Bahrain wird im November Gastgeber der zweiten Ausgabe der Gateway Gulf

Unter dem Motto „Investieren in einer sich rasch wandelnden Region" werden auf dem Forum, zu dem nur geladene Gäste erwartet werden, Minister und Wirtschaftsführer aus den mächtigsten Volkswirtschaften der Welt erwartet.

MANAMA, Bahrain, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Bahrain bereitet sich auf die zweite Ausgabe der Gateway Gulf vor, die am 3. und 4. November 2024 im Four Seasons Hotel, Bahrain Bay, stattfinden wird. Die zweite Ausgabe des Forums steht unter dem aktuellen und relevanten Thema „Investieren in einer sich rasch wandelnden Region" und wird eine intime, hochrangige Zusammenkunft von 250 Ministerialbeamten und hochrangigen Regierungsvertretern, Geschäftsleuten auf Führungsebene und leitenden Investoren aus führenden Märkten in Amerika, Europa, Asien, dem Golf-Kooperationsrat (GCC) und darüber hinaus bieten.

Bahrain Set to Host Second Edition of Gateway Gulf in November

Das vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) mit Unterstützung von hochrangigen Regierungsvertretern aus dem Finanz-, Investitions- und Industriebereich des Königreichs veranstaltete Forum dient als Plattform zur Förderung des offenen Dialogs, des nachhaltigen Wirtschaftswachstums, des Wissenszuwachses und der internationalen wirtschaftlichen Integration. Mit zukunftsweisenden Plenarsitzungen und auf das Publikum zugeschnittenen Workshops sowie einer hochgradig personalisierten Agenda mit privaten Treffen, Projektbesichtigungen und kulturellen Erlebnissen wird Gateway Gulf 2024 die Grenzen des Gewohnten verschieben und für beide Seiten vorteilhafte und greifbare Investitionsmöglichkeiten schaffen. Die Teilnehmer können aufschlussreiche Diskussionen darüber erwarten, wie sich globale Trends in der Region auswirken, wie universelle Probleme am besten angegangen werden können und welche ungenutzten Möglichkeiten in der Zukunft liegen.

Neben , das die wichtigsten Investitionsmöglichkeiten in den vorrangigen Sektoren des Inselstaates aufzeigt, werden sich die Diskussionen auf der Gateway Gulf 2024 um die wachsenden Kooperationsbeziehungen drehen, die die Region vereinen, und unterstreichen, wie Ko-Investitionen eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft ermöglichen können. In einer Zeit, in der sich die Lieferketten immer mehr auflösen, wird das Forum den Grundstein für die Überbrückung einer zerklüfteten Welt legen und die Errungenschaften der Region bei der Bereitstellung von handlungsorientierten Lösungen für eine bessere Zukunft beleuchten.

Um einen neuen Geist der Partnerschaft einzuleiten, wird Gateway Gulf am Rande des Forums konzentrierte Rundtischgespräche veranstalten, um engagierte und datengestützte Diskussionen zur Bewältigung globaler Herausforderungen und zur Aufrechterhaltung des Wohlstands in den wichtigsten Industriesektoren anzuregen. Darüber hinaus werden in den vom Majlis inspirierten Sitzungen hochrangige Minister mit C-Suite-Experten aus dem Privatsektor zu den dringendsten Problemen der Region zusammengebracht.

Die GCC-Länder stellen eine der größten Entwicklungserfolge dieses Jahrhunderts dar. Da die Region weiterhin beeindruckende Fortschritte auf dem Weg zu ehrgeizigen wirtschaftlichen Diversifizierungszielen macht, ergeben sich zahlreiche attraktive Investitionsmöglichkeiten . Um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Zusammenarbeit zu fördern, wird Gateway Gulf einen zentralen Ausstellungsbereich einrichten, in dem Großprojekte präsentiert werden, und es wird erwartet, dass während des mit Spannung erwarteten Forums eine Reihe von Meilenstein-Investitionen auf der grünen Wiese angekündigt werden.

Dem Internationalen Währungsfonds zufolge werden die Volkswirtschaften der Golfstaaten im Jahr 2024 um 3,5 % auf ein Gesamtvolumen von rund 2,1 Billionen USD wachsen und bis 2030 voraussichtlich 2,8 Billionen USD erreichen. Mit einem Beitrag des Nicht-Öl-Sektors zum BIP von 84 % im Jahr 2023 hat sich Bahrain seine Position als die am stärksten diversifizierte Wirtschaft am Golf verdient. Um die positive Entwicklung des Wirtschaftswachstums aufrechtzuerhalten, hat der zukunftsorientierte Inselstaat vorrangig in die Entwicklung hochwertiger Sektoren, sein vielfältiges Humankapital, Initiativen zur digitalen Transformation und wichtige Infrastrukturprojekte investiert.

Kontakt:

Yehia Issa

[email protected]

+971 55 267 0405

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2540135/Bahrain.jpg