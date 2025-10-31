Bybit推出用於永續合約的動態結算頻率系統

阿聯酋迪拜 2025年10月31日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit 宣布推出一項針對其 永續合約 的資金費率結算頻率自動調整功能。該功能於2025年10月30日上午8點（協調世界時）起生效，預計於2025年11月3日上午6點（協調世界時）全面啟用。

這一新功能旨在通過根據實時市場狀況動態調整資金費率結算頻率，以提升交易效率與市場響應速度。當某一永續合約的資金費率在結算期間達到預設的上限或下限時，系統將自動把結算頻率調整為每小時一次。此次調整可使資金費率更准確地反映當前的市場動態與波動性。

Bybit表示，未來對資金費率上下限及結算頻率的更新將自動實施，可能不再另行公告。

運行示例

若某永續合約最初設定為每四小時結算一次（即在東八區時間凌晨4點、上午8點與中午12點），且其資金費率上下限為±2%，系統將按以下方式運行：

場景1：若資金費率在上午8點（東八區時間）時達到±2%，系統將自動將結算頻率改為每小時一次，下一次結算時間為上午9點（東八區時間）。

場景2：若資金費率在上午8點（東八區時間）為1%，則結算頻率保持不變。

恢復與調整時機

在自動調整為每小時結算後，系統可能會根據市場狀況自動恢復為每兩小時、四小時或八小時的結算間隔，且不會提前通知。此調整過程通常會在約四分鐘內完成。例如，若資金費率在上午8點（東八區時間）達到設定上限，則新的結算頻率將在上午8點04分（東八區時間）顯示。

適用範圍與例外

Bybit指出，基於流動性或波動性考量，該自動調整功能可能會在某些合約中被暫時停用。該功能在初期階段將不適用於以下永續合約：BTCUSDT、BTCUSDC、BTCUSD、ETHUSDT、ETHUSDC、ETHUSD、ETHBTCUSDT以及ETHWUSDT。

資金費率結算時間表（東八區時間）

每8小時結算一次：凌晨12點、上午8點、下午4點。

每4小時結算一次：凌晨12點、凌晨4點、上午8點、中午12點、下午4點、晚上8點。

每2小時結算一次：凌晨12點、凌晨2點、凌晨4點、早上6點、上午8點、上午10點、中午12點、下午2點、下午4點、下午6點、晚上8點、晚上10點。

Bybit表示，交易者可在平台上直接查看最新的結算頻率，以便根據市場狀況的變化調整其交易策略。

關於 Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

