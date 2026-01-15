Avestar Capital 新加坡辦事處開幕

這總部位於美國的家族辦公室加強全球據點，服務亞洲超級富豪家族

新加坡2026年1月15日 /美通社/ -- Avestar Capital 是美國領先的多家族辦公室，今天宣佈新加坡營運據點正式開幕。該據點名為 AVESTAR SINGAPORE PLC PTE. LTD.，標誌為該公司的全球擴張策略重要里程碑。新辦公室將作為 Avestar 的亞太樞紐，即將為該地區超高淨值 (UHNW) 家族，擴展該公司創辦人領導方法至度身訂造財富管理。

Avestar Capital 由 Xerxes Mullan 創辦和領導，憑着美國財富管理嚴謹與全球家族動態深入理解，已於美國建立良好聲譽。該公司整合投資顧問、稅務及遺產規劃、慈善事業和下一代教育至一個單一兼無利益衝突的平台。這平台經過精心設計，務求於跨越多個司法管轄區，盡量發揮其服務家族利益與抱負的能力。

「新加坡是我們全球視野的自然延伸。」 Avestar Capital 行政總裁兼創辦人 Xerxes Mullan 表示，「亞洲的家族日益尋求了解跨多司法管轄區財富複雜的顧問夥伴，以及能提供機構級專業知識，同時又能保持靈活與非常個人化方法的合作夥伴。因此，這是 Avestar 成立的基礎。」

Avestar Singapore 行政總裁 Zal Devitre將領導新加坡辦事處，他擁有超過二十年國際財富管理與家族辦公室顧問經驗。

Devitre 表示：「我們的新加坡據點將協助我們於全球最活力兼最成熟財富中心之一，向客戶提供服務。現在，多個家族期望家族辦公室擁有全球據點、創新能力與長遠目光。Avestar 的模式——信任、謹慎與長遠成果為基礎——穩固地配合亞洲企業家與財富創造者的需要。」

Avestar Capital 為了配合此開幕，而將與跨越投資管理、稅務和法律顧問界的領先合作夥伴，加深合作，從而支援具跨國利益的家族企業。這反映該公司持續履行承諾，提供具全球視野兼與當地相關的解決方案。

新加坡的穩健監管框架與穩定經濟環境支持下，而崛起成為家族辦公室的首選目的地。Avestar 的進駐，突顯該公司服務亞洲商業家族、投資者與下一代領袖不斷變化需求的決心。

Avestar Singapore 的成立，標誌該公司為跨越幾代人的家族提供度身訂造財富策略、全球連結與長遠價值的使命，邁出明確的一步。

