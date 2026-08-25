Bybit 推出「AI 未來城市」活動，結合 AI 市場主題與傳統金融永續合約

註冊後，符合資格的用戶可透過交易、邀請好友及其他方式參與以下三項活動：

「打造你的城市」 ：用戶可以完成簡單任務，如註冊活動、社群媒體分享，並邀請新用戶收集代表六個 AI 地標的碎片。收集全部六個地標即可解鎖價值1,000美元的創世紀大獎。 此獎勵採先到先得制，限於前 500 名符合資格的用戶。

：用戶可以完成簡單任務，如註冊活動、社群媒體分享，並邀請新用戶收集代表六個 AI 地標的碎片。收集全部六個地標即可解鎖價值1,000美元的創世紀大獎。 此獎勵採先到先得制，限於前 500 名符合資格的用戶。 「 發展 你的城市」： 用戶可以根據邀請的合格用戶數量，在即時排行榜中競爭，即「AI 城市公民」。 前200名用戶將共享最高20,000美元的獎金池，個別用戶最高可獲得1,400美元。

用戶可以根據邀請的合格用戶數量，在即時排行榜中競爭，即「AI 城市公民」。 「公民獎勵」：邀請者與受邀用戶還可獲得最高 32 美元的長期有效邀請獎勵。符合資格的活動包括存款、使用法幣通道及達到指定交易量。這些獎勵機制獨立於 AI 未來城市活動本身。

人工智慧正以前所未有的速度重塑全球市場，而這個窗口既短暫又關鍵。共建 AI 未來城市為全球 Bybit 用戶提供了低門檻參與此市場趨勢的方式，將邀請活動轉化為直接連結 AI 基礎設施建構企業的直接機會。

「共建AI未來城市」也是 Bybit 對傳統金融（TradFi）與實體資產（RWA）更廣泛策略的一部分。 除了透過成熟的差價合約交易平台 Bybit TradFi，提供超過 400 種資產，並持續擴展代幣化 RWA 資產作為擔保品或收益產生工具的應用場景外，Bybit 也將於 2026年 4 月推出 TradFi 永續合約。 迄今為止，Bybit TradFi 永續合約已推出超過 200 個交易對，涵蓋全球股票、ETF、貴金屬及原油資產，以及美國與亞洲市場，包括一些獨特的 IPO 前資產永續合約。

交易存在風險，相關條款與條件適用。 此活動對全球符合資格的 Bybit 用戶開放，但可能有區域或帳號限制。 有關完整活動規則、資格及獎勵分配安排，請參閱共建 AI 未來城市：邀請好友，贏取高達 $2,500 獎勵！

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