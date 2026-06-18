Bloomberg Media 與 Cision 建立合作夥伴關係，將其新聞內容引入傳訊工作流程

是次合作將 Bloomberg 全文新聞內容直接整合至 CisionOne，擴大內容存取範圍。

紐約2026年6月18日 /美通社/ -- Bloomberg Media 宣佈與全球消費者及媒體情報領導者 Cision 建立全新合作夥伴關係，將 Bloomberg 的優質全文新聞內容直接整合至 Cision 的媒體情報平台 CisionOne，擴大內容存取範圍。

透過是次整合，符合資格的 Bloomberg.com Group 訂閱客戶將能夠在平台內瀏覽、監察及運用 Bloomberg 的新聞報道，並結合其現時用於追蹤新聞、分析報道及制定傳訊策略的平台工具。 此項合作讓企業傳訊團隊能夠在現有工作流程中，更無縫地獲取 Bloomberg 優質的金融及商業新聞報道。

Bloomberg Media 企業銷售董事總經理 Nick Pimm 表示：「與 Cision 合作，能夠將 Bloomberg 的新聞內容直接帶到傳訊及企業高層的工作環境中，讓其在此一邊掌握新聞資訊，一邊制定策略。 我們的受眾高度重疊，而這項合作讓我們能夠擴大 Bloomberg Media 的覆蓋範圍，同時為雙方共同的訂閱客戶創造一體化的無縫使用體驗。」

Cision 內容策略及合作夥伴關係高級副總裁 Stuart Clark 表示：「對傳訊團隊而言，可信賴的新聞報道是的重要資訊來源，有助了解與其機構相關的重要議題、事件發展及市場變化。 這項合作讓客戶能夠在其 CisionOne 工作流程中，更輕鬆地獲取 Bloomberg Media 的全文商業及金融新聞報道，助其監察媒體報道、掌握背景脈絡，並作出更明智的決策。」

關於 Bloomberg Media

Bloomberg Media 是全球領先的商業及金融多平台媒體公司，具備遍布全球逾 100 個新聞採訪據點、超過 3,000 名記者及分析師的編採資源。 Bloomberg Media 是 Bloomberg L.P. 旗下專注於消費者市場的媒體機構。

關於 Cision

Cision 是全球領先的消費者及媒體情報、互動參與及傳訊解決方案供應商。 我們為公共關係及企業傳訊、市場營銷以及社交媒體專業人士提供所需工具，助其在當今數據驅動的世界中脫穎而出。 憑藉深厚的專業知識、獨家數據合作夥伴關係，以及屢獲殊榮的產品，包括 CisionOne、Brandwatch、Trajaan 及 PR Newswire，我們協助超過 75,000 家企業及機構（包括《財富》500 強企業中的 84%）提升品牌能見度，並與最重要的目標受眾建立更深入的理解與聯繫。

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SOURCE Cision Ltd.