Bahreïn s'apprête à accueillir la deuxième édition de Gateway Gulf en novembre

Dévoilant le thème « Investir dans une région en pleine transformation », ce forum sur invitation seulement accueillera des ministres et des chefs d'entreprise des économies les plus puissantes du monde.

MANAMA, Bahreïn, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Bahreïn se prépare à accueillir la deuxième édition de Gateway Gulf, prévue les 3 et 4 novembre 2024 au Four Seasons Hotel, Bahrain Bay. Placée sous le thème opportun et pertinent de « l'investissement dans une région en pleine transformation », la deuxième édition du forum devrait accueillir un rassemblement intime et de haut niveau de 250 ministres et hauts fonctionnaires, de professionnels de haut niveau et d'investisseurs de premier plan venus des principaux marchés d'Amérique, d'Europe, d'Asie, du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et au-delà.

Organisé par le Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) avec le soutien de hauts fonctionnaires du Royaume dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'industrie, , ce forum sur invitation seulement servira de plateforme pour encourager un dialogue ouvert, une croissance économique soutenue, la progression des connaissances et l'intégration économique internationale. Avec des séances plénières tournées vers l'avenir et des ateliers adaptés au public, ainsi que un programme hautement personnalisé comprenant des réunions privées, des visites de sites de projets et des expériences culturelles, Gateway Gulf 2024 repoussera les limites du business-as-usual, en facilitant des opportunités d'investissement tangibles et mutuellement bénéfiques. Les participants peuvent s'attendre à découvrir des délibérations éclairantes sur la façon dont les tendances mondiales se manifestent dans la région, sur la meilleure façon de répondre aux préoccupations universelles et sur les opportunités inexploitées qui se profilent à l'horizon.

Outre le site qui présente les principales opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires de la nation insulaire, les discussions à Gateway Gulf 2024 tourneront autour des liens de collaboration croissants qui unissent la région, soulignant comment les co-investissements peuvent faciliter un avenir plus prospère et plus durable. À une époque où l'on assiste de plus en plus à la défragmentation des chaînes d'approvisionnement, le forum jettera les bases d'un rapprochement dans un monde fracturé, en mettant en lumière les réalisations de la région dans la mise en œuvre de solutions orientées vers l'action pour un avenir meilleur.

Inaugurant un nouvel esprit de partenariat, Gateway Gulf organisera des tables rondes ciblées en marge du forum afin de susciter des discussions engageantes et alimentées par des données pour relever les défis mondiaux et maintenir la prospérité dans les principaux secteurs de l'industrie. En outre, les sessions inspirées du Majlis associeront des ministres de haut rang à des experts du secteur privé sur les questions les plus urgentes auxquelles la région est confrontée.

Les pays du CCG représentent l'une des plus grandes réussites du siècle en matière de développement. Alors que la région continue de progresser à grands pas vers des objectifs ambitieux de diversification économique, de nombreuses opportunités d'investissement attrayantes se présentent. En vue de révéler des informations exploitables et de favoriser la collaboration, Gateway Gulf disposera d'un espace d'exposition central qui présentera des projets à grande échelle, dans le cadre desquels une multitude d'investissements d'étape de type « greenfield » devraient être annoncés au cours de ce forum très attendu.

Selon le Fonds monétaire international, les économies du Golfe devraient croître de 3,5 % en 2024 pour atteindre un total combiné d'environ 2,1 billions d'USD et devraient atteindre 2,8 billions d'USD d'ici 2030. Avec une contribution du secteur non pétrolier au PIB de 84 % en 2023, Bahreïn a gagné sa place d'économie la plus diversifiée du Golfe. Pour maintenir sa trajectoire positive de croissance économique, la nation insulaire prête pour l'avenir a donné la priorité à l'investissement dans le développement de secteurs à forte valeur ajoutée, à son capital humain diversifié, à des initiatives de transformation numérique et à des projets d'infrastructure clés.

