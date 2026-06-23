Cision 在 CisionOne 推出人工智能覆蓋率分析，助公共關係團隊從傳媒覆蓋率邁向實際行動

人工智能覆蓋率分析引導傳訊工作者了解媒體覆蓋背後的故事，揭示關鍵敘事，並指明後續行動

芝加哥2026年6月23日 /美通社/ -- 全球消費者及媒體情報領導者 Cision 今日宣佈，在其屢獲殊榮的 CisionOne 平台中推出新功能「人工智能覆蓋率分析」(AI Coverage Analysis)。

人工智能覆蓋率分析直接整合至公共關係工作流程，協助傳訊團隊迅速掌握媒體覆蓋的意義、新興敘事趨勢，以及後續應對行動。 此功能抽出報導中的關鍵主題，並按團隊特定目標提供度身定製的後續步驟建議，將分析融入實際情境，協助團隊加快從數據報告邁向策略建議。

此項發佈正值公共關係團隊的關鍵時刻。 傳訊從業者如今面對的訊號紛至沓來、遠超從前，無論是媒體曝光、情緒報告，還是社交討論、突發新聞及競爭對手動向皆在其列。 然而，數據越多，視野未必越清晰。 許多團隊仍舊困於同一難題：這些報導背後究竟有何意義？我們接下來應如何應對？

雖然人工智能摘要技術令大量資訊的處理更為便捷，但許多工具提供的結果仍然過於空泛，難以真正指導決策。 人工智能覆蓋率分析正好填補此缺口，當中的洞察既全面詳盡，又能對應特定的優先關注範疇。

同時，據 Cision《2026 年公共關係內部報告》(2026 Inside PR Report) 顯示，公共關係團隊今年承受更大壓力，要在預算收緊和資源減少的情況下，仍要取得更亮眼的成果。 人工智能覆蓋率分析能有效應對此挑戰，縮減團隊手動分析覆蓋的時間，並加快從數據報告轉向策略建議的進程。

Cision 市場推廣總監 Amy Jones 表示：「公共關係團隊如今手握的數據前所未有地豐富，但數據若無清晰指引，不過是徒添紛擾。 人工智能覆蓋率分析能協助團隊了解覆蓋率背後的故事，抓住關鍵敘事，從而更有把握地採取行動。 當中核心是讓傳訊人員減少解讀資訊所需的時間，把更多精力投放於為業務出謀獻策。」

透過人工智能覆蓋率分析，用戶可查看特定主題、品牌、營銷活動或競爭對手的報導，並迅速掌握塑造相關討論的關鍵敘事、主題及因素。 此功能隨即按特定目標及優先事項提供度身定製的建議，協助團隊判斷應在哪些方面作出回應、強化哪些訊息，以及哪些方面需作進一步行動。

人工智能覆蓋率分析旨在幫助現代公共關係團隊：

領悟媒體覆蓋背後的整體脈絡

即時發掘圍繞品牌、客戶及競爭對手的關鍵敘事

將資訊氾濫轉化為關鍵洞見，並化為果斷行動

從單純彙報數據，轉為就後續行動提供建議

Cision 人工智能演進中的里程碑

人工智能覆蓋率分析的推出，是 Cision 持續投入人工智能傳訊工作流程的其中一環。 CisionOne 將監測、分析、彙報與行動整合於單一平台，協助公共關係及傳訊團隊解讀關鍵訊號，信心十足地採取行動。

深入了解 CisionOne 的人工智能功能

關於 Cision

Cision 是全球領先的消費者及媒體情報、互動參與及傳訊解決方案供應商。 我們為公共關係及企業傳訊、市場營銷以及社交媒體專業人士提供所需工具，助其在當今數據驅動的世界中脫穎而出。 憑藉深厚的專業知識、獨家數據合作夥伴關係，以及屢獲殊榮的產品，包括 CisionOne、Brandwatch、Trajaan 及 PR Newswire，我們協助超過 75,000 家企業及機構（包括《財富》500 強企業中的 84%）提升品牌能見度，並與最重要的目標受眾建立更深入的理解與聯繫。

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SOURCE Cision Ltd.