下、水/廢水處理

董事會：Roberto Gerosa（主席）、Daniele Stocker（副主席）、Fiona Trachsel（成員）、Andrea Galli（行政總裁）

集團管理：Andrea Galli（行政總裁）、Aymen Cheikh Mhamed（營運總監）、Edda Rettinger（人力資源總監）、Davide Merlinir（北歐地區人力資源總監暨風險管控總監）、Cristina Pagani（中歐地區風險管控總監）、Andrea Polli（歐洲南部風險管控總監）、Roberto Schuerch（北美地區風險管控總監）

聯絡方式：   

ARX c/o Pini Group Holding SA, Via Cantonale 109, 6537 Grono, Switzerland
arx.ing 
[email protected]

SOURCE Pini Group