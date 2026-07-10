Blockchain for Good Alliance將區塊鏈與AI引入聯合國文化外交論壇，敦促政策制定者把可驗證的基礎設施當作信任的基石

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Blockchain for Good Alliance (BGA)

10 7月, 2026, 20:13 CST

阿聯酋迪拜2026年7月9日 /美通社/ -- 由Bybit發起的全球非營利性倡議組織Blockchain for Good Alliance (BGA)，致力於利用區塊鏈技術推動社會影響，該組織近日在日內瓦聯合國文化外交論壇上舉辦了專場分享會，就新興技術在未來國際合作中的作用貢獻了相關見解。

在聯合國萬國宮(Palais des Nations)，BGA全球事務總監Glenn Tan發表了演講，將區塊鏈定位為人工智能(AI)時代的信任層。他指出，隨著AI系統在關乎公共利益的各類體系中擁有更大的自主權，政策制定者與監管者應當依托區塊鏈，為這些系統提供其愈發需要的可驗證身份、溯源能力與可問責基礎設施，不能將其視作事後補充的技術選項，而要將其打造為公共信任的基石。

Glenn Tan, Director of Global Affairs at the Blockchain for Good Alliance (centre), addresses delegates at the Forum on Cultural Diplomacy at the United Nations in Geneva, sharing perspectives on blockchain as the trust layer for the age of AI. (PRNewsfoto/Blockchain for Good Alliance (BGA))
Glenn Tan, Director of Global Affairs at the Blockchain for Good Alliance (centre), addresses delegates at the Forum on Cultural Diplomacy at the United Nations in Geneva, sharing perspectives on blockchain as the trust layer for the age of AI. (PRNewsfoto/Blockchain for Good Alliance (BGA))

本場分享會面向由文化外交研究所(ICD)召集的資深外交界、政府界及學界人士舉辦，參會嘉賓包括瑞典前外交大臣Ann Linde、坦桑尼亞駐聯合國日內瓦辦事處及其他國際組織大使Abdallah Saleh Possi博士、約旦駐聯合國日內瓦辦事處大使Akram Sa'ud Harahsheh、也門共和國駐聯合國日內瓦辦事處副常駐代表Hamid Mohamed Ali Omar、ICD非洲項目主席和英聯邦前副秘書長Mmasekgoa Masire-Mwamba，以及ICD女性領導力項目負責人和英國前議員Tasmina Ahmed-Sheikh等一眾議員、大使與學者。

ICD創始人兼總幹事Mark C. Donfried說：「Blockchain for Good Alliance帶來了我們這個群體鮮少聽聞、卻又亟需的視角。他們關於信任、核驗與技術的見解為本次論壇增添了十足的深度，我也看到了我們兩個組織之間高度契合的共通點。這是一段我預期會持續深化的合作的開端。 

本屆論壇由文化外交研究所(ICD)與聯合國訓練研究所(UNITAR)聯合主辦，匯聚來自國際社會的政府官員、外交官、學者及文化界領袖，共同探討如何通過對話與合作應對全球性共同挑戰。BGA的參與，體現了其致力於將區塊鏈、AI與數字治理此類前沿技術，帶入到影響全球政策的機構與公眾的對話當中。

Glenn Tan表示：「文化外交的核心始終是在民眾與國家之間搭建信任紐帶。在AI重塑社會協作模式的當下，對相關系統進行核驗並落實問責，既是技術問題，也是外交議題。區塊鏈不應被用於投機炒作，而要作為信任基礎設施來發揮作用。BGA的定位就是搭建中立的橋樑，將這一理念傳遞給公共機構與各國政府。 

BGA此次在日內瓦開展的工作，延續了其在區塊鏈與公共機構交匯領域持續深耕的實踐，服務對象覆蓋政府及聯合國官員，相關成果包括其與聯合國開發計劃署SDG區塊鏈加速器的創始合作關係、聯合國開發計劃署區塊鏈諮詢小組的成員身份，以及首次在英國上議院舉辦的影響力領袖峰會系列活動。

請在社交媒體上關注#BGA。

關於Blockchain for Good Alliance (BGA)

The Blockchain for Good Alliance (BGA)是一個由Bybit創立的全球非營利項目，致力於推進作為解決現實世界問題的工具的區塊鏈的發展。通過召集區塊鏈行業的領導者、創新者和組織，BGA力求推動創新、合作和行動，邁向實現一個更加可持續、更公平的世界。

如需瞭解更多信息，請訪問：

電郵：[email protected]
網站：www.chainforgood.org
Twitter：www.x.com/chainforgood
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/blockchainforgoodalliance/

關於文化外交研究所(ICD)

聯合國文化外交論壇創立於2012年，是一個長期項目，致力於研究文化外交在國際關係中的作用，以及聯合國各機構對其的實踐應用。該論壇匯聚政策制定者、外交官、學者與行業從業者，共同探討文化外交如何在聯合國體系內外助力對話，緩和緊張局勢，強化多邊合作。

垂詢詳情，請訪問網站：https://www.culturaldiplomacy.org

SOURCE Blockchain for Good Alliance (BGA)

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