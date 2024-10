Ascenda transformeert economie voor financiële instellingen met nieuw loyalty-as-a-service aanbod

NEW YORK, 23 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ascenda, 's werelds meest verbindende rewards-ecosysteem, kondigde vandaag aan dat het haar nieuwe loyalty-as-a-service aanbod heeft gelanceerd. Het baanbrekende model daagt gevestigde industrienormen uit en maximaliseert bedrijfsresultaten voor financiële instellingen via moeiteloze toegang tot schaalbare, ambitieuze beloningsvoorstellen die een buitengewoon rendement opleveren.

Decennialang hebben bedrijven die technologie en content voor beloningen leveren, gewerkt volgens een leveranciersmodel waardoor ze niet in het succes van hun klanten investeerden. Het is de taak van financiële instellingen geweest om de juiste loyaliteitsmarketingingrediënten aan te schaffen en ze in te zetten op een manier die ROI genereert, vaak met gemengde resultaten. Ascenda verschuift nu dat paradigma door het leveren van loyaliteit als een partner, niet als een leverancier.

Het nieuwe loyalty-as-a-service aanbod transformeert de marketingeconomie voor financiële instellingen met een resultaatgericht partnerschapsmodel dat bestaat uit:

Holistische toegang tot ecosystemen: Ascenda's volledige suite van bewezen technologie en boeiende lifestyle content is moeiteloos toegankelijk op één plaats. Dit is de eerste keer in de branche dat alle puzzelstukjes die nodig zijn voor loyaliteitsmarketing met een hoge ROI naadloos op elkaar aansluiten, van op triggers gebaseerde campagnes tot onvergetelijke klantervaringen.



Eenvoudige toegang zonder kosten: Merken kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van de volledige oplossingssuite of om alleen specifieke onderdelen te gebruiken - altijd zonder installatiekosten of platformkosten. Dit neemt alle barrières weg, waardoor financiële instellingen sneller nieuwe klantvoorstellen op de markt kunnen brengen.



Op resultaten gebaseerde commercials: Ascenda rekent alleen voor inhoud en groeiresultaten die daadwerkelijk zijn geleverd. Dit vermindert het financiële risico van de invoering van een loyaliteitsoplossing en betekent dat Ascenda diep betrokken is bij het bereiken van meetbare resultaten voor de klant.

"Ons nieuwe loyalty-as-a-service aanbod is revolutionair voor banken en fintechs wereldwijd," zegt Kyle Armstrong, CEO van Ascenda. "Voor veel merken zijn de kosten voor beloningen een van de grootste kostenposten op de winst- en verliesrekening, maar ze zijn ontevreden over het rendement op die investering. Wij veranderen het spel met een verschuiving van het leveren van loyaliteitssoftware naar het leveren van loyaliteits-ROI. Ons nieuwe model maakt dingen moeiteloos en stemt stimulansen echt op elkaar af, waardoor de economie een grote verandering doormaakt."

Het nieuwe aanbod is nu beschikbaar voor financiële instellingen die aan boord gaan met Ascenda en wordt geleidelijk uitgerold over het bestaande klantenbestand.

