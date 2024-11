ARX ── 工程與設計界的冒險之旅

自 2025 年起,新名稱將影響 ARX 所在的所有 25 個國家。

ARX 作為全球人才社群,是新舊精華的代表所在。每間作出貢獻的公司,都擁有數十年的業界領導地位和創新能力。集合專業知識在同一屋簷下,足以提升整個集團的能力和潛力。ARX 從複雜的工程以至可持續基礎設施和未來派設計,將許多領域的不可能化作可能。

在利用更廣泛的技能組合的同時,ARX 始終保持其聲譽和創始實體的價值觀。 這間新企業對瑞士根源和對可持續發展的承諾始終如一,並準備在今年打入 ENR Top 225 International Design Firms 的前 100 強。

儘管正式過渡日期為 2025 會計年度的 1 月 1 日,但目前過渡已在進行中。為了讓 25 個國家的所有法律實體都有時間進行必要調整,轉換階段將延長 12 個月。

榮獲 Swiss EY Entrepreneur of the Year™ 2024 集團行政總裁 Andrea Galli:「此發展反映我們有能力做得更多。在 ARX,我們渴望展示我們的各種特色產品,證明我們『周身刀張張利』,同時展現我們分支公司的實力。我們的敏捷專責小組在世界各地,與成千上萬的同事合作。我們持續專注於我們的使命,逐步改變社區:Make It Happen。」

Roberto Gerosa 主席說:「我們是一個由精選工程和設計領域的專家組成的綜合網絡,隨著我們整合人才和專業知識而擴大。為解決複雜的設計項目,ARX 能夠適應動態且具有挑戰性的全球環境。我們的團隊深入研究小眾科技挑戰,同時監督廣泛的跨領域項目。這種多功能性,使我們能夠自信地面對從精確到廣泛,由本地至全球的任何挑戰。」

請與我們一起慶祝 ARX 的進化;且看這聰明的心靈網絡能做到什麼。

ARX 的名稱

ARX 這名字可能讓人想起一條弧形線 ─ ─ 連接地圖上城市的彎曲線,並且在強大的專家網絡中連結我們的分支機構。這名字也讓人想起拱門 —— 一種優雅的結構,提供強大和美麗,反映了瑞士的具體性和穩定性價值觀。這名字甚至讓人想起方舟 —— 最強的船隻,可以迎接最大挑戰的船隻,帶領我們穿越我們現在的五大洲。ARX 與所有這些隱喻都有著密切的關係!

關於 ARX 的事實

總部: ARX, c/o Pini Group Holding SA, Via Cantonale 109, 6537 Grono, Switzerland

國家:阿爾巴尼亞、阿根廷、澳洲、奧地利、玻利維亞、巴西、智利、丹麥、埃及、厄瓜多爾、法國、德國、印度、以色列、義大利、尼泊爾、挪威、秘魯、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、瑞士、突尼西亞、土耳其、阿拉伯聯合大公國、美國。

HC 數量:超過 1,500 人

辦公室數目:56 間

專業範疇:基礎設施、城市、能源、工業

網域:機場、橋樑與其他結構、建築物 - 建築學、建築物 - 土木工程、纜車、數碼與創新、環境、設備、地質、岩土工程與特殊地基、水力發電、都會區、核電廠、石油與天然氣、管道與網路、港口/海事工程、鐵路、河川工程,、道路、交通與流動、隧道與地下、水/廢水處理

董事會:Roberto Gerosa(主席)、Daniele Stocker(副主席)、Fiona Trachsel(成員)、Andrea Galli(行政總裁)

集團管理:Andrea Galli(行政總裁)、Aymen Cheikh Mhamed(營運總監)、Edda Rettinger(人力資源總監)、Davide Merlinir(北歐地區人力資源總監暨風險管控總監)、Cristina Pagani(中歐地區風險管控總監)、Andrea Polli(歐洲南部風險管控總監)、Roberto Schuerch(北美地區風險管控總監)

聯絡方式:



ARX c/o Pini Group Holding SA, Via Cantonale 109, 6537 Grono, Switzerland

arx.ing

[email protected]

