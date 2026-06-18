Bloomberg Media Hợp Tác với Cision để Đưa Hoạt Động Báo Chí vào Quy Trình Truyền Thông

Quan hệ hợp tác này mở rộng khả năng truy cập nội dung toàn văn của Bloomberg trực tiếp trong CisionOne.

NEW YORK, ngày 18 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg Media đã công bố quan hệ đối tác mới với Cision, một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thông tin chuyên sâu về người tiêu dùng và truyền thông, để mở rộng khả năng truy cập toàn văn các bài viết có trả phí của Bloomberg trực tiếp trong CisionOne, nền tảng thông tin truyền thông của Cision.

Thông qua việc tích hợp, những người đăng ký Nhóm Bloomberg.com đủ điều kiện sẽ có thể xem, theo dõi và tương tác với các bài báo của Bloomberg cùng các công cụ nền tảng mà họ đã sử dụng để theo dõi tin tức, phân tích phạm vi phủ sóng và cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược truyền thông. Quan hệ đối tác này giúp các nhóm truyền thông doanh nghiệp có khả năng truy cập liền mạch hơn vào các báo cáo tài chính và kinh doanh có trả phí của Bloomberg trong các quy trình làm việc hiện tại.

Giám Đốc Điều Hành Bán Hàng Doanh Nghiệp tại Bloomberg Media là Nick Pimm cho biết: "Việc hợp tác với Cision trực tiếp đưa nội dung báo chí của Bloomberg vào môi trường nơi truyền thông và các nhà điều hành kinh doanh đang định hình chiến lược và tương tác với tin tức. Có sự tương đồng mạnh mẽ giữa đối tượng khán giả của hai bên và quan hệ hợp tác này cho phép chúng tôi mở rộng phạm vi tiếp cận của Bloomberg Media, đồng thời tạo ra trải nghiệm liền mạch, tích hợp cho những người đăng ký chung của cả hai bên".

Phó Chủ Tịch Cấp Cao Phụ Trách Chiến Lược Nội Dung và Quan Hệ Đối Tác tại Cision là Stuart Clark cho biết: "Đối với các nhóm truyền thông, báo chí đáng tin cậy là một phần quan trọng để hiểu được những câu chuyện, vấn đề và sự thay đổi của thị trường có tác động đến tổ chức của họ. Quan hệ đối tác này giúp khách hàng dễ dàng truy cập hơn vào các báo cáo kinh doanh và tài chính đầy đủ của Bloomberg Media trong quy trình làm việc CisionOne, giúp họ theo dõi phạm vi phủ sóng, hiểu được bối cảnh và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn".

Giới Thiệu về Bloomberg Media

Bloomberg Media là công ty truyền thông đa nền tảng hàng đầu thế giới về lĩnh vực kinh doanh và tài chính, dựa trên nguồn lực biên tập gồm hơn 3.000 nhà báo và chuyên gia phân tích tại hơn 100 văn phòng trên toàn thế giới. Bloomberg Media là tổ chức truyền thông hướng đến người tiêu dùng của Bloomberg L.P.

Giới Thiệu về Cision

Cision là công ty hàng đầu thế giới về giải pháp thông tin, tương tác và truyền thông dành cho người tiêu dùng và truyền thông. Chúng tôi trang bị cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp, tiếp thị và truyền thông xã hội những công cụ họ cần để thành công trong thế giới dữ liệu ngày nay. Với chuyên môn sâu rộng, các mối quan hệ đối tác dữ liệu độc quyền và các sản phẩm đoạt giải thưởng, bao gồm CisionOne, Brandwatch, Trajaan và PR Newswire, chúng tôi tạo điều kiện cho hơn 75.000 công ty và tổ chức, trong đó có 84% thuộc Fortune 500, tiếp cận và tìm hiểu hai chiều với những đối tượng người đọc mà họ coi trọng nhất.

Các cơ quan truyền thông vui lòng liên hệ: Bộ Phận Quan Hệ Công Chúng của Cision tại địa chỉ [email protected]

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SOURCE Cision Ltd.