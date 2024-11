ARX - une aventure dans le monde de l'ingénierie et de la conception

Le changement de nom aura un impact sur les 25 pays dans lesquels ARX est présent, à partir de 2025.

En tant que communauté mondiale de talents, ARX représente le meilleur de l'ancien et du nouveau. Chaque entité contributrice apporte des décennies de leadership et d'innovation dans l'industrie. Le regroupement de l'expertise sous un même toit renforce les capacités et le potentiel de l'ensemble du groupe. De l'ingénierie complexe aux infrastructures durables en passant par la conception futuriste, ARX repousse aujourd'hui les limites du possible dans de nombreux domaines.

Tout en s'appuyant sur un ensemble de compétences plus large, ARX conserve sa réputation et les valeurs de ses entités fondatrices. Cette nouvelle entreprise conserve ses racines suisses et ses engagements en matière de développement durable. Elle est sur le point d'entrer cette année dans le top 100 des 225 meilleurs bureaux d'études internationaux de l'ENR.

Cette transition est déjà en cours, bien qu'elle commence officiellement le 1er janvier avec l'exercice fiscal 2025. Afin de permettre à toutes les entités juridiques des 25 pays de procéder aux ajustements nécessaires, la phase de transition s'étendra sur 12 mois.

Andrea Galli, Group CEO - Swiss EY Entrepreneur of the Year™ 2024 : « Cette évolution reflète notre capacité à faire plus. Chez ARX, nous sommes désireux de présenter nos spécialités variées, de prouver notre polyvalence tout en démontrant la force de nos entreprises affiliées. Notre groupe de travail agile opère à l'échelle mondiale avec des milliers de collègues dans le monde entier. Nous transformons les communautés une à une, en restant concentrés sur notre mission : faire en sorte que cela se produise. »

Roberto Gerosa, président : « Nous sommes un réseau complet d'experts dans des disciplines d'ingénierie et de conception sélectionnées, qui s'étend au fur et à mesure que nous intégrons des talents et des compétences. S'attaquant à des projets de conception complexes, ARX s'adapte et évolue avec le paysage mondial dynamique et stimulant. Notre équipe se plonge dans des défis techniques de niche tout en supervisant des projets multidisciplinaires de grande envergure. Cette polyvalence nous permet de relever avec confiance tous les défis, qu'ils soient précis ou vastes, locaux ou mondiaux. »

Joignez-vous à nous pour célébrer l'évolution d'ARX ; voyez ce que ce réseau d'esprits intelligents peut faire.

Le nom ARX :

Le nom ARX peut faire penser à un arc - une ligne courbe reliant des villes sur une carte, et reliant également nos succursales au sein d'un puissant réseau d'experts. Il suggère également un arc - une structure élégante qui offre force et beauté et qui reflète les valeurs suisses de concret et de stabilité. Il peut même faire référence à une arche - le plus solide des vaisseaux pour le plus grand des défis, nous conduisant à travers les cinq continents où nous sommes présents. ARX s'appuie sur toutes ces métaphores !

Faits concernant ARX

Siège social : ARX, c/o Pini Group Holding SA, Via Cantonale 109, 6537 Grono, Suisse

Pays : Albanie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bolivie, Brésil, Chili, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, États-Unis, France, Inde, Israël, Italie, Népal, Norvège, Pérou, Portugal, Suisse, Tunisie, Türkiye.

Numéro HC : 1,500+

Nombre de bureaux : 56

Domaines d'expertise : Infrastructure, ville, énergie, industrie

Domaines : Aéroports, Ponts et autres structures, Bâtiments - architecture, Bâtiments - génie civil, Téléphériques, Numérique et innovation, Environnement, Équipement, Géologie, Géotechnique et fondations spéciales, Hydroélectricité, Métros, Centrales nucléaires, Pétrole et gaz, Oléoducs et réseaux, Ports / Travaux maritimes, Chemins de fer, Génie fluvial, Routes, Trafic et mobilité, Tunnels et souterrains, Eau / Traitement des eaux usées

Conseil d'administration : Roberto Gerosa (président), Daniele Stocker (vice-président), Fiona Trachsel (membre), Andrea Galli (CEO)

Gestion de groupe : Andrea Galli (CEO), Aymen Cheikh Mhamed (COO), Edda Rettinger (CHRO), Davide Merlini (CTO et CRO Nordics), Cristina Pagani (CRO Central Europe), Andrea Polli (CRO Southern Europe), Roberto Schuerch (CRO North America)

Contact :



ARX c/o Pini Group Holding SA, Via Cantonale 109, 6537 Grono, Suisse

arx.ing

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557240/ARX_Group_Management.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557239/ARX_launch_event_Dubai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557238/ARX_Roberto_Gerosa.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557280/ARX_Andrea_Galli.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2557465/ARX_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED