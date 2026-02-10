Brandwatch 與 Blackbird.AI 組成的聯盟獲北約選中，提供資訊環境評估能力

AI 驅動能力將支援北約深入洞察複雜的資訊環境

英國布萊頓2026年2月10日 /美通社/ -- Cision 旗下公司，社交情報及社交媒體管理領域的全球領導者 Brandwatch 與敘事情報領域的全球領導者 Blackbird.AI 今日宣佈，其組成的聯盟已獲北約通訊與資訊局 (NATO Communications and Information Agency, NCIA) 代表北大西洋公約組織 (North Atlantic Treaty Organization, NATO) 選定，提供先進的資訊環境評估能力 (Information Environment Assessment Capability, IEAC)。

該項能力將提供安全、可擴展及由 AI 驅動的工具，透過公共及商業可得的數據來源，監測、分析並詮釋整體資訊環境。 該項能力將以度身訂造、覆蓋整個企業層面的社交情報解決方案形式交付，結合媒體監測、情緒分析及趨勢偵測，支援北約各層級作出決策。 此解決方案將協助北約評估並應對不斷演變的敘事威脅 (Narrative Threat)，包括於複雜數碼生態系統中散播的虛假資訊及有害敘事。

此項計劃標誌着 Brandwatch 與北約長期合作的重要里程碑，並進一步鞏固該聯盟作為值得信賴、具備任務即用能力的數碼情報供應商的角色。 該能力旨在整合最廣泛的數據覆蓋，並加入額外的數據增強功能，同時支援北約資訊環境評估社群內的策略傳訊人員，在快速、分散且充滿競爭的環境中高效進行規劃與分析。 

為交付此項能力，該聯盟整合來自 Cision 產品組合內多項互補的技術與專業知識，包括 Trajaan， 而 Trajaan 的搜尋情報技術可揭示全球受眾的新興趨勢及意圖訊號。 此外，該解決方案亦結合專業合作夥伴 Osavul 及 Converseon 的支援。 這些能力互相配合，將協助北約加強策略溝通、提升形勢感知，並實現更迅速、更具資訊基礎的決策。

Cision 行政總裁 Guy Abramo 表示：「我們很榮幸能在這項關鍵任務中支援北約。 透過結合世界級的數據覆蓋，以及新一代的 AI 與分析技術，我們得以提供對資訊環境更全面且更及時的理解。 這項合作充分體現我們技術實力的優勢，以及我們與北約共同致力協助機構應對最嚴峻情報挑戰的承諾。」

Brandwatch 在支援全球政府、國防及公共部門機構方面，擁有豐富而悠久的經驗。 其解決方案結合社交及媒體數據、先進分析、AI 驅動的洞察力，以及對數據授權與安全標準的嚴格合規，這些能力鞏固了該聯盟在技術、治理與任務執行交匯點上的運作能力。

北約總部策略傳訊辦公室計劃與洞察主管 Chris Riley 表示：「理解資訊環境，對於整個聯盟在規劃與決策上的有效運作至關重要。 這套整合 Brandwatch 與 Blackbird.AI 的解決方案，大幅提升我們以大規模方式提供數據驅動洞察的能力。」

Blackbird.AI 行政總裁兼聯合創辦人 Wasim Khaled 表示：「Blackbird.AI 過去數年與北約建立的策略合作，已為影響其運作的有害敘事提供了關鍵分析。 我們很高興與 Brandwatch 合作，為北約在捍衛其所有成員的自由與安全使命中，提供更具行動力的洞察。」     

關於聯盟合作夥伴

關於 Brandwatch
Brandwatch 是領先的社交媒體管理及消費者情報整合平台，協助品牌「看見與被看見、理解與被理解」，與最重要的受眾建立連結。 Brandwatch 深受《福布斯》百大企業中半數企業的信賴，透過 AI 驅動的洞察與工具，為全球最具創新力的公司提供 AI 驅動的洞察與工具，以捕捉機遇、加強互動並加速增長。

其全面的產品組合涵蓋消費者情報、網紅市場推廣及社交媒體管理，讓品牌及代理商能以大規模方式執行數據驅動的策略。

Brandwatch 隸屬於 Cision 旗下品牌家族，與 CisionOne、Trajaan，以及 PR Newswire 並列。

關於 Blackbird.AI

BLACKBIRD.AI 致力保護企業高層及機構免受以敘事為基礎的虛假資訊攻擊，避免其對財務、營運、聲譽及人身安全造成損害。 Blackbird.AI 獲 Gartner 評選為「敘事型虛假資訊情報領域中最具競爭力的公司」，其敘事情報平台可識別有害的敘事攻擊，並按風險評分、幕後威脅行為者、傳播網絡、用於擴大攻擊規模的異常機器人行為，以及連結這些攻擊的受眾群體與社群。 這些資訊有助機構作出更佳的策略決策，並主動採取行動，大幅降低風險。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 Blackbird.AI。

