牛津儀器推出AZtecCrystal 4.0，推動EBSD數據分析進步

Crystal Batch 允許用戶將外部參數連結到數據資料庫，以便對整個數據的關鍵指標進行分析和報告。這一功能尤其適用於多樣品多測試位點分析、聚焦離子束(FIB)三維切片實驗，以及熱處理過程中晶粒尺寸、物相變化監測等原位研究。

Crystal Compare則提供了一種直觀的可視化工具，用於比較不同數據集之間的變化。用戶可以隨意地切換分析與報告模式，比較不同數據資料，追蹤時間依賴性變化，並輕鬆地生成時序影像。

AZtecCrystal 4.0非常適合核心設施、結構材料研究、質量控制和失效分析等場景環境，這些場景對快速數據處理、高可重複性和全面報告有嚴苛要求。

牛津儀器AZtecCrystal產品經理Mark Coleman表示：

「AZtecCrystal 4.0通過功能整合與自動化操作，減少了人工數據處理的工作量，讓研究人員能夠專注於解讀微觀結構的變化。我們致力於提供創新解決方案，幫助科學家更快、更精確地獲得有價值的見解。」

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此公告由牛津儀器影像與分析部代表發布。

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SOURCE Oxford Instruments