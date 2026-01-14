아베스타 캐피털, 싱가포르 지사 개설

미국 기반 멀티패밀리 오피스, 글로벌 입지 확대해 아시아 초고액 자산가 가문 고객 유치

싱가포르, 2026년 1월 14일 /PRNewswire/ -- 미국에 본사를 둔 선도적인 멀티패밀리 오피스 기업 아베스타 캐피털(Avestar Capital)이 15일 아베스타 싱가포르(AVESTAR SINGAPORE PLC PTE. LTD.) 출범을 공식 발표하며 글로벌 확장 전략의 중대한 이정표를 세웠다. 신설 사무소는 앞으로 아베스타의 아시아•태평양 허브 역할을 하며, 초고액 자산가(UHNW) 가문을 대상으로 한 창립자 주도의 맞춤형 자산 관리 서비스를 지역 전반으로 확대해 나갈 예정이다.

제르세스 멀란(Xerxes Mullan)이 설립해 이끌고 있는 아베스타 캐피털은 엄격한 미국식 자산 관리 체계에 글로벌 가문 역학에 대한 깊은 이해를 접목해 미국 내에서 탄탄한 명성을 쌓아왔다. 회사는 투자 자문, 세무•상속 계획, 자선 활동, 차세대 교육을 이해 상충 없는 단일 플랫폼으로 통합했으며, 이를 통해 여러 관할권에 걸쳐 다양한 이해관계와 목표를 가진 가문을 지원할 수 있는 능력을 극대화했다.

제르세스 멀란(Xerxes Mullan) 아베스타 캐피털 CEO 겸 창립자는 "싱가포르 진출은 우리의 글로벌 비전을 확장하기 위한 자연스러운 행보"라며 이렇게 덧붙였다. "다중 관할권 자산의 복잡성을 이해하는 자문 파트너를 찾는 아시아 가문들이 점차 늘고 있다. 기관 수준의 전문성을 제공하면서도 민첩하고 고도로 개인화된 자산 관리 방식을 유지할 수 있는 파트너 말이다. 이것이 바로 아베스타의 설립 기반이다."

싱가포르 사무소는 자산 관리 및 패밀리 오피스 자문 분야에서 20년 이상 국제적 경험을 쌓아온 아베스타 싱가포르의 잘 데비트레(Zal Devitre) CEO가 이끌 예정이다.

데비트레 CEO는"싱가포르 진출을 통해 우리는 세계에서 가장 역동적이고 정교한 부의 중심지 중 한 곳에서 고객을 지원할 수 있게 됐다"면서 "오늘날 가문들은 글로벌 접근성, 혁신, 장기적 사고방식을 기대한다. 신뢰와 신중함, 지속적인 성과를 기반으로 한 아베스타의 모델은 아시아 기업가와 부 창출자들의 요구에 정확히 부합한다"라고 말했다.

이번 출범과 더불어 아베스타 캐피털은 투자 관리, 세무, 법률 자문 분야의 선도적 파트너들과 협력을 강화해 국외 지역에 이해관계를 지닌 가문들을 지원할 계획이다. 이는 글로벌 시각과 지역적 특성을 모두 반영한 솔루션을 제공하겠다는 회사의 지속적인 의지를 잘 보여준다.

강력한 규제 체계와 안정적인 경제 환경을 바탕으로 싱가포르가 패밀리 오피스의 주요 거점으로 부상하고 있는 가운데, 이번 진출은 아베스타가 아시아 기업 가문과 투자자 및 차세대 리더들의 변화하는 요구에 대응하는 데 전념하고 있음을 방증한다.

아베스타 싱가포르의 설립은 가문의 여러 세대에 걸쳐 맞춤형 자산 전략과 글로벌 연결성 및 지속적인 가치를 제공하겠다는 회사의 사명에 있어 중요한 이정표를 상징한다.

