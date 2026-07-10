Blockchain for Good Alliance將區塊鏈與AI引入聯合國文化外交論壇，敦促政策制定者把可驗證的基礎設施當作信任的基石

本場分享會面向由文化外交研究所(ICD)召集的資深外交界、政府界及學界人士舉辦，參會嘉賓包括瑞典前外交大臣Ann Linde、坦桑尼亞駐聯合國日內瓦辦事處及其他國際組織大使Abdallah Saleh Possi博士、約旦駐聯合國日內瓦辦事處大使Akram Sa'ud Harahsheh、也門共和國駐聯合國日內瓦辦事處副常駐代表Hamid Mohamed Ali Omar、ICD非洲項目主席和英聯邦前副秘書長Mmasekgoa Masire-Mwamba，以及ICD女性領導力項目負責人和英國前議員Tasmina Ahmed-Sheikh等一眾議員、大使與學者。

ICD創始人兼總幹事Mark C. Donfried說：「Blockchain for Good Alliance帶來了我們這個群體鮮少聽聞、卻又亟需的視角。他們關於信任、核驗與技術的見解為本次論壇增添了十足的深度，我也看到了我們兩個組織之間高度契合的共通點。這是一段我預期會持續深化的合作的開端。」

本屆論壇由文化外交研究所(ICD)與聯合國訓練研究所(UNITAR)聯合主辦，匯聚來自國際社會的政府官員、外交官、學者及文化界領袖，共同探討如何通過對話與合作應對全球性共同挑戰。BGA的參與，體現了其致力於將區塊鏈、AI與數字治理此類前沿技術，帶入到影響全球政策的機構與公眾的對話當中。

Glenn Tan表示：「文化外交的核心始終是在民眾與國家之間搭建信任紐帶。在AI重塑社會協作模式的當下，對相關系統進行核驗並落實問責，既是技術問題，也是外交議題。區塊鏈不應被用於投機炒作，而要作為信任基礎設施來發揮作用。BGA的定位就是搭建中立的橋樑，將這一理念傳遞給公共機構與各國政府。」

BGA此次在日內瓦開展的工作，延續了其在區塊鏈與公共機構交匯領域持續深耕的實踐，服務對象覆蓋政府及聯合國官員，相關成果包括其與聯合國開發計劃署SDG區塊鏈加速器的創始合作關係、聯合國開發計劃署區塊鏈諮詢小組的成員身份，以及首次在英國上議院舉辦的影響力領袖峰會系列活動。

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關於Blockchain for Good Alliance (BGA)

The Blockchain for Good Alliance (BGA) 是一個由Bybit創立的全球非營利項目，致力於推進作為解決現實世界問題的工具的區塊鏈的發展。通過召集區塊鏈行業的領導者、創新者和組織，BGA力求推動創新、合作和行動，邁向實現一個更加可持續、更公平的世界。

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關於文化外交研究所(ICD)

聯合國文化外交論壇創立於2012年，是一個長期項目，致力於研究文化外交在國際關係中的作用，以及聯合國各機構對其的實踐應用。該論壇匯聚政策制定者、外交官、學者與行業從業者，共同探討文化外交如何在聯合國體系內外助力對話，緩和緊張局勢，強化多邊合作。

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SOURCE Blockchain for Good Alliance (BGA)