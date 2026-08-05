BingX 任命 Kevin Lee 為首席策略長，加速推進多資產、以用戶為核心的發展願景

Kevin 擁有超過 20 年的業界經驗，橫跨機構金融、電子交易市場、金融科技與數位資產等領域。自 2013 年進入數位資產產業以來，他曾於多家領先的數位資產企業擔任高階管理職務，推動業務成長、機構採用與市場發展。在此之前，Kevin 曾任職於摩根大通、麥格理集團及法國巴黎銀行，專注於亞太地區的電子交易、市場結構、演算法執行與金融科技。

擔任首席策略長後，Kevin 將主導 BingX 在平台創新、業務成長與生態系發展等面向的長期策略方向。他將推動一系列串聯市場趨勢、用戶行為與產品創新的策略項目，協助用戶更高效地掌握全球市場動態與交易機會，同時進一步強化 BingX 的智慧化多資產交易體驗。

BingX 首席策略長 Kevin Lee 表示：「下一個交易時代的關鍵，不僅在於提供更多元的資產類別，更在於用戶能否跨市場無縫發掘並掌握機會。隨著數位資產與傳統金融持續融合，用戶期待的是一個更智慧的平台，讓他們能夠即時發現機會、便捷參與市場，並持續掌握全球市場脈動。BingX 正在打造這樣的平台，我也非常期待能參與塑造面向全球用戶的下一代交易體驗。」

Kevin 的加入，彰顯 BingX 長期致力於打造一個能夠與全球市場及用戶行為同步演進的交易平台。透過結合更廣泛的市場准入、智慧科技與以用戶為核心的理念，BingX 正持續建構一個整合式交易生態系，協助用戶發掘影響市場走勢的機會、進入更多元的市場，並透過單一平台更有信心地採取行動。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。

透過涵蓋合約交易、現貨交易、跟單交易及TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX