Avestar Capital、シンガポール・オフィスを開設

米国拠点のマルチファミリー・オフィス、アジアの超富裕層ファミリーへのサービス向けにグローバル展開を強化

シンガポール, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- 米国を拠点とする有力なマルチファミリー・オフィスAvestar Capital は本日、AVESTAR SINGAPORE PLC PTE.LTD.のもとでシンガポールにおける事業を正式に開始したことを発表しました。今回の事業展開は、同社のグローバル拡大戦略における重要な節目となります。新設された同オフィスは、アジア太平洋地域におけるAvestarの事業拠点として機能し、創業者主導によるきめ細やかな資産管理アプローチを同地域の超富裕層（UHNW）ファミリーに向けて提供していきます。

Xerxes Mullanが創業し、現在も同氏が率いているAvestar Capitalは、米国の資産運用における厳格な専門性と、グローバルなファミリー特有の関係性に対する深い理解を融合させることで、米国内において確固たる評価を築いてきました。同社は、投資アドバイザリー、税務および相続設計、フィランソロピー、次世代教育を、特定の利害に左右されない単一のプラットフォームに統合し、複数の法域と文化圏にまたがるファミリーの多様な志向と目標に応えています。

「シンガポールは当社の描くグローバルなビジョンの延長線上にある環境です」とXerxes Mullan（Avestar Capital CEO兼創業者）は述べています。「アジアのファミリーは、複数の法域にまたがる資産の複雑性を理解し、機関投資家水準の専門性を備えながら、機動的でパーソナルなアプローチを提供できるアドバイザリー・パートナーを、これまで以上に求めています。それこそがAvestar創業の原点です。」

シンガポール・オフィスを率いるのはZal Devitre（Avestar Singapore CEO）。資産管理およびファミリー・オフィス・アドバイザリー分野で20年以上の国際経験を持つ人物です。

「シンガポールに拠点を構えることで、私たちは活力と洗練において世界有数の資産管理拠点でクライアントをサポートできるようになります」とDevitreは述べています。「現代のファミリーが求めているのは、グローバルな展開力、革新性、そして長期的な視点です。信頼性、高い守秘性、持続的な成果を基盤とするAvestarのモデルは、アジアの起業家やこの地域で資産を築いてきた方々のニーズにしっかりと応えるものです。」

今回の事業開始にあわせ、Avestar Capitalは、投資運用、税務、法務の各分野をリードするパートナーとの連携を深め、国境を越えた利害関係を有するファミリーへの支援を強化していきます。これは、グローバルな知見と、地域に即した実行力の双方を備えたソリューションを提供し続けるというAvestar Capitalの取り組みを反映した動きです。

堅固な規制制度と安定した経済環境を背景に、シンガポールがファミリー・オフィスの主要拠点として存在感を高める中、今回のAvestarの参入は、アジアの事業家ファミリーや投資家、そして次世代リーダーの進化するニーズに応えていくという同社の姿勢を明確に示しています。

Avestar Singaporeの設立は、世代を超えてファミリーに寄り添うオーダーメイドの資産戦略、世界規模のネットワーク、持続的な価値を提供するという同社の使命にとって重要な一歩となります。

関連リンク：

Avestar Capital：https://avestarcapital.com/

Xerxes Soli Mullan：https://avestarcapital.com/our-leadership/

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2860961/Avestar_Capital_Logo_Logo.jpg

SOURCE Avestar Capital