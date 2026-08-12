Blockchain for Good Alliance與Bybit共同參與毛里求斯互聯網治理論壇，攜手推進小島嶼國家的數字信任建設

BGA全球事務總監Glenn Tan代表BGA發表主旨演講，主題為依托人工智能與區塊鏈技術推動毛里求斯可持續發展，深入闡釋了此類技術如何成為數字經濟的信任基礎設施，並完善支撐公眾技術信任的治理與安全框架。Bybit全球政策主管Mykolas Majauskas隨BGA代表團一同參會，圍繞如何通過戰略夥伴關係凝聚各方共識、助力毛里求斯數字化未來建設，發表了觀點。

與毛里求斯政府領導層進行溝通

在論壇期間，BGA與Bybit有幸會見了毛里求斯共和國副總統、G.O.S.K.榮譽勳章獲得者Jean Yvan Robert Hungley先生閣下，信息技術、通信與創新部部長Avinash Ramtohul博士閣下，以及公共服務與行政改革部部長Raj Pentiah閣下，各方就毛里求斯的數字化發展抱負，以及新興技術在實現這一抱負過程中可發揮的作用，交換了意見。

Bybit全球政策主管Mykolas Majauskas表示：「健全的政策與負責任的創新必須協同推進。此類論壇正是雙方形成共識的起點，能夠讓監管機構、產業界與民間團體坐到同一平台對話。我們很榮幸能夠為毛里求斯及更廣泛的區域提供支持，助力其搭建安全、包容的數字經濟框架，也十分期待Bybit將能為這個國家創造更多價值。」

BGA全球事務總監Glenn Tan說：「對小島嶼國家而言，數字身份、數字包容與網絡安全絕非抽象議題，而是支撐可持續發展的核心根基。毛里求斯早已深刻認知到，國家體量小絕不等於處於邊緣位置。只要對技術做好合規治理，合適的技術完全可以讓一個小國成長為新興技術領域的全球引領者。」

Halley Movement秘書長、毛里求斯互聯網治理論壇創始人Mahendranath Busgopaul表示：「毛里求斯互聯網治理論壇的核心初衷，始終是讓政府、產業界、學術界、民間團體及青年群體等所有利益相關方以平等身份參與對話。今年，我們非常高興能夠歡迎BGA和Bybit此類合作夥伴加入這場對話。對毛里求斯而言，構建包容、可信的數字未來是核心要務，而這一目標恰恰要通過此類跨界協作才能實現。」

BGA參與毛里求斯互聯網治理論壇，充分體現了其致力於對接眾多小島嶼發展中國家，支持構建以包容、安全、信任為基礎的數字未來。

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關於Blockchain for Good Alliance (BGA)

The Blockchain for Good Alliance (BGA) 是一個由Bybit創立的全球非營利項目，致力於推進作為解決現實世界問題的工具的區塊鏈的發展。通過召集區塊鏈行業的領導者、創新者和組織，BGA力求推動創新、合作和行動，邁向實現一個更加可持續、更公平的世界。

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關於Halley Movement和毛里求斯互聯網治理論壇

Halley Movement是一個由多家慈善機構組成的聯盟，致力於為毛里求斯及南部非洲地區的兒童與家庭提供福利服務。它是經聯合國認證的毛里求斯互聯網治理論壇的發起方，該論壇是一個推動各利益相關方圍繞互聯網治理議題開展政策對話的平台，也為背景極其不同的群體提供了獨一無二的交流空間，方便各方共享信息、共同制定關鍵互聯網議題的解決方案。

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SOURCE Blockchain for Good Alliance (BGA)