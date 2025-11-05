Bybit在紐約大學阿布扎比分校闡述數字資產行業的全球職業發展機遇

Bybit阿聯酋經理Michelle Daura表示：「Bybit提供了一條真正全球化的職業發展路徑——它將阿聯酋的人才與全球數字資產領域的機會緊密相連。我們很榮幸能夠助力年輕專業人士為這個快速發展且具有全球影響力的行業貢獻力量。」

數以百計的學生和應屆畢業生參加了此次招聘會。學生們展現出了巨大的參與熱情，這表明，在阿聯酋新興人才群體中，數字資產與區塊鏈行業作為職業發展方向的吸引力正與日俱增。

全球總部，當地影響

Bybit對阿聯酋的投入不僅限於人才吸引。今年參加此次招聘會，正值其在阿聯酋發展的關鍵時刻——自2022年起，阿聯酋便成為Bybit的總部所在地。本月初，Bybit創下歷史，成為首家獲得SCA頒發的完整虛擬資產平台運營商牌照的加密貨幣交易所。

這一里程碑式的成就使Bybit成為阿聯酋境內受全面監管的實體，同時進一步強化了該國成為全球數字資產中心的願景。Bybit還披露了其計劃，即在阿布扎比設立一個規模更大的區域運營中心，並且在阿布扎比和迪拜兩地共僱傭500多名員工。

自獲得SCA頒發的牌照以來，Bybit持續加大對當地基礎設施、人才培養及社區參與的投入。隨著在區域市場的深耕發展，Bybit將創造數以百計的高價值就業崗位，同時助力阿聯酋實現其更為廣闊的遠大目標，即成為全球區塊鏈技術、Web3經濟及加密貨幣創新領域的首要樞紐。

作為全球經濟中最具活力與創新性的行業之一，數字資產行業為那些渴望站在金融科技創新前沿的優秀畢業生提供了獨特機遇。通過與阿聯酋頂尖學術人才直接交流，Bybit展現了其培養當地專長、打造多元化熟練勞動力的承諾，而這些勞動力將會推動該地區未來數字經濟的發展。

請在社交媒體上關注#Bybit / #CryptoArk。

關於 Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

更多關於Bybit的詳情，請訪問Bybit Press

媒體垂詢，請聯繫：[email protected]

瞭解最新動態，請關注Bybit社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit