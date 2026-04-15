Bybit推出定投機器人活期理財功能，並啟動「邊投邊賺，定投生息」活動

該功能可在創建新定投機器人時激活，也可通過修改設置應用於現有機器人。啟用後，支持的資產將根據市場條件開始產生收益，為用戶提供無需人工管理的額外被動收入來源。

為配合此功能的上線，Bybit推出了「邊投邊賺，定投生息」限時活動，活動時間為2026年4月10日9:30（UTC）至2026年5月15日23:59（UTC），旨在獎勵啟用靈活理財功能並積極使用定投機器人的用戶。

參與者只需滿足簡單條件即可獲得獎勵，例如達到最低定投金額、在設定時間內持續運行定投機器人，以及通過靈活理財功能獲得收益。在這些方面表現優異的用戶將獲得USDT獎勵，活動期間還有額外的收益加成。

活期理財功能與「邊投邊賺，定投生息」活動的同步推出，體現了Bybit持續致力於將被動收入機會整合到自動化交易工具中的承諾。這一舉措旨在提高資金效率，使用戶能夠在執行嚴格投資策略的同時，通過資產賺取收益。

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