Bahrain 將於 11 月舉辦第二屆 Gateway Gulf 活動
新聞提供者Bahrain
25 10月, 2024, 21:32 CST
宣佈「投資於快速轉型的地區」主題──這個只接受邀請的論壇將歡迎來自全球最強大經濟體的部長和企業領導人
巴林麥納麥2024年10月25日 /美通社/ -- Bahrain 正準備舉辦第二屆 Gateway Gulf，預定於 2024 年 11 月 3 日和 11 月 4 日在巴林灣四季酒店舉行。第二屆論壇以「投資於快速轉型的地區」(Investing in a Rapidly Transforming Region) 主題舉行，將歡迎來自美洲、歐洲、亞洲、海灣合作委員會（GCC）等領先市場的 250 名部長和高級政府官員、商界高層管理人員和高階投資者的親密高層聚會。
由 Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) 主辦，並在英國金融、投資和產業組合的高級政府官員的支持下，這個論壇將作為鼓勵開放對話、持續經濟增長、知識進步和國際經濟整合的平台。Gateway Gulf 2024 將以前瞻性的全體會議和受眾量身定制的工作坊，以及高度個人化的議程，包括私人會議、項目現場參觀和文化體驗，藉以推動平常營運的邊界，促進互惠互利和有形的投資機會。與會者將會發現有關全球趨勢在該地區的發展方式、如何以最佳方式解決普遍關注的問題，以及未來尚未開發的機會等精闢議題。
除了重點介紹島國優先行業的關鍵投資機會外，Gateway Gulf 2024 的討論將圍繞整個地區與日俱增的合作關係，強調共同投資如何促進更繁榮和可持續的未來。在一個見證供應鏈重組的時代，此論壇將為橋樑斷裂的世界奠定基礎，闡明當地在提供以行動為導向的解決方案，去創造更光明未來時所取得的成就。
Gateway Gulf 將帶來新的合作夥伴精神，在論壇旁舉辦重點的圓桌會議，以激發引人入勝的和數據驅動的討論，務求解決全球挑戰並維持主要產業的繁榮興旺。此外，由 Majlis 主辦的會議中，高級部長與來自私營部門的高層管理人員將就當地最棘手的問題進行對談。
GCC 國家，代表了本世紀最偉大的發展成功案例之一。隨著此區域持續朝著極具野心的經濟多樣化目標邁進，許多吸引的投資機會應運而生。為了揭示可行的見解和促進合作，Gateway Gulf 將設有一個中央展覽空間展示大規模項目；在這個萬眾期待的論壇上，預計將有許多里程碑式的新投資案宣布。
根據國際貨幣基金會 (International Monetary Fund) 的數據，海灣經濟體預計在 2024 年成長 3.5%，總計約為 2.1 兆美元，並預計在 2030 年達到 2.8 兆美元。到 2023 年，非石油領域對國內生產總值的貢獻將達到 84%，巴林已獲得了海灣最多元化經濟的地位。為了維持正面的經濟增長軌跡，這個已準備好迎接未來的島國，已將投資發展高價值產業、多元化人力資本、數碼轉型計劃，以及重要基礎建設項目列為優先考慮。
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SOURCE Bahrain
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