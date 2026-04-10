BingX 合約網格新增黃金、白銀與原油，為宏觀交易帶來自動化精準新體驗

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BingX

10 4月, 2026, 18:30 CST

巴拿馬城2026年4月10日 /美通社/ -- BingX 作為領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，今日宣布其合約網格交易功能正式擴展至傳統金融資產，新增支援黃金白銀原油。此次更新進一步豐富了 BingX 自動化交易工具可涵蓋的交易標的，讓用戶能直接在 BingX App 上，將系統化交易策略應用於關鍵宏觀資產。

隨著這些大宗商品的加入，BingX 持續強化其快速成長的 TradFi 產品版圖，目前已支援超過 100 種 TradFi 資產。BingX TradFi 已全面整合至 BingX 生態系中，包括合約、現貨、跟單交易以及 BingX AI，為用戶在統一的交易環境中，無縫接觸大宗商品、外匯、股票與指數等多元市場。

BingX Futures Grid Expands to Gold, Silver, and Oil, Bringing Automated Precision to Macro Trading
BingX Futures Grid Expands to Gold, Silver, and Oil, Bringing Automated Precision to Macro Trading

透過將 TradFi 資產整合進網格交易等熟悉工具中，BingX 降低了用戶分散策略配置的門檻，讓他們無需切換平台或改變操作流程，也能參與全球市場交易。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。

憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品現貨交易跟單交易TradFi等多元領域，B滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX

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