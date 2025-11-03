Bybit Alpha正式開啟交易賽季 冠軍可獲8,000 USDT獎勵

幸運抽獎結合交易競賽，回饋各級交易者

阿聯酋迪拜 2025年11月3日 /美通社/ -- 按交易量排名全球第二的加密貨幣交易所 Bybit 宣布，旗下Bybit Alpha平台全新交易賽季正式啟動，總獎池高達600,000 USDT。即日起至2025年底，無論交易經驗深淺，用戶均可參與每日抽獎與排行榜活動，在體驗Bybit最新優化的鏈上交易便捷通道的同時，贏取豐厚獎勵。

全新升級的 Bybit Alpha 為追求超額收益(alpha)的交易者打通了優質鏈上機會的入口。該平台與統一交易賬戶(UTA)資金余額實現無縫對接，讓用戶能以熟悉的現貨交易效率，輕松完成鏈上交易操作。

Bybit用戶專屬：Alpha交易賽季亮點

本次交易賽季分為五個競賽輪次，設兩大獎池，數百名用戶有望獲獎。Bybit Alpha邀請穩健型交易者和競技型交易者，通過兩條路徑瓜分獎勵：

Alpha幸運抽獎： 用戶完成低門檻交易任務即可獲取抽獎券，有機會從100,000 USDT獎池中贏得 最高 100 USDT獎勵 。即日起至年底，每日完成任務最多可獲得兩張抽獎券。

用戶完成低門檻交易任務即可獲取抽獎券，有機會從100,000 USDT獎池中贏得 。即日起至年底，每日完成任務最多可獲得兩張抽獎券。 Alpha交易競賽：作為本次賽季的核心活動，大賽將500,000 USDT獎金分設五個獨立輪次發放，每輪表彰排名前100的交易者。每輪冠軍可獲8,000 USDT，亞軍獲6,000 USDT，季軍獲4,000 USDT，排行榜上的其他交易者也將獲得相應級別的獎勵。

無論交易者偏好每日穩健盈利，還是熱衷高交易量競技的刺激感，Bybit Alpha都能提供契合其目標的工具與機會。在為期兩個月的交易賽季中，平台將全程支持各類交易策略的落地。

符合條件的用戶只需注冊 Bybit Alpha 並開啟交易，即可參與本次活動。活動遵循相關條款與條件，參與者需滿足相應資格要求。

Bybit Alpha的功能升級，彰顯了Bybit致力於連接中心化與去中心化交易體驗的承諾——既提供機構級基礎設施，又保持面向普通用戶的便捷性。如需了解有關Bybit Alpha的更多信息，請訪問：Bybit Alpha：鏈上交易的演進

