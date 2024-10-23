Ascenda推出新的忠誠度即服務產品，改變金融機構的經濟模式

紐約2024年10月23日 /美通社/ -- 全球最具連接性的獎勵生態系統 Ascenda 今天宣佈推出新的忠誠度即服務產品。這種開創性的模式挑戰了既有的行業規範，通過讓金融機構輕鬆獲取可擴展且可帶來超額回報的獎勵方案，最大限度提升他們的業務表現。

幾十年來，獎勵技術和內容提供商一直採用的是供應商模式，這讓他們對客戶的成功缺乏關注。金融機構有責任購買合適的忠誠度營銷材料並加以運用，以實現投資回報率，但結果往往是喜憂參半。現在，Ascenda 改變了這一模式，以合作夥伴而非供應商的身份提供忠誠度服務。

新的「忠誠度即服務」產品通過以結果為中心的合作模式，改變金融機構的營銷經濟模式，該產品包括：

整體生態系統訪問 ： Ascenda的全套成熟技術和極具吸引力的生活方式內容可在一個平台上輕鬆獲取。這標誌著行業內首次實現了高回報忠誠度營銷所需的所有要素的無縫整合，從基於觸發的營銷活動到令人難忘的客戶體驗。

： Ascenda的全套成熟技術和極具吸引力的生活方式內容可在一個平台上輕鬆獲取。這標誌著行業內首次實現了高回報忠誠度營銷所需的所有要素的無縫整合，從基於觸發的營銷活動到令人難忘的客戶體驗。 零成本輕鬆入門 ：品牌可選擇使用全套解決方案，或僅使用特定的部分，且始終無需設置成本或平台費用。這為金融機構掃清了所有障礙，使他們能夠更快地向市場推出新的客戶方案。

：品牌可選擇使用全套解決方案，或僅使用特定的部分，且始終無需設置成本或平台費用。這為金融機構掃清了所有障礙，使他們能夠更快地向市場推出新的客戶方案。 基於結果的商業模式：Ascenda只對實際交付的內容和增長成果收費。這降低了採用忠誠度解決方案的財務風險，意味著Ascenda致力於實現可量化的客戶成果。

Ascenda首席執行官Kyle Armstrong表示：「我們推出的全新忠誠度即服務產品，對全球銀行和金融科技公司具有革命性意義。對於許多品牌而言，獎勵成本是其損益表上最大的支出項目之一，但他們對相關投資的回報率卻並不滿意。我們正在改變這一局面，從提供忠誠度軟件轉變為提供忠誠度投資回報率。我們的新模式讓一切變得輕而易舉，真正實現了獎勵機制的統一，從而釋放出顯著的經濟效益。」

新產品現已面向與Ascenda合作的金融機構推出，並將在現有客戶群中逐步推廣。

SOURCE Ascenda