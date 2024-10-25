Bahrain 將於 11 月舉辦第二屆 Gateway Gulf 活動

宣佈「投資於快速轉型的地區」主題──這個只接受邀請的論壇將歡迎來自全球最強大經濟體的部長和企業領導人

巴林麥納麥2024年10月25日 /美通社/ -- Bahrain 正準備舉辦第二屆 Gateway Gulf，預定於 2024 年 11 月 3 日和 11 月 4 日在巴林灣四季酒店舉行。第二屆論壇以「投資於快速轉型的地區」(Investing in a Rapidly Transforming Region) 主題舉行，將歡迎來自美洲、歐洲、亞洲、海灣合作委員會（GCC）等領先市場的 250 名部長和高級政府官員、商界高層管理人員和高階投資者的親密高層聚會。

由 Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) 主辦，並在英國金融、投資和產業組合的高級政府官員的支持下，這個論壇將作為鼓勵開放對話、持續經濟增長、知識進步和國際經濟整合的平台。Gateway Gulf 2024 將以前瞻性的全體會議和受眾量身定制的工作坊，以及高度個人化的議程，包括私人會議、項目現場參觀和文化體驗，藉以推動平常營運的邊界，促進互惠互利和有形的投資機會。與會者將會發現有關全球趨勢在該地區的發展方式、如何以最佳方式解決普遍關注的問題，以及未來尚未開發的機會等精闢議題。